Phó Thủ tướng yêu cầu đủ sách giáo khoa, bán đúng giá niêm yết

Không để phụ huynh khó mua sách, phải bán đúng giá

Theo Thông báo số 480/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, đây là một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá với các địa phương về công tác quản lý, điều hành giá trong 8 tháng đầu năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp điều hành giá kịp thời, quyết liệt và hiệu quả.

Đối với sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo bảo đảm nguồn cung đầy đủ, tạo điều kiện để phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận, mua sách với giá không cao hơn mức niêm yết in trên bìa.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, công tác kiểm tra thị trường phải được tăng cường. Những trường hợp bán sách giáo khoa cao hơn giá niêm yết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu này nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi người mua, nhất là trong thời điểm nhu cầu sách giáo khoa tăng cao trước và trong năm học mới.

Những trường hợp bán sách giáo khoa cao hơn giá niêm yết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ động kịch bản lạm phát, kiểm soát giá hàng thiết yếu

Về công tác điều hành giá, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đồng thời tổng hợp số liệu từ các bộ, ngành về giá các mặt hàng thiết yếu.

Bộ Tài chính được yêu cầu thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm, từ đó tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế.

Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí còn phù hợp tiếp tục được triển khai nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân.

Trong đó, các mặt hàng như xăng dầu, phân bón được đặc biệt lưu ý do có tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và giá thành nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Bộ Tài chính cũng được giao phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu phương án điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp tình hình thực tế.

Xăng dầu: Không để đứt gãy nguồn cung

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương phải theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới.

Việc điều hành giá và thị trường xăng dầu trong nước phải bám sát các chỉ đạo về nguồn cung, thực hiện theo các nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026.

Các doanh nghiệp đầu mối phải bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Siết kiểm soát giá vật liệu xây dựng

Với nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi sát tình hình sản xuất, cung cầu và giá các mặt hàng như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản và rau quả.

Cơ quan chức năng phải chủ động phương án bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống, không để thiếu hụt cục bộ gây biến động giá bất thường.

Đối với thị trường vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng được giao theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng; chủ động đề xuất giải pháp bình ổn thị trường.

Các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá vật liệu xây dựng phải được xử lý kịp thời.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng, góp phần tăng tính minh bạch của thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong việc kiểm soát chi phí.

Giá cước vận tải phải giảm khi nhiên liệu giảm

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với doanh nghiệp vận tải và dịch vụ logistics.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và thực hiện giá cước theo quy định.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm, bảo đảm giá dịch vụ phản ánh đúng biến động của chi phí đầu vào.

Những trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu giảm sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Kiểm soát giá thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế được giao theo dõi chặt diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh.

Mục tiêu là bảo đảm đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với mức giá hợp lý.

Bộ Y tế đồng thời xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kê khai, niêm yết giá thuốc và vật tư y tế cũng được yêu cầu tăng cường; các hành vi vi phạm pháp luật về giá phải được xử lý nghiêm.

Hạn chế tăng giá bất hợp lý mùa du lịch

Đối với lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao theo dõi diễn biến giá dịch vụ lưu trú, du lịch và lữ hành tại các địa bàn trọng điểm.

Bộ phối hợp với các địa phương kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý, nhất là trong các dịp lễ, Tết và mùa du lịch cao điểm.

Việc công khai, minh bạch giá dịch vụ được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi du khách, đồng thời duy trì môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh.

Địa phương chủ động bình ổn thị trường

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các giải pháp được yêu cầu triển khai đồng bộ, từ bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát giá đến tăng cường thanh tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng và thao túng giá.

Điều hành giá được đặt trong yêu cầu kép: vừa kiểm soát lạm phát, vừa bảo đảm nguồn cung và hạn chế tác động bất lợi đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.