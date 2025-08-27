Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Từ sáng 27/8, khi mưa còn lất phất, nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố quanh khu vực trung tâm như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học… để xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt. Sự kiên nhẫn và háo hức của đám đông khiến khung cảnh buổi sáng thêm phần sôi động, dù thời tiết không mấy thuận lợi.

Nút giao Ngọc Hà - Đội Cần có nhiều người dân đứng ở hai bên vỉa hè. Ảnh: Phương Nhung

Đến 15h cùng ngày, khi trời quang, dòng người xếp hàng càng đông hơn. Các tuyến phố trở thành điểm tập trung lớn. Nhiều người dân mang theo áo mưa, quạt giấy, ô che và cả nước uống để chuẩn bị cho buổi chờ đợi kéo dài.

Điểm cấp phát nước miễn phí của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308 - Quân đoàn 12. Ảnh: Phương Nhung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 27/8, Hà Nội có nền nhiệt thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ chiều, mưa giảm dần, gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều người dân ngồi chờ tại đường Trần Phú từ sớm. Ảnh: Phương Nhung

Người dân tham gia theo dõi lễ sơ duyệt cần chuẩn bị phương tiện che mưa, chủ động theo dõi thời tiết để bảo đảm an toàn và sức khỏe.