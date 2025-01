Đảm bảo lưới điện Bình Thuận vận hành an toàn, hướng tới kỷ niệm 78 năm Quốc khánh

Kiểm tra hiện trường Vị trí 05B02 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Truyền tải điện Bình Thuận cho biết: Xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Truyền tải điện Quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Truyền tải điện Bình Thuận đã phối hợp với phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức làm việc với chính quyền địa phương, UBND các xã có đường dây 500kV đi qua nhằm trao đổi thông tin một số nội dung có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, quán triệt đến lực lượng bảo vệ các xã đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự tại các công trình lưới điện truyền tải, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.

Phòng ngừa, phát hiện các vụ việc liên quan đến hệ thống lưới điện để báo cáo cấp trên xử lý kịp thời, đặc biệt là địa bàn các xã Sông Bình (huyện Bắc Bình), xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong) đều nằm trong những khu vực có tình hình an ninh phức tạp, với tuyến đường dây 220kV Vĩnh Tân - Phan Rí - Hồng Phong - Phan Thiết, và các tuyến đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây, 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên thuộc công trình trọng điểm an ninh Quốc gia đi qua.

Bên cạnh đó, các Đội đường dây và Trạm biến áp trực thuộc đơn vị cũng đã phối hợp với cơ quan an ninh, nhân viên các chốt bảo vệ, chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện tại các Trạm biến áp, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp các tuyến đường dây trên địa bàn do Đơn vị quản lý, đặc biệt là các điểm giao chéo với đường cao tốc, đường sắt, các khu vực đông dân cư, những khu vực thường có người dân thả diều, vật bay, bắn pháo kim loại… có khả năng gây sự cố lưới điện; thường xuyên liên lạc với lực lượng bảo vệ đường dây 500kV, người dân sinh sống gần hành lang lưới điện 220kV - 500kV tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn an ninh trật tự để chủ động phòng, chống các vi phạm đối với công trình lưới điện cao áp.

Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng đường dây 220kV Phan Thiết - Hàm Tân

Phó Giám đốc Truyền tải điện Bình Thuận cho biết thêm: Để tăng độ tin cậy đảm bảo cung cấp điện, Truyền tải điện Bình Thuận đã tăng cường kiểm tra ngày, đêm, đột suất tại các điểm sung yếu, các vị trí có nguy cơ sạt lỡ trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, mưa lớn kéo dài (như: vị trí 243 đường dây 220kV Phan Rí - Hồng Phong - Phan Thiết; vị trí 53-54 đường dây 220kV Hàm Thuận - Phan Thiết - Bảo Lộc; vị trí 2002-2003, 2005 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây…); tăng cường kiểm tra và xử lý các khiếm khuyết trên đường dây; phát dọn, chặt tỉa hơn 70 cây cao ngoài hành lang lưới điện đảm bảo khoảng cách an toàn.

Tại các trạm biến áp tiến hành kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình trạng mang tải của các thiết bị, nhất là trong các đợt cắt điện; Tổ chức phân công trực lãnh đạo, trực bảo vệ, lập phương án và chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, thông tin liên lạc tại các trụ sở, đặc biệt là các Trạm biến áp sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra trước và trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2023.

Theo đó, ngày 13/8/2023 đơn vị đã tập trung hơn 50 nhân lực Đội Truyền tải điện Phan Thiết và Đội Truyền tải điện Tánh Linh thực hiện kiểm tra bảo dưỡng siết tiếp địa đỉnh trụ tại 20 vị trí; kiểm tra, bổ sung đệm lót cao su ngàm 02 khung định vị bị hư hỏng; vệ sinh bề mặt tiếp súc, siết bulon cosse lèo tại 12 vị trí néo, chỉnh lại chuỗi đỡ dây chống sét, dây cáp quang tại 02 vị trí và các khiếm khuyết khác trên đương dây 220kV Phan Thiết - Hàm Tân.

Cũng từ ngày 17/8 đến ngày 20/8/2023, đơn vị tổ chức kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị MC 251, 281 tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân và bố trí nhân lực phối hợp với đơn vị thi công giám sát nghiệm thu hoàn thành thực hiện chuyển đấu nối nhất thứ, nhị thứ ngăn lộ tổng phía 220kV của máy biến áp (MBA) AT2 từ ngăn D01-D02 vào ngăn D11-D12; Đóng điện nghiệm thu ngăn lộ tổng D11-D12 của MBA AT2, sửa chữa thay thế các lưỡi dao cách ly (DCL) 532 -8, 530-8, 532-3 bằng lưỡi DCL dự phòng đã được mạ bạc tại trạm.

Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

Song song với việc triển khai các công tác bảo dưỡng trên đường dây khi cắt điện, đơn vị đã tổ chức tăng cường bố trí sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để kiểm tra, đo nhiệt độ tại các mối nối, các điểm tiếp xúc cosse lèo trên các đường dây 220kV - 500kV, các thiết bị trong trạm biến áp đang vận hành nhằm đánh giá chất lượng và kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để có phương án xử lý.

Với vai trò trách nhiệm của mình, CBCNV Truyền tải điện Bình Thuận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân địa phương, đặc biết là trong các dịp Lễ lớn của đất nước.