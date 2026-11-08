Công ty cổ phần Vinpearl (HoSE: VPL) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp điều hành, trong đó ông Trần Quang Duy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO), thay thế bà Vũ Thị Kim Hường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

Theo văn bản công bố thông tin số 192/2026/CV/VPL ngày 6/11, Hội đồng quản trị Vinpearl đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT-VP JSC về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Vũ Thị Kim Hường và bổ nhiệm ông Trần Quang Duy đảm nhiệm vị trí này.

Tại thông báo thay đổi nhân sự số 193/2026/CV-VINPEARL, doanh nghiệp cho biết thời hạn bổ nhiệm ông Trần Quang Duy bắt đầu từ ngày 6/11/2026 và kéo dài cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định miễn nhiệm hoặc thay thế.

Vinpearl bổ nhiệm ông Trần Quang Duy làm Giám đốc Tài chính.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Kim Hường chính thức thôi giữ chức Giám đốc Tài chính kể từ cùng ngày. Hai văn bản công bố không đề cập nguyên nhân thay đổi nhân sự cũng như kế hoạch điều chỉnh hoạt động tài chính sau quyết định bổ nhiệm.

Các tài liệu được Vinpearl gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đồng thời đăng tải trên website doanh nghiệp ngày 6/11/2026.

Việc thay đổi Giám đốc Tài chính diễn ra trong bối cảnh Vinpearl vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với mức tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng của Vinpearl đạt 10.686 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.892 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 649 tỷ đồng, tăng 283%.

Vinpearl hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí, với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf và các cơ sở vui chơi giải trí tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11 ở mức 92.900 đồng/cổ phiếu, tăng 0,98% so với phiên trước.

Trong bối cảnh quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh gia tăng, vị trí Giám đốc Tài chính có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý nguồn vốn, kiểm soát tài chính và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, Vinpearl chưa công bố những thay đổi cụ thể trong chiến lược tài chính gắn với việc bổ nhiệm nhân sự mới.