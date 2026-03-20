Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gắn chất lượng đào tạo với thực tế doanh nghiệp

18:13 | 20/03/2026
Bằng cách đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạo ra xu hướng học nghề trong giới trẻ và thúc đẩy nhận thức của phụ huynh đối với học nghề ngày càng tích cực.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ (CĐKTCN) Nha Trang là một trong 45 trường được đầu tư thành trường chất lượng cao đến 2020 theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh đó, nhà trường đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, thụ hưởng các dự án ODA đầu tư về thiết bị đào tạo.

Tiếp tục triển khai lập đề cương dự án ODA - CHLB Đức giai đoạn 2 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia học tập, bồi dưỡng tại các nước Germany, Malaysia, Australia, Vương quốc Anh. Nhờ vậy, đội ngũ nhà giáo chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, có tư tưởng ổn định, tâm huyết với nghề.

Nói về khó khăn trong năm học 2024 - 2025 vừa qua, ThS. Nguyễn Văn Lực – Hiệu trưởng Trường CĐKTCN Nha Trang cho biết, tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn do các tác động bên ngoài, trong khi công tác thu học phí gặp trở ngại do thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí và ngân sách cấp bị cắt giảm, dẫn đến nguồn thu của Nhà trường giảm sút; công tác tuyển sinh, đào tạo gặp nhiều khó khăn do số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) biến động, đặc biệt ảnh hưởng đến tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng.

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng, hợp tác doanh nghiệp và hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (Khánh Hòa) đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp.

Để đảm bảo công tác đào tạo, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh, phương án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh cụ thể. Các khoa, phòng ban đã tham gia tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động tuyển sinh của nhà trường.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp và để HSSV có trải nghiệm tay nghề thực tiễn, nhà trường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức cho hơn 1.000 HSSV đi thực tập tại 45 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong năm học 2024- 2025, nhà trường ký kết mới 6 doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực để đa dạng trong lựa chọn thực tập cho HSSV và duy trì hợp tác thường xuyên với hơn 85 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng...

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Trường CĐKTCN Nha Trang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và được Bộ LĐTB&XH cấp Chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3 - chất lượng kiểm định cao nhất (trong năm học 2020 – 2021). Điều đó khẳng định công tác đào tạo của nhà trường luôn được tuân thủ theo các quy định kiểm định chất lượng nên chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang công nghệ giáo dục nghề nghiệp nhân lực kỹ thuật đào tạo thực tiễn hợp tác doanh nghiệp Nha Trang

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Giáo dục số
Sáng 19/3/2026, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản, mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và sản xuất thiết bị y tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Giáo dục số
Ngày 17/3/2026, Tổng Bí thư Tô Tâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự.
Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Giáo dục số
Ngày 17/3/2026 tại trụ sở Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Fujitsu Limited thúc đẩy nghiên cứu AI và Khoa học Dữ liệu.
Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Giáo dục số
Năm học 2025-2026, Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 với tỷ lệ học sinh được vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ khoảng 60%.
Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Giáo dục số
Nữ sinh Chu Thị Phương Anh (Bắc Ninh) vừa nhận được thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Learning Design, Innovation & Technology (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) tại Harvard Graduate School of Education.
