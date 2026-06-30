"Xã thương mại điện tử Nhân Cơ" - mô hình đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử ở cấp xã.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có 491 website bán hàng, 8 ứng dụng thương mại điện tử và 6 sàn thương mại điện tử đăng ký hoạt động theo quy định. Hệ sinh thái thương mại điện tử đang từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và chủ thể sản xuất mở rộng thị trường với chi phí thấp hơn so với phương thức kinh doanh truyền thống.

Đáng chú ý, việc hợp nhất các sàn thương mại điện tử địa phương trên nền tảng sanphamdiaphuong.com đã hình thành kênh quảng bá tập trung cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP. Đến nay, nền tảng này thu hút 857 tài khoản với khoảng 950 sản phẩm được đăng tải, góp phần kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng và các đối tác phân phối.

Thí điểm mô hình "Xã thương mại điện tử"

Song song với phát triển hạ tầng số, Lâm Đồng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia môi trường số. Hiện đã có 933 đơn vị sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ đưa 2.106 sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ.

Nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, chè, hồ tiêu, mắc ca cùng các sản phẩm OCOP đã từng bước mở rộng thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống.

Điểm nhấn trong quá trình chuyển đổi số của địa phương là mô hình "Xã thương mại điện tử Nhân Cơ" - mô hình đầu tiên của tỉnh xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử ở cấp xã.

Tại đây, địa phương đã xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm OCOP kết hợp không gian livestream bán hàng, đồng thời vận hành website nhanco.vn để quảng bá sản phẩm đặc trưng. Hàng chục sản phẩm như cà phê, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, điều, yến sào... được số hóa thông tin, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và đưa lên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo UBND xã Nhân Cơ, hiệu quả lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được đưa lên môi trường số mà còn ở sự thay đổi tư duy của người dân. Nhiều hộ sản xuất đã chủ động ứng dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và livestream bán hàng để tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn.

Từ kết quả bước đầu, tỉnh đang nghiên cứu nhân rộng mô hình "Xã thương mại điện tử" tại các địa phương có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP.

Hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử

Bên cạnh những kết quả tích cực, Lâm Đồng vẫn đối mặt với không ít khó khăn khi phần lớn doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số còn hạn chế; kỹ năng kinh doanh trên môi trường số chưa đồng đều; hạ tầng logistics, kho vận và giao nhận tại khu vực nông thôn, miền núi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử; 50% sản phẩm chủ lực được quảng bá rộng rãi trên nền tảng số, trong đó 30% sản phẩm tham gia giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đặc biệt, 100% sản phẩm OCOP sẽ được xây dựng hồ sơ số và truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cũng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp phát triển thương mại điện tử, lồng ghép nội dung này với các chương trình chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và phát triển sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics, kho vận, thanh toán số và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử tại khu vực nông thôn, miền núi; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, tiếp thị số, quản trị đơn hàng và chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.

Với định hướng phát triển đồng bộ từ hạ tầng, nền tảng số đến nguồn nhân lực, Lâm Đồng đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử, hướng tới nhân rộng mô hình "Xã thương mại điện tử", qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững ở khu vực nông thôn.