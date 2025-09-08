Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9

Phạm Anh

Phạm Anh

09:23 | 08/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo BCT cho biết, Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn – AVSHOW lần thứ 24 sẽ chính thức diễn ra từ 9h00 đến 18h00 trong các ngày 12, 13 và 14 tháng 9 năm 2025 tại Khách sạn Sài Gòn Prince, 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
AVShow Hà Nội lôi cuốn khách tới dự với những dàn loa cỡ lớn và tiền tỷ AVShow lần thứ 23 tại Hà Nội: Triển lãm không thể bỏ qua cho những người yêu âm nhạc và công nghệ Chiêm ngưỡng những dàn loa tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow 2024
AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
Sơ đồ triển lã AVSHOW lần thứ 24

Năm nay, AV Show sẽ có 31 phòng và khu trưng bày triển lãm trải dài từ lầu 1 đến lầu 3 của khách sạn Sài Gòn Prince với không gian trải nghiệm đa dạng, nơi khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm âm thanh từ phân khúc bình dân cho đến phân khúc cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng.

AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
Anh Duy Audio
AVSHOAVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9W lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
Black Dragon Audio

BTC triển lãm cho biết, AVSHOW 24 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của những thương hiệu quen thuộc như: Tannoy, Accuphase, Fyne audio, Sumico, Klipsch, JBL, TEAC, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Sony, Eversolo, KEF, Harbeth,… đến từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, PGI, Alpha, The Experts Group, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe’s Audio, Streamcast.

AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
Sonus faber x McIntosh
AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
SCA

Bên cạnh đó AVSHOW 24 cũng đón nhận các gương mặt mới như TH Audio, Yêu LP. Sự trở lại của Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc. Đặc biệt sự xuất hiện của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control từ Singapore và HongKong, giúp cho AVSHOW thêm nhiều màu sắc, hấp dẫn hơn.

AVShow Hà Nội lôi cuốn khách tới dự với những dàn loa cỡ lớn và tiền tỷ AVShow Hà Nội lôi cuốn khách tới dự với những dàn loa cỡ lớn và tiền tỷ

Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AVShow lần thứ 21 đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 11/12, mang lại ...
AVShow lần thứ 23 tại Hà Nội: Triển lãm không thể bỏ qua cho những người yêu âm nhạc và công nghệ AVShow lần thứ 23 tại Hà Nội: Triển lãm không thể bỏ qua cho những người yêu âm nhạc và công nghệ

Bạn là tín đồ âm nhạc và công nghệ? Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm mình vào thế giới âm thanh đỉnh cao tại AVShow ...
Chiêm ngưỡng những dàn loa tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow 2024 Chiêm ngưỡng những dàn loa tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow 2024

Trong không gian Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow lần thứ 23 (AVShow 2024) tại Hà Nội, giới mê âm thanh được chào ...
AVSHOW Sài gòn 2025 AVSHOW lần thứ 24 AVSHOW Triển lãm thiết bị nghe nhìn

Bài liên quan

AVShow lần thứ 23 tại Hà Nội: Triển lãm không thể bỏ qua cho những người yêu âm nhạc và công nghệ

AVShow lần thứ 23 tại Hà Nội: Triển lãm không thể bỏ qua cho những người yêu âm nhạc và công nghệ

Chiêm ngưỡng những dàn loa tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow 2024

Chiêm ngưỡng những dàn loa tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow 2024

Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow lần thứ 21

Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow lần thứ 21

Có thể bạn quan tâm

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Điện tử tiêu dùng
Trong khuôn khổ sự kiện IFA 2025 đang diễn ra tại Berlin (Đức) thương hiệu Dreame Technology đã giới thiệu loạt giải pháp thiết bị thông minh thế hệ mới, với robot hút bụi lau nhà có khả năng leo cầu thang đầu tiên trên thế giới, máy sấy tóc phun dưỡng chất Miracle Pro… và loạt sản phẩm công nghệ mới lần đầu tiên được công bố.
IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn 'AI Home: Future Living, Now'

Điện tử tiêu dùng
Tại Triển lãm Innovation For All (IFA) 2025, Samsung Electronics đã giới thiệu tầm nhìn “AI Home: Future Living, Now”. Từ chăm sóc sức khỏe đến tiết kiệm năng lượng, Bespoke AI, Vision AI và Galaxy AI đang thay đổi cách chúng ta sống và kết nối.
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điện tử tiêu dùng
Cụ thể, Galaxy S25 FE sẽ được bán ra với 3 phiên bản bộ nhớ 128GB, 256GB và 512GB tương đương với giá bán lần lượt là 16,690,000 đồng, 18,490,000 đồng và 21,990,000 đồng. Theo Samsung, dù Galaxy S25 FE có mức giá hấp dẫn nhất trong gia đình Galaxy S25 series, nhưng được trang bị Galaxy AI tiên tiến, hệ thống camera với Provisual Engine và hiệu năng bền bỉ, Galaxy S25 FE vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất trong tầm giá.
Dyson ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới

Dyson ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới

Điện tử tiêu dùng
Trong tổng số 11 sản phẩm mới được ra mắt lần này, có một số đã chính thức được mở bán, một số khác sẽ sớm có mặt trên toàn cầu trong thời gian tới. Dyson cũng tiết lộ 3 sản phẩm mới trong lần ra mắt này sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.
IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

Văn phòng
Đây là dải sản phẩm mới, được tích hợp AI tiên tiến nhất từ trước đến nay, bao gồm máy tính PC hiệu năng cao, máy tính bảng thông minh và các thiết bị chơi game mạnh mẽ, ấn tượng. Dải sản phẩm này cũng thể hiện rõ tầm nhìn “Smarter AI for All” của Lenovo — đưa AI tạo sinh (GenAI) và trí tuệ lai (hybrid intelligence) của Lenovo ở mọi khía cạnh, từ công việc, sáng tạo, giải trí, cho đến cuộc sống thường nhật.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 42°C
mây rải rác
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Đà Nẵng

33°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thừa Thiên Huế

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Hà Giang

37°C

Cảm giác: 41°C
mây thưa
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Hải Phòng

34°C

Cảm giác: 41°C
mây rải rác
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
33°C
Nghệ An

34°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16792 17061 17635
AUD 16791 17061 17634
CAD 18555 18832 19443
CAD 18555 18832 19443
CHF 32457 32840 33484
CHF 32456 32839 33483
CNY 0 3470 3830
CNY 0 3470 3830
EUR 30295 30570 31594
EUR 30297 30571 31595
GBP 34832 35225 36155
GBP 34833 35226 36157
HKD 0 3257 3459
HKD 0 3257 3459
JPY 171 175 181
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
KRW 0 17 19
NZD 0 15265 15851
NZD 0 15266 15852
SGD 20001 20284 20804
SGD 20002 20285 20805
THB 739 803 856
THB 739 803 856
USD (1,2) 26140 0 0
USD (1,2) 26140 0 0
USD (5,10,20) 26182 0 0
USD (5,10,20) 26182 0 0
USD (50,100) 26210 26245 26497
USD (50,100) 26210 26245 26497
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,215 26,215 26,497
USD(1-2-5) 25,167 - -
USD(10-20) 25,167 - -
EUR 30,527 30,551 31,686
JPY 175.29 175.61 182.44
GBP 35,255 35,350 36,130
AUD 17,062 17,124 17,553
CAD 18,794 18,854 19,338
CHF 32,739 32,841 33,559
SGD 20,191 20,254 20,866
CNY - 3,657 3,744
HKD 3,331 3,341 3,432
KRW 17.59 18.34 19.74
THB 786.05 795.76 848.72
NZD 15,259 15,401 15,801
SEK - 2,769 2,856
DKK - 4,078 4,205
NOK - 2,592 2,674
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,856.9 - 6,587.75
TWD 783.16 - 944.47
SAR - 6,928.21 7,269.49
KWD - 84,370 89,424
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,205 26,207 26,497
EUR 30,294 30,416 31,525
GBP 34,967 35,107 36,074
HKD 3,317 3,330 3,434
CHF 32,450 32,580 33,485
JPY 173.89 174.59 181.81
AUD 16,955 17,023 17,554
SGD 20,172 20,253 20,786
THB 800 803 838
CAD 18,728 18,803 19,309
NZD 15,288 15,782
KRW 18.22 19.97
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26497
AUD 16976 17076 17639
CAD 18726 18826 19382
CHF 32652 32682 33569
CNY 0 3664.6 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30558 30658 31436
GBP 35129 35179 36284
HKD 0 3385 0
JPY 174.63 175.63 182.14
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15366 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20159 20289 21017
THB 0 767.7 0
TWD 0 860 0
XAU 13200000 13200000 13540000
XBJ 12000000 12000000 13540000
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,497
USD20 26,200 26,250 26,497
USD1 26,200 26,250 26,497
AUD 16,958 17,058 18,189
EUR 30,587 30,587 31,937
CAD 18,652 18,752 20,084
SGD 20,218 20,368 20,851
JPY 174.81 176.31 181.1
GBP 35,189 35,339 36,146
XAU 13,288,000 0 13,442,000
CNY 0 3,547 0
THB 0 803 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
AVPL/SJC HCM 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
AVPL/SJC ĐN 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
Nguyên liệu 9999 - HN 12,050 12,150
Nguyên liệu 999 - HN 12,040 12,140
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 127,700 130,700
Hà Nội - PNJ 127,700 130,700
Đà Nẵng - PNJ 127,700 130,700
Miền Tây - PNJ 127,700 130,700
Tây Nguyên - PNJ 127,700 130,700
Đông Nam Bộ - PNJ 127,700 130,700
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 13,000
Trang sức 99.9 12,490 12,990
NL 99.99 11,830 ▼60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,830 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,760 13,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,760 13,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,760 13,060
Miếng SJC Thái Bình 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Miếng SJC Hà Nội 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,331 ▼8K 13,512 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,331 ▼8K 13,513 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,277 1,302
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,277 1,303
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,262 1,287
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,426 127,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,185 96,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,175 87,675
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,165 78,665
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 6,769 7,519
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,323 53,823
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Cập nhật: 08/09/2025 12:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Bàn về

Bàn về 'lá chắn pháp lý' cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9