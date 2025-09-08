AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9

Sơ đồ triển lã AVSHOW lần thứ 24

Năm nay, AV Show sẽ có 31 phòng và khu trưng bày triển lãm trải dài từ lầu 1 đến lầu 3 của khách sạn Sài Gòn Prince với không gian trải nghiệm đa dạng, nơi khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm âm thanh từ phân khúc bình dân cho đến phân khúc cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng.

Anh Duy Audio

Black Dragon Audio

BTC triển lãm cho biết, AVSHOW 24 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của những thương hiệu quen thuộc như: Tannoy, Accuphase, Fyne audio, Sumico, Klipsch, JBL, TEAC, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Sony, Eversolo, KEF, Harbeth,… đến từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, PGI, Alpha, The Experts Group, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe’s Audio, Streamcast.

Sonus faber x McIntosh

SCA

Bên cạnh đó AVSHOW 24 cũng đón nhận các gương mặt mới như TH Audio, Yêu LP. Sự trở lại của Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc. Đặc biệt sự xuất hiện của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control từ Singapore và HongKong, giúp cho AVSHOW thêm nhiều màu sắc, hấp dẫn hơn.