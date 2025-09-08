|
|AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9
|
|Sơ đồ triển lã AVSHOW lần thứ 24
Năm nay, AV Show sẽ có 31 phòng và khu trưng bày triển lãm trải dài từ lầu 1 đến lầu 3 của khách sạn Sài Gòn Prince với không gian trải nghiệm đa dạng, nơi khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm âm thanh từ phân khúc bình dân cho đến phân khúc cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng.
|
|Anh Duy Audio
|
|Black Dragon Audio
BTC triển lãm cho biết, AVSHOW 24 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của những thương hiệu quen thuộc như: Tannoy, Accuphase, Fyne audio, Sumico, Klipsch, JBL, TEAC, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Sony, Eversolo, KEF, Harbeth,… đến từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, PGI, Alpha, The Experts Group, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe’s Audio, Streamcast.
|
|Sonus faber x McIntosh
|
|SCA
Bên cạnh đó AVSHOW 24 cũng đón nhận các gương mặt mới như TH Audio, Yêu LP. Sự trở lại của Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc. Đặc biệt sự xuất hiện của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control từ Singapore và HongKong, giúp cho AVSHOW thêm nhiều màu sắc, hấp dẫn hơn.
| AVShow Hà Nội lôi cuốn khách tới dự với những dàn loa cỡ lớn và tiền tỷ
Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AVShow lần thứ 21 đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 11/12, mang lại ...
| AVShow lần thứ 23 tại Hà Nội: Triển lãm không thể bỏ qua cho những người yêu âm nhạc và công nghệ
Bạn là tín đồ âm nhạc và công nghệ? Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm mình vào thế giới âm thanh đỉnh cao tại AVShow ...
| Chiêm ngưỡng những dàn loa tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow 2024
Trong không gian Triển lãm thiết bị nghe nhìn - AVShow lần thứ 23 (AVShow 2024) tại Hà Nội, giới mê âm thanh được chào ...