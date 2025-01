Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Minh Khôi (trái) và Khánh Trình (phải) chụp ảnh kỷ niệm với thầy Quản Thành Thơ nhân ngày tốt nghiệp, tháng 11/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghiên cứu về mô hình đa ngôn ngữ huấn luyện AI tạo câu đồng nghĩa của Phạm Khánh Trình và Lê Minh Khôi, 23 tuổi, được đăng trong tài liệu Hội nghị AAAI-24, diễn ra cuối tháng 2 tại Vancouver, Canada.

Nghiên cứu của họ xoay quanh phương pháp đào tạo đối nghịch để tạo ra dữ liệu mới cho AI, và đã được công bố tại Hội nghị AAAI - một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực AI toàn cầu.

PGS.TS Quản Thành Thơ, Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách khoa TP HCM, đánh giá cao nghiên cứu này, nhấn mạnh sự quan trọng của AAAI trong giới nghiên cứu và chuyên môn, cũng như về tỷ lệ chấp thuận bài báo cực kỳ thấp, chỉ đạt 23,75% trong năm nay.

Trong đề tài, Trình và Khôi chọn hướng nghiên cứu về mô hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ, nhằm tìm ra cách cải thiện hiệu suất của chúng. Họ đã phát triển một phương pháp mới, gọi là LAMPAT (Low-rank Adaptation for Multilingual Paraphrasing using Adversarial Training), sử dụng phương pháp đào tạo đối nghịch để tạo ra câu đồng nghĩa và mở rộng dữ liệu cho các mô hình AI. Phương pháp này đã được chứng minh có khả năng tạo ra các cụm diễn giải đồng nghĩa trên nhiều ngôn ngữ, đồng thời giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt dữ liệu cho các mô hình AI.

Nghiên cứu của họ không chỉ mang lại kết quả tích cực mà còn mở ra một hướng mới trong lĩnh vực nghiên cứu về AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trình và Khôi hiện đang tiếp tục nghiên cứu để phát triển ứng dụng thực tế cho phương pháp này và dự định tiếp tục học sau đại học để tiếp tục đam mê nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và học máy.

Hội nghị AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) là một trong những hội nghị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). AAAI là tổ chức chuyên ngành có uy tín và được công nhận rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu AI. Hội nghị này thường diễn ra hàng năm, thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI từ khắp nơi trên thế giới. AAAI cung cấp một diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới, và thảo luận về các xu hướng và tiến bộ trong lĩnh vực AI.

