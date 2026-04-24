Phim tiểu sử về Michael Jackson gây bão phòng vé, dự kiến lập kỷ lục doanh thu mở màn

Dự án điện ảnh “Michael” của Lionsgate (hãng phim và công ty giải trí lớn của Mỹ), đang được dự báo sẽ tạo nên cú nổ phòng vé ngay trong tuần đầu ra mắt. Theo các ước tính ban đầu, bộ phim có thể thu về khoảng 65-70 triệu USD (1,62-1,75 nghìn tỷ VNĐ) tại hơn 3.900 rạp ở Bắc Mỹ. Nếu đà bán vé sớm, đặc biệt ở các định dạng màn hình lớn như IMAX, tiếp tục tăng mạnh, doanh thu mở màn hoàn toàn có thể tiệm cận mốc 80 triệu USD (2 nghìn tỷ VNĐ).

Bộ phim tiểu sử mới nhất về "Ông hoàng nhạc Pop" tên "Michael" đã ra rạp quốc tế cũng như Việt Nam từ ngày 22/04/2026

Ngay cả ở kịch bản thận trọng nhất, bộ phim về Michael Jackson vẫn đủ sức phá vỡ kỷ lục doanh thu ra quân của dòng phim tiểu sử âm nhạc, vượt qua hai cột mốc trước đó là Bohemian Rhapsody với 51 triệu USD (khoảng 1,2 nghìn tỷ VNĐ) và Straight Outta Compton với 60 triệu USD (khoảng 1,5 nghìn tỷ VNĐ). Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của “Vua nhạc Pop” Michael Jackson một biểu tượng văn hóa đại chúng mang tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Phim khắc họa chặng đường từ nhỏ đến đỉnh cao của Michael Jackson

Ở thị trường quốc tế, nơi Universal Pictures đảm nhiệm phát hành, phim được kỳ vọng thu thêm từ 75-80 triệu USD (khoảng 1,87-2 nghìn tỷ VNĐ) tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng doanh thu toàn cầu trong tuần đầu vì thế có thể đạt khoảng 140-150 triệu USD (khoảng 3,5-3,75 nghìn tỷ VNĐ).

Nếu hiệu ứng truyền miệng tích cực được duy trì, tác phẩm về Michael Jackson thậm chí được đặt mục tiêu chạm ngưỡng 700 triệu USD (khoảng 17,5 nghìn tỷ VNĐ), một con số đầy tham vọng nhưng không phải bất khả thi với một thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những phim tiểu sử âm nhạc có kinh phí sản xuất cao nhất từ trước đến nay, với mức đầu tư ban đầu lên tới 155 triệu USD (khoảng 3,87 nghìn tỷ VNĐ). Phần lớn ngân sách được dùng cho việc mua bản quyền âm nhạc và tái hiện những sân khấu biểu diễn huyền thoại của Michael Jackson một cách hoành tráng và chân thực.

Dự án phim "Michael" là một trong những phim tiểu sử âm nhạc có kinh phí sản xuất cao nhất

Tuy nhiên, quá trình sản xuất không hề suôn sẻ khi ê-kíp buộc phải chi thêm hàng chục triệu USD để quay bổ sung và chỉnh sửa nội dung. Nguyên nhân xuất phát từ việc phát hiện một điều khoản pháp lý trong thỏa thuận dàn xếp với người từng cáo buộc Michael Jackson, trong đó cấm việc nhắc đến hoặc tái hiện nhân vật này trên phim ảnh.

Sự thay đổi này buộc đạo diễn Antoine Fuqua phải tái cấu trúc kịch bản, chuyển trọng tâm sang khai thác mối quan hệ phức tạp giữa Michael Jackson và cha ông là Joe Jackson, người có ảnh hưởng sâu sắc nhưng cũng đầy áp lực trong hành trình đưa nhóm Jackson 5 trở thành hiện tượng toàn cầu.

Người bố hà khắc Joe Jackson do tài tử Colman Domingo thủ vai

Việc chỉnh sửa nội dung đã khiến lịch phát hành bị lùi lại một năm, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim lựa chọn cách tiếp cận an toàn, né tránh những góc khuất nhạy cảm trong đời tư của Michael Jackson. Dẫu vậy, sức hút của dự án vẫn rất lớn, đặc biệt khi vai chính được giao cho Jaafar Jackson, cháu trai ruột của Michael Jackson mang đến kỳ vọng về sự chân thực và chiều sâu cảm xúc mang tính gia đình.

Cháu trai ruột của Michael Jackson là Jaafar Jackson đảm nhận vai chính

Nếu bộ phim đạt được cột mốc 700 triệu USD toàn cầu, Lionsgate đã có kế hoạch phát triển thêm ít nhất một phần tiếp theo. Khoảng 30% nội dung từng bị loại bỏ trong quá trình chỉnh sửa cũng có thể được tận dụng, mở rộng câu chuyện về cuộc đời nhiều hào quang nhưng không ít tranh cãi của huyền thoại âm nhạc này.