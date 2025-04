Thủ tướng thăm gian hàng OSB Group tại Lễ phát động phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

Thủ tướng chào hỏi thân mật với thầy, trò Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các đại biểu dự lễ phát động.

Ngày 24/04/2025, OSB Group vinh dự là doanh nghiệp được lựa chọn tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, giải pháp tại Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Tới dự và phát động có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự lễ phát động có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, trong thời khắc quan trọng và có ý nghĩa quan trọng; với tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa” của những ngày tháng Tư lịch sử 50 năm trước, nhằm cụ thể hóa và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn cuộc sống.

Tại sự kiện, OSB Group là một trong những đơn vị công nghệ số tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không gian trưng bày của OSB thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp ghé thăm và lắng nghe giới thiệu về các sản phẩm chiến lược của Tập đoàn.

Chủ tịch Tập đoàn OSB - Nguyễn Hồng Sơn trình bày và giới thiệu các sản phẩm chiến lược với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Không gian trưng bày sản phẩm giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Tập đoàn OSB

Nổi bật tại không gian trưng bày OSB Group là các sản phẩm đổi mới sáng tạo và giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực Thực tế ảo & AI, Giáo dục Đào tạo, Thương mại Điện tử, Thông tin Vệ tinh và An ninh Quốc phòng.

EON-XR - Nền tảng ứng dụng Thực tế ảo, Thực tế tăng cường và Trí tuệ nhân tạo cho Giáo dục và Đào tạo

EON-XR là nền tảng đào tạo tích hợp công nghệ Thực tế ảo, Thực tế tăng cường và Trí tuệ nhân tạo AI, ứng dụng mạnh mẽ cho chuyển đổi số Giáo dục và Đào tạo, mở ra kỷ nguyên học tập hoàn toàn mới.

EON-XR được trang bị kho tàng học liệu số sống động, trực quan và hấp dẫn, tại đây học sinh không chỉ được “nhúng” vào môi trường thực tế ảo giúp tăng cường học tập, trải nghiệm, khám phá, mà các em còn được rèn luyện và nâng cao kỹ năng mềm bằng công nghệ mô phỏng nhập vai và đánh giá. Nền tảng cho phép giáo viên tạo học liệu số và bài giảng số tự động với thao tác đơn giản và nhanh chóng, đồng thời tích hợp công cụ kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Giải pháp hiện đang được triển khai tại hơn 110 quốc gia với hơn 45 triệu người dùng, được tin dùng bởi các tập đoàn và tổ chức hàng đầu như Boeing, Airbus, Shell, Samsung, Coca Cola, FIFA,... và nhiều trường đại học danh tiếng toàn cầu.

Khách tham quan trải nghiệm Nền tảng thực tế ảo EON-XR

Giải pháp đã và đang nhận được sự tin tưởng và sử dụng bởi khối các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên toàn quốc, góp phần vào quyết tâm thực hiện và sự thành công của cuộc cách mạng chuyển đổi số giáo dục đào tạo hiện nay.

Nền tảng EON-XR do EON Reality Việt Nam - đối tác chiến lược và nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam.

VRTradeShow – Giải pháp Triển lãm thực tế ảo

VRTradeShow là giải pháp triển lãm thực tế ảo đa lĩnh vực do Tập đoàn OSB phát triển, mang đến giao diện chân thực, không giới hạn về thời gian, không gian địa lý, cho phép người tham gia tương tác thời gian thực với sản phẩm qua tính năng xoay 360 độ, hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh, và truy cập website doanh nghiệp trực tiếp.

Hệ thống ERP tích hợp giúp doanh nghiệp dễ dàng thu thập danh sách khách hàng tiềm năng, thống kê hiệu quả triển lãm, bán hàng liền mạch, và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Triển lãm còn hỗ trợ công nghệ VR/AR, mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng với đồ họa 3D độ phân giải cao, ánh sáng chân thực, và khả năng tương tác 2 chiều trực tiếp với chủ gian hàng – tất cả có thể truy cập dễ dàng trên trình duyệt mà không cần tải phần mềm.

VRTradeShow đồng hành cùng Triển lãm ảo Vietnam Foodexpo 2024

Giải pháp VRTradeshow của OSB GROUP vinh dự được Bộ Công Thương Việt Nam lựa chọn để xây dựng Triển lãm ảo cho Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo 2024) diễn ra từ 13-16/12/2024 tại TP. Hồ Chí Minh và tích hợp trong Nền tảng kết nối B2B thông minh (Smart B2B Matching Platform) - nền tảng kết nối doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả, hỗ trợ xúc tiến thương mại và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Seacom R1, R2 - Thiết bị liên lạc vệ tinh lưỡng dụng phục vụ Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Tại gian hàng, OSB Group cũng giới thiệu dòng thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom R1, R2 – sản phẩm công nghệ cao do chính đội ngũ kỹ sư OSB nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Seacom R1, R2 được tích hợp nhiều tính năng vượt trội và bảo mật như gọi thoại, nhắn tin, định vị, giám sát hành trình, cảnh báo SOS và truy cập internet qua vệ tinh.

Điểm nổi bật của Seacom R là chế độ “Standby” thông minh, giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tạm ngưng phát tín hiệu (tắt TX) khi không cần thiết, đồng thời tự động kích hoạt lại trạng thái thu phát tín hiệu khi có yêu cầu kết nối hoặc truyền dữ liệu.

Seacom R được trang bị hệ thống nguồn với pin chính, pin dự phòng và cổng kết nối nguồn dự phòng nóng đảm bảo liên lạc không gián đoạn. Thiết bị nhỏ gọn, cơ động xách tay, hoặc có thể lắp đặt dễ dàng trên phương tiện di chuyển như xe ô tô, tàu, thuyền,… đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong dân sự và An ninh Quốc phòng

Bên cạnh đó, OSB Group cũng giới thiệu các giải pháp, sản phẩm công nghệ cao mang tính lưỡng dụng, ứng dụng hiệu quả trong cả lĩnh vực dân sự và An ninh Quốc phòng, bao gồm: Radar cảnh giới và phát hiện UAV, thiết bị bay không người lái; Thiết bị khuếch đại công suất cao tần; và Phần mềm chỉ huy điều khiển hệ thống tự động C4I. Đặc biệt, các dòng sản phẩm, giải pháp “Make in Vietnam” này do chính Tập đoàn OSB nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đóng vai trò then chốt trong công tác điều hành, giám sát và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin trọng yếu, từ bảo vệ an ninh biên giới đến điều phối sản xuất công nghiệp và hạ tầng đô thị thông minh.

Sự hiện diện và ghé thăm không gian trưng bày của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực nghiên cứu, phát triển không ngừng nghỉ của Tập đoàn trên hành trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong thời đại mà công nghệ là động lực then chốt của phát triển, OSB Group xác định rõ vai trò quan trọng của mình trong việc kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ - giải pháp số toàn diện, đa lĩnh vực: Viễn thông & Vệ tinh, Tích hợp hệ thống, Thương mại điện tử & Công nghệ số, An ninh & Quốc phòng. Mỗi sản phẩm, giải pháp không chỉ là một thành quả kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn tầm, cho tinh thần “Make in Vietnam” bền bỉ và đổi mới không ngừng, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của Đất nước.

Với tinh thần sáng tạo, chủ động và trách nhiệm, OSB Group tích cực hưởng ứng và quyết tâm thực hiện các hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi cam kết góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đẩng và Nhà nước trong xây dựng kinh tế số và xã hội số, vì một Việt Nam hùng cường, đổi mới và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên số.