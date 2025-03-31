Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố, trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới tập thể lãnh đạo trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Nhân dịp này, thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam được Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập nhà trường, đón Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ra đời năm 1985, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là món quà của nhân dân Thủ đô Amsterdam dành tặng Thủ đô Hà Nội sau những năm tháng chiến tranh bộn bề gian khổ. Ngôi trường là kết tinh của tình hữu nghị Việt Nam - Hà Lan, là biểu tượng của khát vọng hòa bình, phát triển.

Nhà giáo, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Trần Thùy Dương và đại diện học sinh rước đuốc truyền thống.

4 thập kỷ qua, nhà trường không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, gặt hái thành tựu đáng tự hào với hơn 1.300 giải quốc gia, khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục mũi nhọn, đào tạo nhân tài cho Thủ đô và đất nước; 280 giải quốc tế của các thế hệ học sinh, góp phần rạng danh trí tuệ Việt trên bản đồ giáo dục thế giới.

Từ bề dày truyền thống dạy học, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã bắt nhịp với thời đại phát triển của khoa học công nghệ. Nhà trường từng bước đưa STEM trở thành một ngôn ngữ chung để kết nối các em học sinh nhiều khối chuyên khác nhau, trang bị cho các em nền tảng khoa học vững chắc để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh chú trọng phát triển năng lực tri thức của học sinh, nhà trường kiên định thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để các thế hệ học sinh toả sáng; tìm thấy niềm đam mê, tự tin với các hoạt động ngoại khoá, khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ, phát triển kỹ năng sống khi hưởng ứng phong trào của Đoàn thanh niên, hoạt động thiện nguyện. Nhiều học sinh ưu tú đã tiếp tục rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đội ngũ thanh niên tiên phong.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới tập thể lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chúc mừng thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương điểm lại nhiều thành tích nổi bật, vai trò dẫn dắt của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô thời gian qua và khẳng định, tạo nên thành quả xuất sắc đó, có sự đóng góp to lớn của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Để Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với vai trò, vị trí mũi nhọn, trọng điểm của cả nước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh: thời gian tới, thầy cô và học sinh nhà trường cùng toàn ngành GD&ĐT Thủ đô đồng lòng, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, phấn đấu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đưa ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phát triển ngang tầm các nước phát triển với tinh thần tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường- tự hào dân tộc.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cần tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, thực sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội-Amsterdam tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đặc biệt, nhà trường cần nghiên cứu, thực hiện và góp sức để lan tỏa lời nhắn nhủ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn về 3 chữ "An" trong nhà trường: Học sinh đến trường an toàn, thầy cô làm việc phải được an lòng, phụ huynh đưa con đến trường an tâm.

Bên cạnh đó, nhà trường cần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai việc học, kiểm tra đánh giá với tinh thần “học thật, thi thật, nhân tài thật”; duy trì, giữ vững và phát triển thương hiệu về giáo dục mũi nhọn; kiên định với mục tiêu giáo dục không chỉ là tri thức mà còn là giáo dục đạo đức, hoàn thiện kỹ năng sống; đào tạo ra những công dân toàn cầu.

Nhà trường cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong trường học; tích cực tham gia phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025”; quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế…