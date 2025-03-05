Hướng nghiệp sớm, tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều vừa được tổ chức, nhà giáo Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ, hướng nghiệp từ sớm sẽ có ý nghĩa không chỉ với bản thân học sinh, mà còn với gia đình và xã hội. Các em sẽ hiểu rõ phẩm chất, năng lực, sở thích bản thân, điều kiện hiện tại, nắm bắt nhu cầu xã hội về các ngành nghề để từ đó có những lựa chọn ngành nghề phù hợp. Bên cạnh đó, hoạt động hướng nghiệp còn tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu về một số nhóm ngành nghề cơ bản, làm cơ sở để định hướng, chọn lựa nghề nghiệp.

Ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025 với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh

Nhà giáo Lê Trung Kiên cho biết: "Chúng tôi tổ chức hướng nghiệp cho cả học sinh lớp 11 thay vì chỉ học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các học sinh được cung cấp thông tin về những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Với hơn 20 trường Đại học, Cao đẳng uy tín đăng ký tham gia ngày hội, các học sinh đã được tư vấn trực tiếp; lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về xu hướng ngành nghề trong tương lai; tìm hiểu về cơ hội học tập, việc làm và phát triển bản thân sau khi tốt nghiệp”.

Hơn 1.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh. Tại Ngày hội, các học sinh đã được nghe phổ biến về Quy chế thi tốt nghiệp THPT; những điểm mới trong xét tuyển đại học; hiểu thêm về quy trình lọc ảo toàn quốc năm 2025…

Đại diện các nhà trường cung cấp thông tin cụ thể về ngành nghề đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp cho học sinh

Ngoài khu vực thông tin tư vấn chung, các học sinh còn có thể tìm hiểu thông tin tại khu vực tư vấn chuyên sâu, được nghe đại diện các trường đại học, cao đẳng giải đáp các vấn đề còn băn khoăn.

Đây cũng là dịp để học sinh nghe các chuyên gia thông tin về xu hướng ngành nghề trong tương lai; tìm hiểu về cơ hội học tập, việc làm và phát triển bản thân; đồng thời giao lưu với các cựu học sinh để có thêm kinh nghiệm thực tế trong việc định hướng ngành nghề.

Điểm mới của Ngày hội năm nay là bên cạnh sự tham gia của học sinh lớp 12, còn có các học sinh lớp 11 của trường

Em Lại Phương Linh, lớp 12D5 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều cho biết, khi nghe chuyên gia và đại diện các trường đại học tư vấn, em hiểu hơn về nhu cầu nghề nghiệp của xã hội. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn ngành nghề của mình sau này.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh học sinh. Việc chọn đúng ngành, đúng trường không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mỗi học sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Hoạt động hướng nghiệp sẽ giúp các em tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, được giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia, từ đó có quyết định phù hợp nhất.