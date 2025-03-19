Fiesta A Cielo – sân chơi hấp dẫn của học sinh chuyên Đại học Sư phạm

Fiesta A Cielo do PTCMedia tổ chức, đem tới học sinh trong trường và trên toàn TP Hà Nội sân chơi bổ ích, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Trải qua 18 năm hoạt động, PTCMedia - Tổ chức Truyền thông, trực thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm được thành lập bởi thầy Đoàn Trí Dũng - một cựu học sinh chuyên Toán của Chuyên Sư Phạm, đã gây được dấu ấn mạnh mẽ và tiếng vang lớn với các sự kiện lớn, trong đó nổi bật là Fiesta A Cielo.

Fiesta A Cielo với 9 lần tổ chức

Fiesta A Cielo (với 9 lần tổ chức) là chuỗi sự kiện bao gồm các ngày hoạt động chính như: Khua Chiêng Vàng, Flashmob Day, Ngày hội đổi sách và Đêm Dạ vũ và Chung kết Đại sứ - Final Day. Fiesta A Cielo được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi giao lưu và học hỏi cho các học sinh, nâng cao văn thể mỹ cho học sinh trong trường và gắn kết thầy cô, học sinh.

Fiesta A Cielo mùa 9 (2025) với chủ đề Echo of the Essence, tiếp tục là sân chơi quy mô lớn mà còn là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc, bản lĩnh.

Đêm Chung kết Đại sứ - Final Day diễn ra vào ngày 16/3/2025) chính là tâm điểm của sự kiện, nơi những thí sinh xuất sắc nhất tranh tài để giành danh hiệu danh giá - “Đại sứ Chuyên Sư phạm”. Đây không chỉ là những cá nhân xuất sắc trong học tập mà còn cần thể hiện sự năng động, nhiệt huyết qua các hoạt động ngoại khóa.

2 tân đại sứ Chuyên Sư phạm Nguyễn Hương Giang lớp 12 Anh 1 - Zone 4 và Hoàng Đức Long lớp 12 Toán 2 - Zone 7

Vòng Chung kết của cuộc thi Đại sứ chứng kiến sự tranh tài của 10 thí sinh ưu tú nhất, những người đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng thử thách. Các thí sinh lần lượt thể hiện bản thân qua 4 phần thi: trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, hùng biện và ứng xử.

Sau những vòng thi đầy kịch tính, danh hiệu “Đại sứ Chuyên Sư phạm” đã chính thức thuộc về hai thí sinh xuất sắc nhất. Đó là Nguyễn Hương Giang, lớp 12 Anh 1 và Hoàng Đức Long, lớp 12 Toán 2.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, Nguyễn Hương Giang còn gây chú ý với thành tích học tập xuất sắc: 1540 SAT, 8.0 IELTS, GPA 3 năm liên tiếp trên 9.4, học bổng 1.000$ từ đại học Oxford, founder dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ và đồng thời là tác giả hai nghiên cứu về rối loạn tâm lý học sinh. Đại sứ Hoàng Đức Long từng đạt Á khoa học sinh giỏi Toán quận Tây Hồ, giải Ba cuộc thi Chân trời Khoa học khối 11 và sở hữu 8.0 IELTS.