Q-Talk mùa 3 khuyến khích học sinh mạnh dạn giao tiếp, nói lên suy nghĩ

Võ Vinh

Võ Vinh

11:00 | 10/03/2025
Tại lớp học đặc biệt với tên gọi “Q-Talk 3: Học nói” diễn ra vào ngày 9/3 ở Hà Nội, các em học sinh, sinh viên đã có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của riêng mình. Đồng thời, các em cũng được lắng nghe kinh nghiệm từ các thầy, cô giáo về việc giao tiếp và có thêm nhiều bạn mới, đồng hành trong học tập.
Chương trình đã thu hút gần 800 học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và tỉnh, thành phố lân cận tham dự. Đây là sự kiện thường niên do QANDA Study tổ chức, nhằm thúc đẩy dạy-học sáng tạo, kết nối giáo viên và học sinh trong một không gian giáo dục giàu cảm hứng.

QANDA Study
Gần 800 học sinh, sinh viên từ Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận đã tham dự

Tiếp nối thành công của hai mùa trước, Q-Talk mùa 3 mở rộng với chủ đề “học nói”, tập trung vào việc thể hiện bản thân một cách lành mạnh để nói lên suy nghĩ cá nhân - hành trang quan trọng giúp học sinh phát triển chính mình.

Cùng bạn thân đến tham dự sự kiện từ sớm, Đào Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 12A7, Trường trung học phổ thông Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ: “Ngày nhỏ, em đã là cô bé sống khá khép kín, ít khi bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ với bố mẹ. Dần dần, em nhận ra việc này có thể khiến gia đình không hiểu được tình trạng của mình và em cũng chẳng thể thấu tỏ nỗi lòng của bố mẹ. Lên lớp, giữa em và bạn bè cũng giữ ít nhiều khoảng cách”.

Nhận ra chính việc thiếu tự tin trong giao tiếp là trở ngại trong học tập và cuộc sống, Tuyền đã nỗ lực rèn luyện kỹ năng nói, tìm kiếm cơ hội để được bộc lộ và nói lên quan điểm của bản thân.

QANDA Study
Q-Talk mùa 3 mở rộng với chủ đề “học nói”, tập trung vào việc thể hiện bản thân một cách lành mạnh để nói lên suy nghĩ cá nhân - hành trang quan trọng giúp học sinh phát triển chính mình

“Khi em mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ với gia đình và bạn bè, bất cứ điều gì đều sẽ được góp ý và hỗ trợ để tìm cách giải quyết. Em sẵn sàng nhìn nhận lỗi sai của mình, không ngại chia sẻ những gì chưa biết hay còn thiếu sót trong học tập. Những lời động viên và sự giúp đỡ sau đó sẽ trở thành động lực giúp em hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh những bài học ở trường, học nói là kỹ năng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân”, Thanh Tuyền cho biết.

Còn với Nguyễn Hồng Anh, bạn cùng bàn với Thanh Tuyền, việc tự tin trong giao tiếp hỗ trợ em rất nhiều trên cương vị là lớp trưởng của lớp 12A7, Trường trung học phổ thông Thạch Thất (Hà Nội). “Phải nói ra vấn đề, mong muốn của mình thì bạn mới tìm được hướng giải quyết phù hợp. Song việc nói cũng đòi hỏi sự khéo léo”, Hồng Anh nói.

Theo cô Vũ Thị Ngọc Huyền, tác giả sách, giáo viên với kinh nghiệm 7 năm dạy môn toán trên nền tảng trực tuyến, kể cả học sinh và thầy cô đều cần học và rèn luyện kỹ năng truyền đạt. Giáo viên cần giảng dạy, truyền tải kiến qua lời nói để học sinh dễ hiểu. Và học sinh cũng cần bày tỏ những điều chưa biết, các bài, vở chưa hiểu thì giáo viên mới có thể nắm bắt và giảng giải kịp thời.

QANDA Study
Là sự kiện thường niên lớn nhất của QANDA Study, Q-TALK được tổ chức nhằm thúc đẩy dạy học sáng tạo, kết nối giáo viên và học sinh

Tại “Q-Talk 3: Học nói”, các bạn học sinh cũng được giao lưu với cô giáo dạy ngữ văn Sương Mai và nghệ sĩ Jun Phạm - người nhận giải C của Giải thưởng Sách Quốc gia vào năm 2024.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang đến những trải nghiệm học tập độc đáo với sự kết hợp giữa diễn thuyết, âm nhạc và kịch nghệ. Từ đó, giúp học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của việc diễn đạt, truyền cảm hứng để các em tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình.

QANDA Study là hệ thống giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực luyện thi THPT trực tuyến với hơn 250,000 học sinh mỗi năm tại Việt Nam.

Thông qua đội ngũ giáo viên truyền cảm hứng và năng lực cao, QANDA Study định vị không chỉ cung cấp giải pháp học tập hiệu quả mà còn hướng tới phát triển tư duy và kỹ năng mềm cho học sinh phổ thông trên toàn quốc

Là sự kiện thường niên lớn nhất của QANDA Study, Q-TALK được tổ chức nhằm thúc đẩy dạy học sáng tạo, kết nối giáo viên và học sinh trong một không gian học tập giàu cảm hứng, hơn là một sự kiện học thuật đơn thuần.
Giao tiếp học sinh QANDA Study Q-Talk mùa 3

