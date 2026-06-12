Tham dự lễ ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 4, bên trái sang) cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng với Viettel.

Về phía Viettel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hai bên sẽ phát huy thế mạnh và nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Các nội dung hợp tác trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng số thế hệ mới, mở rộng phủ sóng 5G, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng Internet vạn vật; xây dựng các cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Viettel đồng hành nghiên cứu, tư vấn và triển khai các giải pháp, dự án trọng điểm phục vụ phát triển đô thị thông minh (gồm bản sao số đô thị, nền tảng dữ liệu thông minh, giao thông, y tế, phòng thủ dân sự, khu thương mại tự do thông minh và các nền tảng phục vụ chính quyền số).

Viettel hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố Đà Nẵng và Viettel trong xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Viettel tiếp tục đồng hành Đà Nẵng trong phát triển hạ tầng số hiện đại, nhất là hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; phối hợp xây dựng và khai thác hiệu quả dữ liệu số, các giải pháp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn phục vụ quản lý, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái kinh tế số.

Đồng thời, phát triển các nền tảng số phục vụ người dân trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ công và an sinh xã hội.

Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, phòng chống thiên tai và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên nền tảng công nghệ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa Đà Nẵng và Viettel không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của khu vực.

Theo Bí thư Thành ủy, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng đứng trước yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực quản trị.

Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược để phát triển nhanh, bền vững; hướng tới mục tiêu quản trị bằng dữ liệu, vận hành bằng công nghệ và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Bí thư Thành ủy kỳ vọng Viettel tiếp tục đồng hành với thành phố trong nghiên cứu, tư vấn, kiến tạo các mô hình phát triển mới; triển khai các mô hình chuyển đổi số lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số có sức cạnh tranh cao.

Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.