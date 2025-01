Thu Duc Innovation Fest 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 11

Đây là chương trình do UBND thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức. Theo đó, lễ hội quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ 1 năm 2024 – Thu Duc Innovation Fest 2024 sẽ có chủ đề “Chuyển đổi số và ứng dụng Khoa học Công nghệ”.

Đây là lần đầu tiên, thành phố Thủ Đức sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng công nghệ với Lễ hội quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ 1 năm 2024 – Thu Duc Innovation Fest 2024.

Lễ hội được tổ chức ngoài trời với không gian công nghệ đẳng cấp, nơi giao lưu và chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng yêu công nghệ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới có thể đến gần với người dân thông qua các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, mua sắm cùng công nghệ.

"Với mục tiêu triển khai chủ đề năm 2024 thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, Lễ hội quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ 1 năm 2024 là một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới và sáng tạo công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là thành phố Thủ Đức. Thông qua những phiên thảo luận toàn thể và chuỗi các hoạt động trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, chúng tôi muốn tô điểm nên một bức tranh rõ ràng và chân thực nhất về một thành phố thông minh, nơi công nghệ len lỏi vào từng trải nghiệm sống”. Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, chia sẻ.

Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hàng triệu người dân theo dõi trực tuyến và hơn 100.000 người dân trải nghiệm trực tiếp các công nghệ đỉnh cao, cũng như tiếp cận những góc nhìn mới về công nghệ tương lai thông qua các hoạt động trải nghiệm tương tác với sa bàn 3D quy hoạch thành phố Thủ Đức.

Đặc biệt, với sự phối hợp của thành phố Thủ Đức và TikTok Shop, những phiên Mega Livestream trong khuôn khổ của Lễ hội sẽ là cơ hội giúp người dân dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm công nghệ mới nhất và cả những ưu đãi tốt nhất tại hơn 150 gian hàng từ các tập đoàn, công ty hàng đầu và các startup tiềm năng tại sự kiện.

Ngoài ra, người dân còn được thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật, các trận đấu đỉnh cao giữa AI và con người, và nhiều hoạt động giải trí khác.

“Từ đồng phối hợp thực hiện những màn trình diễn công nghệ ấn tượng, những không gian trải nghiệm tương tác đến những câu chuyện truyền cảm hứng về những con người đam mê sáng tạo, tất cả sẽ được HTV lan tỏa trên mọi nền tảng. Không chỉ mang đến những công nghệ truyền hình mới đến với Lễ hội, HTV sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc trên hạ tầng sóng cũng như thực hiện livestream trên tất cả các nền tảng số của HTV kèm với tương tác trực tiếp lẫn trực tuyến với khán giả trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.” Nhà báo Thái Thành Chung – Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM chia sẻ.

Điểm nhấn của sự kiện còn là sân khấu mở 360 độ đặt tại trung tâm Lễ hội để tất cả khách tham quan lễ hội đều thấy được thông tin từ sân khấu này. Ngay trong phiên khai mạc, Lễ hội 360 độ sẽ là phiên hội thảo toàn thể với chủ đề Thúc đẩy phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, nơi các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cùng thảo luận kế hoạch phát triển khu đô thị phía đông với định hướng nâng tầm trải nghiệm sống của người dân thông qua những sáng kiến đổi mới công nghệ cũng như giới thiệu sa bàn thông minh của thành phố Thủ Đức.

Những ngày sau đó, sân khấu 360 độ tiếp tục là nơi để các tập đoàn, đơn vị biểu diễn công nghệ của mình cùng các cuộc thi đổi mới sáng tạo dành cho khối học sinh và sinh viên của thành phố Thủ Đức.

“Lễ hội mang ý nghĩa đưa tất cả các nghiên cứu có tính ứng dụng cao, sản phẩm sáng tạo của Doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân. Người dân tham gia Lễ hội bên cạnh trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới còn nhiều hoạt động bên lề đầy thú vị và bổ ích. Lễ hội này cũng sẽ là không gian sáng tạo cho các em Học sinh trung học cơ sở, không gian khởi nghiệp sáng tạo của các nhóm Khởi nghiệp, các Doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước trong việc giao lưu, học hỏi và phát triển sản phẩm”. Ông Mai Hữu Quyết – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức – Phó Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội cho biết thêm.

Với phương châm “From lab to life” sự kiện còn mang đến những giải pháp công nghệ mới mẻ được kiến tạo từ các thí sinh của Cuộc thi Sáng tạo vì Tương lai thành phố Thủ Đức - Thu Duc The Next Innovator 2024 và cuộc thi “Design Thinking – Đổi mới sáng tạo mở Thủ Đức 2024” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức phối hợp cùng với trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.

Tại đây, các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp cũng có cơ hội tham gia trao đổi sâu rộng, trực tiếp với đại diện thành phố Thủ Đức về định hướng phát triển và kế hoạch triển khai các dự án thông qua các mô hình và giải pháp công nghệ cao. Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức có những hoạt động nổi bật trong hành trình Đổi mới sáng tạo hướng tới nâng tầm trải nghiệm sống của người dân cũng sẽ được vinh danh tại sự kiện như một lời tri ân đến những đóng góp của các cá nhân và doanh nghiệp cho sự phát triển của xã hội.

Chia sẻ về Lễ hội quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ 1 năm 2024, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức cho biết: “Với mục tiêu đưa Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ hàng đầu khu vực phía Nam, sự kiện sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan ban ngành cùng nhau trao đổi và xây dựng một thành phố, nơi trải nghiệm sống của người dân được nâng cao và môi trường sống được đảm bảo phát triển bền vững thông qua những giải pháp công nghệ mới”.

Lễ hội quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ 1 năm 2024 – Thu Duc Innovation Fest sẽ được tổ chức trong 3 ngày, 15, 16, 17 tháng 11 năm 2024 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức với hơn 100 các hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, thi đấu, giao thương và phiên hội thảo, giới thiệu, ra mắt công nghệ.

Người dân và doanh nghiệp có thể xem thêm thông tin về các hoạt động của lễ hội tại địa chỉ: www.Innofest.vn