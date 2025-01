Coin98 đổi tên thành Ninety Eight

Theo đó, Ninety Eight không chỉ ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển mà còn giúp hiện thực hóa việc đưa Web3 đến với đông đảo người dùng trong và ngoài nước của Ninety Eight.

Chính thức thành lập vào năm 2017, Ninety Eight bắt đầu từ một kênh YouTube đơn thuần chia sẻ kiến thức về Web3 với những người có cùng đam mê trong thị trường tài sản mã hóa. Nhanh chóng thu hút được đông đảo người dùng quan tâm, với những phản hồi tích cực, Ninety Eight đã phát triển thành một trong những cộng đồng chia sẻ kiến thức về blockchain uy tín nhất tại Việt Nam.

Đến năm 2019, Coin98 Wallet (ngày nay còn có tên là Coin98 Super App) đã được ra đời với mong muốn cung cấp cho người dùng một sản phẩm vượt trội để bước chân vào không gian Web3. Từ đó tới nay Ninety Eight đã chính thức trở thành công ty xây dựng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiếp cận blockchain của cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Coin98 Super App đã trở thành một trong những ứng dụng Web3 phổ biến nhất với hơn 8 triệu người dùng trên toàn thế giới. Và để khắc phục những nhược điểm của Coin98 Super App, Ninety Eight đã chính thức ra mắt diện mạo mới, với tên gọi mới là Ninety Eight, với cách thức vận hành mới và trở thành nền tảng hiện hữu giúp mang đến nhiều tiện ích hơn cho người dùng trong cộng đồng tài sản mã hóa.

Cụ thể, bộ nhận diện mới của Ninety Eight thể hiện sâu sắc sứ mệnh và tầm nhìn của những nhà sáng lập về Web3. Đồng thời, Coin98 Finance cũng sẽ chính thức đổi tên thành Ninety Eight.

“Chúng tôi đồng thời cũng thay đổi màu sắc logo sang phong cách “solid color”. Điều này giúp thương hiệu Ninety Eight dễ dàng được ghi nhớ, nhất quán, biểu thị cho cam kết phát triển bền vững. Ninety Eight giờ đây không đơn thuần là tài chính, chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ sinh thái toàn diện hơn trong không gian Web3.” Đại diện Ninety Eight chia sẻ tại lễ ra mắt tên gọi mới ngày hôm qua.

Chưa dừng lại ở đó, với mục tiêu lấy con người làm trung tâm, Ninety Eight ra mắt mô hình “Open Builder Space”. Đây là không gian mở dành cho “Người tạo lập Web3”, được thiết kế để tạo môi trường hoàn hảo cho các công ty khởi nghiệp công nghệ blockchain. Môi trường này sẽ giúp thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới, cung cấp các giải pháp và nguồn lực để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành.

Điểm đáng chú ý của việc tạo lập Web3 là thấu hiểu thách thức mà các công ty khởi nghiệp blockchain phải đối mặt, từ việc tìm kiếm người dùng, phát triển sản phẩm, tính thanh khoản hay khó khăn về mặt công nghệ… Với kinh nghiệm và hạ tầng Web3 vững chãi của mình, Ninety Eight mong muốn được đồng hành, san sẻ phần nào khó khăn mà các startup blockchain đang đối mặt.

Có thể bạn chưa biết?

Cũng trong khuôn khổ sự kiện diễn ra chiều hôm qua, ngày 1/11, TomoChain, blockchain đầu tiên tại Việt Nam cũng chính thức thông báo đổi tên thành Viction. Sau hơn nửa thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực blockchain, TomoChain luôn mong muốn đóng góp những giá trị mang tính tiên phong trong không gian Web3.

Từ nền tảng blockchain đầu tiên, TomoChain đã bắt đầu nung nấu mong muốn giải quyết các vấn đề cấp bách là khả năng mở rộng và bảo mật của các mạng blockchain. Được sự ủng hộ của cộng đồng và nỗ lực của đội ngũ nhân sự TomoChain đã góp phần tạo nền móng cho một blockchain ổn định, có khả năng phục hàng triệu người dùng trên thế giới.

Với nhận thức trên, TomoChain quyết định thay đổi trọng tâm hoạt động, tái định vị thương hiệu, trở thành nền tảng giúp khai phóng tiềm năng, khẳng định vị trí của con người trong sự phát triển của công nghệ.

“Viction” là sự kết hợp của “Vision” (Tầm nhìn) và “Victory” (Chiến thắng). Di sản của TomoChain sẽ được Viction tiếp nối. Con đường chinh phục Web3 được Viction gọi là “Expanding Vision” (Mở rộng tầm nhìn).

Bên cạnh đó thì điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện ngày hôm qua không thể không nhắc đến thẻ cứng ZenCard. Đây là ví Coin98 Wallet dưới dạng thẻ vật lý, mang đến cho người dùng trải nghiệm chân thật và gần gũi hơn.