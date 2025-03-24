USPTO công bố bằng sáng chế Ramper, giúp hàng tỷ người tiếp cận blockchain

Đây là một trong những bằng sáng chế đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực blockchain. Bên cạnh giá trị chứng nhận, bằng sáng chế lần này được đánh giá mang tính thực tiễn cao, mở ra cơ hội đưa blockchain đến gần hơn với hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới.

Với giải pháp "Social Login" của Ramper, người dùng có thể tiếp cận và trải nghiệm các ứng dụng web3 thông qua các tài khoản mạng xã hội quen thuộc như Google, Facebook, X...

USPTO công bố bằng sáng chế Ramper, thuộc hệ sinh thái blockchain của Ninety Eight

Đồng thời, giải pháp trên cũng đảm bảo tính phi tập trung và không lưu ký tài sản, điều này giúp loại bỏ rào cản kỹ thuật phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng phổ thông tiếp cận và trải nghiệm các ứng dụng blockchain một cách dễ dàng và an toàn.

Với mục tiêu trở thành một tập đoàn công nghệ blockchain toàn cầu, Ninety Eight đã và đang tập trung thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight

"Từ năm 2019, Ninety Eight đã xác định chiến lược trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam và trên thế giới. Chúng tôi luôn chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ và giải pháp mới. Việc được cấp bằng sáng chế không chỉ là sự ghi nhận sự bảo hộ pháp lý từ cơ quan có thẩm quyền đối với giải pháp "Social Login" mà còn là minh chứng cho trí tuệ và nỗ lực không ngừng của đội ngũ công ty.” Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight cho biết.

Bằng sáng chế này được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp sau 2 năm Ninety Eight đầu tư chiến lược vào Ramper, công ty có trụ sở tại Mỹ với đội ngũ dự án đến từ Tesla, Facebook, Uber, Apple và Google.

“Việc Ramper có được bằng sáng chế đầu tiên này là minh chứng cho sự đầu tư đúng đắn của Ninety Eight vào các công ty công nghệ tiềm năng, cũng như cam kết của công ty trong việc thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái blockchain tại Việt Nam và trên thế giới”, ông Vinh cho biết.