Gia Lai thúc đẩy du lịch bền vững từ “đại ngàn đến biển xanh”

Khẳng định con đường phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, hình thành trên nền tảng liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc là Bình Định và Gia Lai cũ.

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ truyền đi thông điệp truyền thông, mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của Gia Lai, thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa giá trị truyền thống và định hướng phát triển hiện đại. Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp đến nghỉ dưỡng. Chính sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố đã tạo nên một Gia Lai khác biệt: Giàu bản sắc, giàu trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển bền vững.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu tại hội nghị.

“Gia Lai không phát triển du lịch bằng mọi giá. Chúng tôi chọn con đường phát triển bền vững với triết lý “Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, ngoài tiềm năng tài nguyên văn hoá, thiên nhiên, Gia Lai cũng đang hoàn thiện hạ tầng hiện đại. Hạ tầng hàng không được chú trọng với dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát; dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 148 km đang được đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn hơn 1,5 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối vùng và phát triển du lịch.

Về quy hoạch đô thị du lịch, Gia Lai đã hoàn thiện quy hoạch phân khu cho các "siêu dự án" du lịch; chuẩn bị quỹ đất lớn để phát triển các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái như Khu du lịch quốc gia Biển Hồ – Chư Đăng Ya, quần thể ven biển Nhơn Lý – Cát Tiến.

Gia Lai cam kết mang đến một môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, thông qua: đẩy mạnh cải cách hành chính quyết liệt, nâng cao chỉ số cạnh tranh, rút ngắn 30-50% thời gian xử lý thủ tục đầu tư. Gia Lai cũng đã ký kết và trao quyết định đầu tư 273 dự án với tổng vốn khoảng 850.000 tỷ đồng, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp.

Định hướng kết nối cao nguyên và duyên hải

Sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải khẳng định rõ trong chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Gia Lai định hình rõ chiến lược phát triển sản phẩm, chủ động xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng với các tour “Gió đại ngàn-Sóng biển xanh”, kết nối không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với võ cổ truyền, tạo nên dòng sản phẩm đặc sắc, giàu bản sắc.

Gia Lai cũng kiên định phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di tích lịch sử và hệ sinh thái rừng, trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc Jrai, Bahnar.

Gia Lai định vị sự khác biệt từ chính giá trị cốt lõi. Đó là trải nghiệm hành trình đặc sắc từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Hành trình trải nghiệm được mở ra từ đại ngàn với Biển Hồ, rừng xanh bạt ngàn, nối dài tới biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Sự kết nối này tạo nên không gian du lịch liền mạch, đa dạng về trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định, Gia Lai đang đứng trước một cơ hội mang tính bước ngoặt. Việc mở rộng không gian phát triển đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch liên hoàn, liền mạch, kết nối hài hòa “từ đại ngàn tới biển xanh”. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị Gia Lai cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng có sức cạnh tranh cao; định vị rõ ràng thương hiệu du lịch trong bối cảnh mới, chuyển mạnh từ phương thức xúc tiến truyền thống sang marketing hiện đại; tăng cường liên kết phát triển theo chiều sâu, không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng ra các địa phương lân cận và thị trường quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng thực chất, Gia Lai cần khẩn trương xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới, bắt nhịp xu thế thị trường. Áp dụng đồng bộ các bộ tiêu chí xanh vào quản lý điểm đến, xây dựng sản phẩm và vận hành dịch vụ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành và xúc tiến du lịch để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để hình thành các tuyến du lịch liên hoàn, đồng thời đổi mới mạnh mẽ xúc tiến số để lan tỏa hình ảnh điểm đến.