Đối với những người yêu mến làn sóng điện ảnh Hồng Kông thập niên 90, Tung Hoành Tứ Hải (hay Once a Thief) chính là một phần ký ức rực rỡ khó phai mờ.

Sau hơn 30 năm kể từ ngày ra mắt đầu tiên, siêu phẩm hành động - hài kịch kinh điển này chính thức đến với khán giả Việt, mang màn kết hợp có 1-0-2 của bộ ba Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Chung Sở Hồng càn quét màn ảnh rộng.

Bàn tay nhào nặn của "bậc thầy phim hành động" Hồng Kông

Trước khi chinh phục Hollywood với những siêu phẩm như Face/Off, đạo diễn Ngô Vũ Sâm (John Woo) đã là tượng đài châu Á với phong cách làm phim bạo lực, đẫm máu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Khí chất này của ông thể hiện rõ rệt thông qua Tung Hoành Tứ Hải khi phim sở hữu nhịp độ nhanh dồn dập, đan xen những pha hành động nghẹt thở và mảng miếng hài hước duyên dáng.

Qua bàn tay và góc nhìn của Ngô Vũ Sâm, ranh giới giữa cái thiện và cái ác trong giới tội phạm trở nên mềm mại, gần gũi hơn, nhường chỗ cho vẻ đẹp bản lĩnh và chủ nghĩa anh hùng đầy phóng khoáng. Ngoài ra, những ngôi sao tầm vóc như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát và Chung Sở Hồng lại hiếm khi thể hiện những mặt dí dỏm, lầy lội của mình chứ không chỉ là xúc cảm nặng nề hay đánh đấm khô khan.

Câu chuyện của Tung Hoành Tứ Hải xoay quanh ba đứa trẻ mồ côi gồm A Hải (Châu Nhuận Phát), A Chiêm (Trương Quốc Vinh) và Hồng Đậu (Chung Sở Hồng). Cả ba được một ông trùm siêu trộm nhận nuôi và rèn luyện từ nhỏ, trở thành những kẻ trộm khét tiếng, tinh anh.

Bước ngoặt nổ ra khi bộ ba thực hiện một phi vụ đầy ngẫu hứng và liều lĩnh tại Pháp, đó là đánh cắp một bức tranh nghệ thuật cổ mang lời nguyền bí ẩn. Những cái bẫy tinh vi, rượt đuổi nghẹt thở xuyên quốc gia và hàng loạt cú “bẻ lái” gây sốc đã làm biết bao khán giả bấy giờ mê mẩn. Dự án nhanh chóng trở thành khuôn mẫu cho dòng phim hành động - hài của điện ảnh xứ Cảng thơm suốt hơn ba thập kỷ qua.

Ngoài phần nội dung đặc sắc đến từ tầm nhìn của Ngô Vũ Sâm, thành công vượt thời gian của Tung Hoành Tứ Hải không thể thiếu được sự cộng hưởng xuất thần từ ba tên tuổi rực rỡ nhất của làng giải trí Hồng Kông bấy giờ. Cho đến nay, tên tuổi của “thần bài” Châu Nhuận Phát, “Ca Ca” Trương Quốc Vinh và “Marilyn Monroe xứ Hương Cảng” Chung Sở Hồng đều được xếp vào hàng kinh điển, chỉ một ánh mắt, nụ cười đều gây khuynh đảo màn ảnh.

Châu Nhuận Phát trong vai A Hải, thể hiện một gã lãng tử phóng khoáng, bất cần đời nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim vô cùng nghĩa khí và chung tình. Trong khi đó, A Chiêm của Trương Quốc Vinh có chút khác biệt, hào hoa lại cực kỳ nhạy bén, đâu đó có sự sâu sắc của đàn ông trưởng thành. Còn với Chung Sở Hồng, một Hồng Đậu quyến rũ, thông minh, kết nối bộ ba siêu trộm chính là “đòn chốt hạ” khiến hàng triệu nam giới mê mẩn.

Biểu tượng vàng son của điện ảnh Hồng Kông

Vào thời điểm ra mắt năm 1991, ngay trước mùa phim Tết, Tung Hoành Tứ Hải đã tạo nên cơn sốt phòng vé khi mang về hơn 33,3 triệu HKD (hơn 111 tỷ đồng) riêng tại thị trường nội địa. Tác phẩm nhận 4 đề cử lớn tại Giải thưởng Kim Tượng, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất.

Mặc dù có một số nhà phê bình phương Tây thời bấy giờ cho rằng bộ phim mang đậm yếu tố hài hước phóng khoáng, song chính điều đó lại trở thành giá trị trường tồn cho đến ngày nay. Dự án được xem là đại diện tiêu biểu cho thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh Hồng Kông, liên tục được tái bản dưới dạng DVD và phát hành khắp thế giới, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm đối với người hâm mộ thế hệ sau.

Dành cho những ai trót yêu điện ảnh thời kỳ vàng của Hồng Kông, Tung Hoành Tứ Hải chính là hành trình đậm tính đường phố, phiêu lưu và phong trần của một thế hệ người trẻ thập niên trước. Màn thể hiện của Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Chung Sở Hồng, dưới sự gò nắn tinh tế của Ngô vũ Sâm hứa hẹn mang đến tiếng cười, hành động nảy lửa nhưng không thiếu những khoảng lặng đầy xúc động phía sau.

Tung Hoành Tứ Hải (tên gốc: Once a Thief) khởi chiếu tại rạp 26/6/2026.