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Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lưu trữ dự phòng tài liệu quốc gia đến 2035

Hiền Ngô

Hiền Ngô

15:52 | 13/01/2026
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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 12/01/2026 phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp lưu trữ dự phòng tài liệu lưu trữ bằng công nghệ tiên tiên trong 10 năm tới, nhằm bảo vệ di sản lịch sử Việt Nam.

Ngày 12/01/2026, Chính phủ ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 12/01/2026 phê duyệt nhiệm vụ và giải pháp lưu trữ dự phòng tài liệu lưu trữ (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ). Với quyết định này, Việt Nam triển khai chiến lược bảo vệ tài liệu lịch sử quốc gia theo hướng hiện đại.

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng, theo chế độ thông gió tự nhiên, không sử dụng máy làm lạnh, cùng hệ thống phòng cháy tự động, an ninh nghiêm ngặt

Mục tiêu của Nhiệm vụ là tập trung vào tài liệu có giá trị đặc biệt và tài liệu lưu trữ vĩnh viễn có nguy cơ bị hỏng thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Chính phủ sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo lập bản sao dự phòng, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quyết định xác định rõ phạm vi ưu tiên. Loại thứ nhất là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt gồm những tư liệu ghi dấu các mốc lịch sử trọng yếu của dân tộc. Loại thứ hai là tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đang đối mặt nguy cơ hư hỏng do thời gian.

Những tài liệu cần bảo vệ hiện lưu giữ tại Trung ương và các cấp tỉnh. Một số tài liệu ghi trên giấy và vật mang tin khác như nhật mẫu, đối mẫu, rách, thùng lô, mủn, giòn, mờ chữ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sáu nhiệm vụ cụ thể trong 10 năm

Bộ Nội vụ đảm nhận vai trò chủ trì với sáu nhiệm vụ cốt lõi. Nhiệm vụ đầu tiên là thống kê, lập danh mục tài liệu cần lưu trữ dự phòng theo điều cần lưu trữ dự phòng.

Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn công nghệ và thiết bị phù hợp với từng loại hình tài liệu gốc. Việt Nam sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước về số hóa và bảo quản tài liệu lịch sử.

Ba nhiệm vụ tiếp theo bao gồm đầu tư công nghệ và thiết bị thực hiện lưu trữ dự phòng, số hóa và tạo lập tài liệu dự phòng, xây dựng và hoàn thiện quy trình cùng định mức kinh tế - kỹ thuật. Nhiệm vụ cuối cùng tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu dự phòng, tích hợp với cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

Chính phủ đưa ra năm giải pháp thực hiện. Giải pháp thứ nhất nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ lưu trữ dự phòng tài liệu lưu trữ.

Giải pháp thứ hai đề cao vai trò lựa chọn công nghệ và thiết bị, đáp ứng yêu cầu tạo lập và lưu trữ tài liệu dự phòng phù hợp với từng loại hình tài liệu lưu trữ và xu hướng của thế giới.

Ba giải pháp còn lại bao gồm phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để khảo sát và đánh giá sự phù hợp của công nghệ, thiết bị thực hiện lưu trữ dự phòng theo điều kiện thực tiễn Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện lưu trữ dự phòng; đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ thực hiện lưu trữ dự phòng đối với tài liệu lưu trữ.

Kinh phí từ ngân sách trung ương

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II.

Thời gian thực hiện từ 2026 đến 2035, ngân sách nhà nước sẽ bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Nội vụ và các địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép trong các chương trình, dự án, đề án khác có liên quan.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu và bổ trí vốn đầu tư trung hạn, hàng năm của Bộ Nội vụ từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện nhiệm vụ theo quy định Luật Đầu tư công. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lưu trữ dự phòng đối với tài liệu lưu trữ hàng năm.

Quyết định giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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