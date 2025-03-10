Theo Ngọc phả do Hàn lâm viện Đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn năm 1572, Đức thánh Linh Lang Đại Vương là Hoàng tử Hoàng Lang, con của Vua Lý Thánh Tông và mẹ là Vương phi Hạo Nương.

Ngài đã góp công lớn đánh thắng giặc Tống xâm lược nước ta cuối thế kỷ XI. Ngài đã chỉ huy 5 vạn hùng binh, cùng 121 binh lính vùng Thị Trại, tiêu diệt đạo quân Tống, chém đầu tướng giặc là Trinh Vĩnh và 3.00 quân xâm lược phương Bắc. Trận thắng đã làm cho kẻ địch khiếp vía, kinh hồn.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Mai Hữu

Để tưởng nhớ công ơn của Đức thánh Linh Lang Đại Vương, nhà vua sắc phong “Linh Lang Đại Vương thượng đẳng phúc thần”, cho xây ngôi đền trên gò Long Thủ, nay là đền Voi Phục, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để thờ phụng ngài.

Lễ hội tưởng niệm ngày hóa Đức thánh Linh Lang Đại Vương năm 2025 được tổ chức từ ngày 9 đến hết ngày 14 tháng Hai âm lịch tại 5 đình, đền cùng chung thờ Đức thánh trong Thập Tam Trại, gồm đền Voi Phục, đình Vạn Phúc, Ngọc Khánh, Kim Mã Thượng thuộc quận Ba Đình và đình đền Hào Nam, phường Hào Nam, quận Đống Đa.

Tại lý lịch di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn, lễ hội đền Voi Phục, trong đó có lễ hội tưởng niệm ngày hóa Đức thánh Linh Lang Đại Vương, là một trong những lễ hội có quy mô tổ chức lớn so với các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời có quy mô lớn nhất so với các lễ hội của Trấn Đông, Trấn Nam và Trấn Bắc.

Theo tục lệ, công tác chuẩn bị lễ hội rất công phu, như đồ tế lễ, cắt cử người tham gia rước kiệu, trang hoàng đường sá, lễ tiết được thực hiện thận trọng và nghiêm ngặt.

Bên cạnh phần lễ, phần hội gồm có các trò chơi dân gian, được diễn ra tại khu vực sân lễ hội cùng với các hoạt động hát quan họ và ca múa nhạc chào mừng.

Lễ hội có sự tham gia đông đảo của nhân dân các địa phương cùng thờ Đức thánh cũng như quê mẹ Bồng Lai, thể hiện tinh thần giao hảo, keo sơn.

Các đình, đền cùng chung thờ Đức thánh dâng lễ vật. Ảnh: Mai Hữu

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm, năm 2025, do đền Voi Phục đang trong quá trình tu bổ, tôn tạo tổng thể, hạn chế về không gian nên lễ hội đã được tổ chức giảm quy mô, theo hướng thực hiện đầy đủ các nghi thức nghi lễ nhưng không tổ chức các đoàn rước Kiệu Thánh và phần hội.

Lễ hội ôn lại công lao to lớn của Đức thánh Linh Lang Đại Vương, nhằm mục đích giáo dục, tuyên truyền những giá trị văn hóa lắng đọng trong di tích, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Lễ hội nhận được sự đóng góp công sức, trí tuệ của các cụ cao niên, nhân dân làng Thủ Lệ, Ban Quản lý di tích, đình Hào Nam, đình Ngọc Khánh, đình Vạn Phúc, Kim Mã Thượng để tổ chức Lễ hội trang nghiêm, trọng thị.

“Thông qua lễ hội được tổ chức hàng năm, nhân dân quận Ba Đình cũng như nhân dân Thủ đô cùng ôn lại công lao to lớn của Đức thánh Linh Lang Đại Vương, nhằm mục đích giáo dục, tuyên truyền những giá trị văn hoá lắng đọng trong di tích đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình chia sẻ.