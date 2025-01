Microsoft Việt Nam được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất khu vực Châu Á'

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Microsoft Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất khu vực Châu Á”. Giải thưởng quốc tế do Tạp chí Nhân sự Châu Á – HR Asia tổ chức thường niên từ năm 2017 nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng, chính sách nhân sự vượt trội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Năm nay, giải thưởng thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực.

“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia)

Giải thưởng “Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật nhất” (Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Awards) là hạng mục giải thưởng mới được Tạp chí Nhân sự Châu Á – HR Asia đưa vào nhằm vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á chú trọng vào xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự đi đôi với sự Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập dành cho nhân viên, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo, cấp bậc, thâm niên,…

Tập thể nhân viên Microsoft Việt Nam bàn giao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hạ Long

Chia sẻ về giải thưởng, bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, cho biết: “Tại Microsoft, sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mỗi cá nhân và tổ chức để họ đạt được nhiều thành tựu hơn. Do đó, chúng tôi luôn đặt con người ở vị trí trung tâm và luôn cố gắng xây dựng một môi trường làm việc cân bằng, đa dạng và không bỏ ai lại phía sau.”

Bà Trâm cho biết thêm: “Chúng tôi rất vui mừng khi được HR Asia bình chọn là một trong những Công ty có Môi trường làm việc tốt nhất tại khu vực Châu Á trong 3 năm liên tiếp. Đặc biệt, năm nay Microsoft còn vinh dự được vinh danh là doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật nhất cho những cam kết và nỗ lực của chúng tôi trong việc trao quyền cho mỗi nhân viên tại Việt Nam để họ có cơ hội phát triển một cách toàn diện và luôn được là chính mình tại nơi làm việc.”

(Đại diện Microsoft Việt Nam tại Lễ ra mắt Website Tẩm quất người mù Hà Nội)

Microsoft thành lập văn phòng tại Việt Nam từ năm 1996, suốt 27 năm qua, Microsoft Việt Nam luôn đặt con người, tư duy phát triển và văn hóa D&I (Diversity and Inclusion – văn hóa đa dạng không bỏ lại ai phía sau) là trung tâm trong mọi hoạt động.

Công ty luôn tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt cho nhân viên để họ có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Mọi nhân viên – bất kể là ai và vị trí là gì – đều có thể tiếp cận các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng mềm, các chương trình hỗ trợ tài chính cá nhân, hay các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Công ty còn tổ chức các sáng kiến vì cộng đồng để khuyến khích nhân viên tham gia và đóng góp giá trị cho những người kém may mắn trong xã hội, ví dụ dự án xây dựng website tẩm quất cho người khiếm thị của Trung tâm Dạy nghề Hội những người khuyết tật Hà Nội; lắp ráp và trao xe đạp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hạ Long và Trà Vinh; tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng cho các nữ lập trình; triển khai các cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật…

Mô hình TEAM đưa ra cái nhìn tổng thể về sự tương tác, động lực và kỳ vọng của nhân viên dựa trên 3 tiêu chí: Core (Cốt lõi), Self (Cá nhân) và Group (Tập thể), sau đó so sánh với mức trung bình của ngành và thị trường. Theo kết quả khảo sát, điểm bình quân của Microsoft Việt Nam trên cả 3 tiêu chí đều cao hơn bình quân của toàn bộ thị trường khu vực châu Á:

Điểm Core đạt 4.45 so với mức trung bình của ngành và thị trường là 3.76

Điểm Self đạt 4.50 so với mức trung bình của ngành và thị trường là 3.89

Điểm Group đạt 4.63 so với mức trung bình của ngành và thị trường là 3.99