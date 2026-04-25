Chiều 24/4, tại Phố sách Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng và chương trình giao lưu đọc sách “Xa ngoài kia cánh đồng” với tác giả Cao Nguyệt Nguyên.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng được thành lập năm 2023. Trong cuộc vận động sáng tác lần thứ nhất (2023–2025), Giải thưởng đã nhận được sự tham gia đông đảo của đội ngũ sáng tác chuyên và không chuyên trên cả nước, cùng các cây bút sống tại nước ngoài.

Các em học sinh Trường THCS Trưng Vương và trường Ngô Sĩ Liên hào hứng giao lưu cùng các tác giả sách.

Nhà văn Trần Đức Tiến, Trưởng ban giám khảo khẳng định: “Ban Sơ khảo và Hội đồng chung khảo - những người có trách nhiệm “chọn mặt gửi vàng” đã cố gắng làm việc với tinh thần khách quan. Tiêu chuẩn HAY được đặt lên hàng đầu. Ý thức “chơi” với trẻ em phải là cuộc chơi vô tư, trong sáng luôn được giữ vững.”

Theo đó, 11 cuốn sách trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng bao gồm: 01 Giải Nhất: Nên làm gì khi trời nổi gió (Giai Du), 02 Giải Nhì: Chuyện ở làng Mênh Mông (Nguyễn Thị Như Hiền), Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng (Giáp Thị Thuỳ Dương). 03 Giải Ba: Xa ngoài kia cánh đồng (Cao Nguyệt Nguyên), Thế giới đảo ngược (Nguyễn Quỳnh Mai); Rừng cây tùng (Phạm Thu Hà). 05 Giải Tư: Bà phù thuỷ đi mua ve chai (Phát Dương), Làng ta có một anh hùng (Nguyễn Quang Lập); Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ (Quyên Gavoye); Cuốn cổ thư của một mẫu thần (Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ); Ngày nay có một ông trời (Lạc An).

Trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng, bạn đọc sẽ gặp những câu chuyện ấm áp tình người, thấm đẫm lòng trắc ẩn; những trang viết chữa lành về gia đình, tình thân và sự trưởng thành; những câu chuyện đồng thoại giàu tưởng tượng, hài hước và nhân văn; những câu chuyện mang hơi thở hiện đại.

Nhà văn Trần Đức Tiến cũng chia sẻ thêm: “Lâu nay, khi so sánh văn học thiếu nhi Việt Nam với thế giới, không ít người trong chúng ta thường quen nhận phần thua kém. Đương nhiên, hơn thua hay cách biệt chừng nào tùy thuộc vào đánh giá của từng người. Nhưng nếu quả thật có sự cách biệt, thì theo chúng tôi, những tác phẩm đoạt giải lần này ít nhiều đã xóa mờ khoảng cách đó. Vốn hiểu biết phong phú các lĩnh vực trong đời sống, tiếp cận văn hóa toàn cầu, văn chương chững chạc, giàu sáng tạo… là cơ sở để chúng ta hy vọng vào những bước tiến dài của thế hệ tác giả mới.”.

11 cuốn sách trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng.

11 cuốn sách trong tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng được Nhà xuất bản Kim Đồng đầu tư về mĩ thuật với tranh minh họa màu, bìa cứng, bìa áo trang trọng.

Nhân dịp ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng và Câu lạc bộ Đọc sách cùng con phối hợp tổ chức chương trình đọc sách “Xa ngoài kia cánh đồng” với tác giả Cao Nguyệt Nguyên. “Xa ngoài kia cánh đồng” là câu chuyện đồng thoại nhân hậu, ca ngợi tình thương yêu, sự gắn bó trong cộng đồng và sự hy sinh cao cả…

Trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ của ngành xuất bản, trong đó xuất bản là nền tảng của tri thức và động lực của công nghiệp văn hoá, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư cho sáng tác dành cho thanh thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng là cam kết bền bỉ với mục tiêu góp phần phát triển đội ngũ sáng tác trong nước, góp phần vào dòng chảy phát triển của nền văn học Việt Nam.