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Phú Thọ bừng sáng trong đêm lễ hội văn hóa 'Thanh âm nguồn cội'

Thành Biên

Thành Biên

20:05 | 25/04/2026
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Tối 24/4, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” đã diễn ra quy mô lớn, thu hút sự tham gia của hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.
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Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” được tổ chức theo hình thức diễu hành kết hợp trình diễn nghệ thuật trên không gian mở, trải dài qua các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú và khu vực Công viên Văn Lang.

Với 18 đoàn đại diện cho các cụm xã, phường, chương trình mang đến bức tranh văn hóa đa sắc, nơi mỗi địa phương giới thiệu một lát cắt tiêu biểu về truyền thống, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.

Đêm lễ hội văn hóa “Thanh âm nguồn cội”
Đêm lễ hội văn hóa “Thanh âm nguồn cội”

Mở đầu chương trình là màn trống hội quy mô lớn, tạo không khí sôi động và gợi nhắc đến âm hưởng thiêng liêng của vùng đất tổ. Ngay sau đó, các đoàn nghệ thuật lần lượt xuất hiện với xe mô hình, trang phục truyền thống và đạo cụ dân gian, tái hiện các nghi lễ, lễ hội và loại hình diễn xướng đặc trưng. Không gian lễ hội nhanh chóng trở thành “bảo tàng sống” giữa lòng đô thị, nơi di sản không chỉ được trưng bày mà còn vận động, tương tác và lan tỏa.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc tái hiện các giá trị văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương. Những nghi thức dâng hương, rước kiệu, hát cửa đình hay trình diễn Hát Xoan được sân khấu hóa, giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách trực quan, gần gũi. Bên cạnh đó, các lễ hội dân gian tiêu biểu như Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Lễ hội Trò Trám với tín ngưỡng phồn thực hay các hoạt động “tứ dân chi nghiệp” đã phản ánh rõ nét đời sống nông nghiệp truyền thống của cư dân vùng trung du

Chương trình “Thanh âm nguồn cội” tái hiện các giá trị văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương
Chương trình “Thanh âm nguồn cội” tái hiện các giá trị văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương

Lễ hội năm nay còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa ba vùng Phú Thọ, Vĩnh PhúcHòa Bình sau khi hợp nhất. Nhiều di sản đặc trưng của cộng đồng các dân tộc được đưa vào chương trình như sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường, lễ hội Tây Thiên, các nghi lễ cầu mùa, cầu phúc hay những hình thức diễn xướng như mo Mường, cồng chiêng, múa sạp, hát văn. Sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật đến từ khu vực Hòa Bình cũ, với tiết mục tái hiện lễ hội Khai Hạ, đã tạo thêm chiều sâu và sự đa dạng cho đêm hội.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, được dàn dựng công phu với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình chiếu hiện đại. Các tiết mục tuy có thời lượng ngắn nhưng được xây dựng chặt chẽ, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn đương đại, giúp tăng tính hấp dẫn và khả năng tiếp cận với khán giả trẻ. Lời bình nghệ thuật xuyên suốt chương trình góp phần kết nối các phần trình diễn, tạo mạch cảm xúc liền mạch cho người xem.

Chương trình “Thanh âm nguồn cội” được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình chiếu hiện đại
Chương trình “Thanh âm nguồn cội” được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình chiếu hiện đại

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố là hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân vùng Đất Tổ.

Thực tế cho thấy, lực lượng tham gia biểu diễn chủ yếu là nghệ nhân dân gian và người dân địa phương. Từ những người cao tuổi am hiểu Hát Xoan, phụ nữ Mường đánh chiêng, đến thanh niên tham gia múa, diễn xướng, tất cả cùng góp phần kể lại câu chuyện văn hóa của chính cộng đồng mình.

Chính yếu tố “người dân là chủ thể” đã tạo nên sức sống cho chương trình. Không khí lễ hội không bị giới hạn trong khuôn khổ sân khấu mà lan tỏa ra toàn bộ không gian đô thị, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thưởng thức. Nhiều khán giả không chỉ đứng xem mà còn hòa mình vào các hoạt động, tạo nên sự tương tác tự nhiên giữa người biểu diễn và công chúng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình “Thanh âm nguồn cội”
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình “Thanh âm nguồn cội”

Bên cạnh giá trị văn hóa, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ như một trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh của cả nước. Theo thống kê, từ đầu mùa lễ hội đến tối 24/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón khoảng 4 triệu lượt khách. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các hoạt động gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và khẳng định tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Phú Thọ hiện sở hữu hệ thống di sản phong phú với hàng nghìn di tích và loại hình văn hóa phi vật thể. Trong đó, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan đã được UNESCO ghi danh, trở thành niềm tự hào không chỉ của địa phương mà còn của cả quốc gia. Việc đưa các giá trị này vào không gian lễ hội đường phố giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời tạo điều kiện để di sản “sống” trong đời sống đương đại.

Chương trình “Thanh âm nguồn cội” thu hút sự chú ý của quần chúng Nhân dân và du khách
Chương trình “Thanh âm nguồn cội” thu hút sự chú ý của quần chúng Nhân dân và du khách

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba địa phương. Trong bối cảnh đó, “Thanh âm nguồn cội” không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh quá khứ mà còn thể hiện khát vọng phát triển, kết nối và hội nhập. Thông qua lễ hội, tỉnh hướng tới xây dựng hình ảnh một vùng đất hội tụ bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được bảo tồn song song với đổi mới sáng tạo.

Với cách tổ chức bài bản, nội dung phong phú và sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” đã để lại dấu ấn đậm nét. Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn khẳng định rằng di sản chỉ thực sự bền vững khi gắn bó với đời sống của người dân và được truyền tiếp qua nhiều thế hệ.

Đêm hội khép lại nhưng dư âm vẫn lan tỏa, như một lời nhắc về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Trong dòng chảy hiện đại, những “thanh âm” ấy tiếp tục ngân vang, góp phần định hình bản sắc văn hóa Việt Nam trong hành trình phát triển mới.

Phú Thọ “Thanh âm nguồn cội” Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ

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Hải Phòng

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
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HKD 0 3181 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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NZD 0 14515 0
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SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu