Phú Thọ bừng sáng trong đêm lễ hội văn hóa 'Thanh âm nguồn cội'

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” được tổ chức theo hình thức diễu hành kết hợp trình diễn nghệ thuật trên không gian mở, trải dài qua các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú và khu vực Công viên Văn Lang.

Với 18 đoàn đại diện cho các cụm xã, phường, chương trình mang đến bức tranh văn hóa đa sắc, nơi mỗi địa phương giới thiệu một lát cắt tiêu biểu về truyền thống, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.

Đêm lễ hội văn hóa “Thanh âm nguồn cội”

Mở đầu chương trình là màn trống hội quy mô lớn, tạo không khí sôi động và gợi nhắc đến âm hưởng thiêng liêng của vùng đất tổ. Ngay sau đó, các đoàn nghệ thuật lần lượt xuất hiện với xe mô hình, trang phục truyền thống và đạo cụ dân gian, tái hiện các nghi lễ, lễ hội và loại hình diễn xướng đặc trưng. Không gian lễ hội nhanh chóng trở thành “bảo tàng sống” giữa lòng đô thị, nơi di sản không chỉ được trưng bày mà còn vận động, tương tác và lan tỏa.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc tái hiện các giá trị văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương. Những nghi thức dâng hương, rước kiệu, hát cửa đình hay trình diễn Hát Xoan được sân khấu hóa, giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách trực quan, gần gũi. Bên cạnh đó, các lễ hội dân gian tiêu biểu như Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Lễ hội Trò Trám với tín ngưỡng phồn thực hay các hoạt động “tứ dân chi nghiệp” đã phản ánh rõ nét đời sống nông nghiệp truyền thống của cư dân vùng trung du

Chương trình “Thanh âm nguồn cội” tái hiện các giá trị văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương

Lễ hội năm nay còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa ba vùng Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình sau khi hợp nhất. Nhiều di sản đặc trưng của cộng đồng các dân tộc được đưa vào chương trình như sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường, lễ hội Tây Thiên, các nghi lễ cầu mùa, cầu phúc hay những hình thức diễn xướng như mo Mường, cồng chiêng, múa sạp, hát văn. Sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật đến từ khu vực Hòa Bình cũ, với tiết mục tái hiện lễ hội Khai Hạ, đã tạo thêm chiều sâu và sự đa dạng cho đêm hội.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, được dàn dựng công phu với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình chiếu hiện đại. Các tiết mục tuy có thời lượng ngắn nhưng được xây dựng chặt chẽ, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn đương đại, giúp tăng tính hấp dẫn và khả năng tiếp cận với khán giả trẻ. Lời bình nghệ thuật xuyên suốt chương trình góp phần kết nối các phần trình diễn, tạo mạch cảm xúc liền mạch cho người xem.

Chương trình “Thanh âm nguồn cội” được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình chiếu hiện đại

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố là hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân vùng Đất Tổ.

Thực tế cho thấy, lực lượng tham gia biểu diễn chủ yếu là nghệ nhân dân gian và người dân địa phương. Từ những người cao tuổi am hiểu Hát Xoan, phụ nữ Mường đánh chiêng, đến thanh niên tham gia múa, diễn xướng, tất cả cùng góp phần kể lại câu chuyện văn hóa của chính cộng đồng mình.

Chính yếu tố “người dân là chủ thể” đã tạo nên sức sống cho chương trình. Không khí lễ hội không bị giới hạn trong khuôn khổ sân khấu mà lan tỏa ra toàn bộ không gian đô thị, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thưởng thức. Nhiều khán giả không chỉ đứng xem mà còn hòa mình vào các hoạt động, tạo nên sự tương tác tự nhiên giữa người biểu diễn và công chúng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình “Thanh âm nguồn cội”

Bên cạnh giá trị văn hóa, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ như một trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh của cả nước. Theo thống kê, từ đầu mùa lễ hội đến tối 24/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón khoảng 4 triệu lượt khách. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các hoạt động gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và khẳng định tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Phú Thọ hiện sở hữu hệ thống di sản phong phú với hàng nghìn di tích và loại hình văn hóa phi vật thể. Trong đó, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan đã được UNESCO ghi danh, trở thành niềm tự hào không chỉ của địa phương mà còn của cả quốc gia. Việc đưa các giá trị này vào không gian lễ hội đường phố giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời tạo điều kiện để di sản “sống” trong đời sống đương đại.

Chương trình “Thanh âm nguồn cội” thu hút sự chú ý của quần chúng Nhân dân và du khách

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba địa phương. Trong bối cảnh đó, “Thanh âm nguồn cội” không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh quá khứ mà còn thể hiện khát vọng phát triển, kết nối và hội nhập. Thông qua lễ hội, tỉnh hướng tới xây dựng hình ảnh một vùng đất hội tụ bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được bảo tồn song song với đổi mới sáng tạo.

Với cách tổ chức bài bản, nội dung phong phú và sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” đã để lại dấu ấn đậm nét. Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn khẳng định rằng di sản chỉ thực sự bền vững khi gắn bó với đời sống của người dân và được truyền tiếp qua nhiều thế hệ.

Đêm hội khép lại nhưng dư âm vẫn lan tỏa, như một lời nhắc về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Trong dòng chảy hiện đại, những “thanh âm” ấy tiếp tục ngân vang, góp phần định hình bản sắc văn hóa Việt Nam trong hành trình phát triển mới.