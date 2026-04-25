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Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lan tỏa giá trị truyền thống dịp Giỗ Tổ

Tạ Thành

Tạ Thành

09:43 | 25/04/2026
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Ngày 24/4/2026 (tức mùng 8/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 đã tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ I cấp tỉnh.
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Sự kiện hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy đã thu hút đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách tham gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Hội thi quy tụ 18 đội với 180 nghệ nhân, đại diện cho 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, được chia thành 18 cụm thi đấu. Đây là điểm mới so với trước đây khi hoạt động chủ yếu diễn ra rải rác ở cấp cơ sở. Việc tổ chức theo cụm giúp nâng cao quy mô, tính chuyên nghiệp và tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, tăng cường gắn kết.

Ngay từ sáng sớm, khu vực sân trung tâm lễ hội đã trở nên sôi động. Các đội nhanh chóng ổn định vị trí, chuẩn bị nguyên liệu và bước vào phần thi gói bánh chưng. Theo quy định, mỗi đội phải hoàn thành 10 chiếc bánh từ 5kg gạo nếp, 1kg đỗ xanh và 1kg thịt lợn trong thời gian tối đa 8 phút, sau đó đưa vào nấu liên tục trong 5 giờ. Thực tế, nhiều đội hoàn thành phần gói chỉ trong khoảng 3–5 phút, thể hiện kỹ năng thuần thục và sự phối hợp nhịp nhàng.

Sự kiện Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy đã thu hút đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách tham gia
Sự kiện Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy đã thu hút đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách tham gia

Từng công đoạn được thực hiện kĩ lưỡng: rửa lá, đong gạo, xếp khuôn, gói và buộc lạt. Các nghệ nhân chủ động chuẩn bị nguyên liệu đúng tiêu chuẩn truyền thống, từ gạo nếp đã ngâm kỹ, đỗ xanh đồ chín, đến thịt lợn và gia vị. Những chiếc bánh sau khi hoàn thiện có hình dáng vuông vức, chắc tay, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Song song với phần thi bánh chưng, hoạt động giã bánh giầy diễn ra vào buổi chiều cùng ngày. Các đội nấu 5kg gạo nếp thành xôi trong 30 phút, sau đó giã và tạo hình 10 chiếc bánh trong vòng 15 phút. Đây là phần thi đòi hỏi sức bền, sự phối hợp chính xác và kỹ thuật xử lý nguyên liệu. Nhiều đội thể hiện rõ kinh nghiệm khi điều phối nhịp chày đều đặn, giúp khối bột đạt độ dẻo mịn trước khi tạo hình.

Không khí hội thi diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các đội không chỉ cạnh tranh về tốc độ mà còn chú trọng chất lượng sản phẩm. Nhiều phần thi được đánh giá cao nhờ sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ hình thức bánh đến cách trình bày.

Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc
Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc

Ban Tổ chức cho biết, mỗi nội dung thi sẽ trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Những đội đạt thành tích cao nhất sẽ được lựa chọn đại diện địa phương thực hiện nghi thức gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy dâng cúng các Vua Hùng trong dịp Giỗ Tổ năm 2027.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn mang ý nghĩa tái hiện nghi lễ dâng lễ vật từ thời các Vua Hùng. Thông qua việc tổ chức bài bản, sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Việc gói bánh chưng và giã bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về Lang Liêu, phản ánh quan niệm về vũ trụ và đời sống của người Việt cổ. Bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh giầy tượng trưng cho trời, thể hiện triết lý gắn bó giữa con người với tự nhiên. Việc tái hiện các công đoạn truyền thống trong khuôn khổ hội thi giúp những giá trị này tiếp tục được truyền lại qua các thế hệ.

Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách đến với Phú Thọ
Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách đến với Phú Thọ

Trong bối cảnh hiện nay, khi quá trình đô thị hóa và thay đổi lối sống diễn ra nhanh chóng, việc duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng mang tính truyền thống có ý nghĩa quan trọng. Hội thi tạo không gian để các nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời giúp thế hệ trẻ tiếp cận trực tiếp với di sản.

Ngoài yếu tố chuyên môn, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách đến với Phú Thọ trong dịp lễ hội. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán và giá trị văn hóa của vùng đất Tổ.

Toàn cảnh lịch trình các chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 Toàn cảnh lịch trình các chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 đang đến gần với nhiều sự kiện đáng chú ý, Tạp chí Điện tử và Ứng dụng ...

Với quy mô tổ chức cấp tỉnh lần đầu tiên, hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2026 được đánh giá là bước tiến trong công tác bảo tồn di sản. Thành công của sự kiện tạo tiền đề để Phú Thọ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này trong những năm tiếp theo, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh giầy Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2026 Phú Thọ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46

Điện tử tiêu dùng

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

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JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

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Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Khoa học

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Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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