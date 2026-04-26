Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ và đông đảo đại biểu các địa phương.

Ngay từ sáng sớm, các đại biểu tập trung tại khu vực hành lễ thuộc Trung tâm Lễ hội Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương xuất phát từ sân trung tâm, lần lượt đi qua các điểm đền Hạ, đền Trung, tiến lên đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Đoàn nghi lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, bảo đảm tính tôn nghiêm và thống nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị dâng hương tại điện Kính Thiên.

Đi đầu đoàn là lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ tưởng niệm công lao các Vua Hùng. Theo sau là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa và lễ vật. Đoàn rước còn có sự tham gia của các đại diện thế hệ trẻ trong trang phục dân tộc, thể hiện sự tiếp nối truyền thống. Lễ vật dâng lên gồm hương, hoa, bánh chưng, bánh dày, gắn với truyền thống văn hóa lâu đời.

Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và tỉnh Phú Thọ. Đông đảo nhân dân, đồng bào và du khách thập phương cũng có mặt từ sớm để tham dự nghi lễ, tạo nên không khí trang nghiêm, đồng thời thể hiện sự gắn kết cộng đồng trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện

Tại đền Thượng, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm công lao dựng nước của các Vua Hùng và tri ân tổ tiên. Nghi lễ được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Hoạt động dâng hương của lãnh đạo cấp cao thể hiện sự kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay.

Giỗ Tổ Hùng Vương là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị trường tồn của truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương trong Thượng Cung tại Đền Thượng

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tổ chức lễ dâng hương tại Đền Hùng tiếp tục khẳng định vai trò của truyền thống lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Từ cội nguồn lịch sử, tinh thần đoàn kết và ý chí tự cường tiếp tục được củng cố, tạo động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Lễ dâng hương tại Đền Hùng không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp khẳng định sự tiếp nối truyền thống và định hướng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.