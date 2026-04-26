Tri ân cội nguồn, khơi dậy đại đoàn kết: Động lực đưa Phú Thọ bứt phá trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh cả nước và kiều bào hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm văn hóa – tâm linh, đồng thời nổi lên như một cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Cội nguồn dân tộc – nền tảng tinh thần bền vững

Trong tiến trình dựng nước và giữ nước, thời đại Hùng Vương đặt nền móng đầu tiên cho Nhà nước Văn Lang, hình thành những thiết chế quản trị sơ khai và bản sắc văn hóa Việt. Từ huyền thoại “bọc trăm trứng” đến hai tiếng “đồng bào”, ý thức chung một cội nguồn đã trở thành sợi dây liên kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết xuyên suốt lịch sử.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh là trung tâm hội tụ giá trị văn hóa – tâm linh của dân tộc. Trải qua nhiều triều đại, Giỗ Tổ Hùng Vương được xác lập là Quốc lễ, trở thành biểu tượng thống nhất ý chí và tình cảm của toàn dân. Đặc biệt, việc ghi nhận ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch là ngày nghỉ lễ chính thức từ năm 1946 đã đưa giá trị truyền thống hòa quyện vào nền tảng của Nhà nước hiện đại.

Giỗ Tổ Hùng Vương là Quốc lễ, biểu tượng thống nhất ý chí và tình cảm của toàn thể dân tộc Việt Nam

Năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định tầm vóc toàn cầu của một giá trị văn hóa đặc sắc. Hiện cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Hùng Vương, trong đó Phú Thọ giữ vai trò trung tâm với hơn 400 di tích. Mỗi năm, hàng triệu lượt người hành hương về Đền Hùng, tạo nên không gian văn hóa thống nhất, củng cố ý thức cộng đồng và lòng tự hào dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 lan tỏa giá trị truyền thống

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. Phú Thọ chủ động nâng tầm công tác tổ chức, kết hợp bảo tồn truyền thống với đổi mới sáng tạo.

Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 26/4, bảo đảm trang trọng, an toàn, văn minh. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Phần hội được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống

Điểm mới nổi bật là việc mở rộng không gian lễ hội theo 18 cụm xã, phường, tạo điều kiện để các địa phương phát huy bản sắc riêng trong tổng thể thống nhất. Cùng với đó, các chương trình như lễ hội đường phố, “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”, tour đêm “Đền Hùng – Linh thiêng nguồn cội” góp phần nâng cao sức hút du lịch, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Song song với hoạt động lễ hội, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện.

Từ truyền thống đến động lực phát triển

Tinh thần tri ân cội nguồn không dừng lại ở nghi lễ mà được cụ thể hóa bằng kết quả phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2025, Phú Thọ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô kinh tế đạt hơn 412 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt 62 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm; giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy hiệu quả.

Những giá trị truyền thống là nền tảng thúc đẩy Phú Thọ phát triển trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%, tiếp tục duy trì đà phát triển nhanh và bền vững. Để đạt mục tiêu, Phú Thọ xác định ba trọng tâm: củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, lấy người dân làm trung tâm; thực hiện các đột phá về thể chế, quy hoạch và nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics và du lịch văn hóa – tâm linh. Quan điểm xuyên suốt là gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, coi văn hóa vừa là nền tảng, vừa là động lực phát triển.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng về trách nhiệm giữ nước tiếp tục là kim chỉ nam cho sự phát triển của Phú Thọ. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp qua các giá trị truyền thống đang trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo.

Từ nền tảng văn hóa cội nguồn, Phú Thọ đang chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển, khẳng định vị thế trong lĩnh vực văn hóa – du lịch – tâm linh, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước. Tri ân Tiên Tổ bằng những thành tựu cụ thể chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống và hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.