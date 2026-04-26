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Tri ân cội nguồn, khơi dậy đại đoàn kết: Động lực đưa Phú Thọ bứt phá trong kỷ nguyên mới

Thành Biên

Thành Biên

10:26 | 26/04/2026
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Vùng đất Tổ Phú Thọ từ lâu giữ vị trí đặc biệt trong tâm thức người Việt. Truyền thống tri ân Tiên Tổ không chỉ bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn hun đúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
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Trong bối cảnh cả nước và kiều bào hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm văn hóa – tâm linh, đồng thời nổi lên như một cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Cội nguồn dân tộc – nền tảng tinh thần bền vững

Trong tiến trình dựng nước và giữ nước, thời đại Hùng Vương đặt nền móng đầu tiên cho Nhà nước Văn Lang, hình thành những thiết chế quản trị sơ khai và bản sắc văn hóa Việt. Từ huyền thoại “bọc trăm trứng” đến hai tiếng “đồng bào”, ý thức chung một cội nguồn đã trở thành sợi dây liên kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết xuyên suốt lịch sử.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh là trung tâm hội tụ giá trị văn hóa – tâm linh của dân tộc. Trải qua nhiều triều đại, Giỗ Tổ Hùng Vương được xác lập là Quốc lễ, trở thành biểu tượng thống nhất ý chí và tình cảm của toàn dân. Đặc biệt, việc ghi nhận ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch là ngày nghỉ lễ chính thức từ năm 1946 đã đưa giá trị truyền thống hòa quyện vào nền tảng của Nhà nước hiện đại.

Giỗ Tổ Hùng Vương là Quốc lễ, biểu tượng thống nhất ý chí và tình cảm của toàn thể dân tộc Việt Nam
Giỗ Tổ Hùng Vương là Quốc lễ, biểu tượng thống nhất ý chí và tình cảm của toàn thể dân tộc Việt Nam

Năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định tầm vóc toàn cầu của một giá trị văn hóa đặc sắc. Hiện cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Hùng Vương, trong đó Phú Thọ giữ vai trò trung tâm với hơn 400 di tích. Mỗi năm, hàng triệu lượt người hành hương về Đền Hùng, tạo nên không gian văn hóa thống nhất, củng cố ý thức cộng đồng và lòng tự hào dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 lan tỏa giá trị truyền thống

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. Phú Thọ chủ động nâng tầm công tác tổ chức, kết hợp bảo tồn truyền thống với đổi mới sáng tạo.

Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 26/4, bảo đảm trang trọng, an toàn, văn minh. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Phần hội được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống
Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống

Điểm mới nổi bật là việc mở rộng không gian lễ hội theo 18 cụm xã, phường, tạo điều kiện để các địa phương phát huy bản sắc riêng trong tổng thể thống nhất. Cùng với đó, các chương trình như lễ hội đường phố, “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”, tour đêm “Đền Hùng – Linh thiêng nguồn cội” góp phần nâng cao sức hút du lịch, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Song song với hoạt động lễ hội, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện.

Từ truyền thống đến động lực phát triển

Tinh thần tri ân cội nguồn không dừng lại ở nghi lễ mà được cụ thể hóa bằng kết quả phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2025, Phú Thọ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô kinh tế đạt hơn 412 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt 62 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm; giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy hiệu quả.

Những giá trị truyền thống là nền tảng thúc đẩy Phú Thọ phát triển trong kỷ nguyên mới
Những giá trị truyền thống là nền tảng thúc đẩy Phú Thọ phát triển trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%, tiếp tục duy trì đà phát triển nhanh và bền vững. Để đạt mục tiêu, Phú Thọ xác định ba trọng tâm: củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, lấy người dân làm trung tâm; thực hiện các đột phá về thể chế, quy hoạch và nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệchuyển đổi số.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics và du lịch văn hóa – tâm linh. Quan điểm xuyên suốt là gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, coi văn hóa vừa là nền tảng, vừa là động lực phát triển.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng về trách nhiệm giữ nước tiếp tục là kim chỉ nam cho sự phát triển của Phú Thọ. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp qua các giá trị truyền thống đang trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo.

Từ nền tảng văn hóa cội nguồn, Phú Thọ đang chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển, khẳng định vị thế trong lĩnh vực văn hóa – du lịch – tâm linh, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước. Tri ân Tiên Tổ bằng những thành tựu cụ thể chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống và hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

https://baophutho.vn/tu-tri-an-nguon-coi-den-tinh-than-dai-doan-ket-toan-dan-toc-dong-luc-dua-phu-tho-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-252307.htm
Tri ân cội nguồn khơi dậy đại đoàn kết Động lực đưa Phú Thọ bứt phá trong kỷ nguyên mới Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
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AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
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CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu