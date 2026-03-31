Khuyến khích sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí túi giấy

Cùng thời điểm áp dụng trên, tại các cửa hàng của UNIQLO, túi giấy chỉ được cung cấp tại quầy thanh toán với mức phí 2.000 đồng/túi trong trường hợp khách hàng chưa kịp chuẩn bị túi cá nhân khi mua sắm. Mức phí này được áp dụng đồng nhất cho cả ba loại kích thước.

Kêu gọi sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí 2.000 đồng/1 túi giấy để dành tiền đóng góp cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia

Đây là loại túi giấy được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có chứng nhận FSC uy tín, một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững, góp phần thúc đẩy sử dụng nguồn nguyên liệu có trách nhiệm.

Chứng nhận FSC (Forest Stewardship Council) là tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đảm bảo nguyên liệu gỗ/lâm sản có nguồn gốc hợp pháp, thân thiện môi trường, lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế. Chứng chỉ này xác nhận sản phẩm (gỗ, giấy, đồ nội thất) được theo dõi xuyên suốt từ rừng đến tay người tiêu dùng. Tổ chức phi chính phủ này được thành lập từ năm 1993 với mục đích chống nạn phá rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ quyền lợi của người bản địa/công nhân rừng.

Việc thực hiện thu phí túi giấy nhằm khuyến khích khách hàng điều chỉnh thói quen khi mua sắm, ưu tiên mang túi cá nhân hoặc túi sử dụng nhiều lần, qua đó hướng đến giảm thiểu rác thải tác động đến môi trường. Song song với đó, khách hàng có thể lựa chọn túi tote với chất liệu vải canvas bền và tiện dụng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng lâu dài trong sinh hoạt hàng ngày.

Được biết, một phần doanh thu từ việc bán túi giấy sẽ được UNIQLO Việt Nam đóng góp cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia nhằm thực hiện các hoạt động trồng và bảo tồn rừng đặc dụng đầu nguồn tại các Vườn Quốc gia - Khu Bảo tồn Thiên nhiên.