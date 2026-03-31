Khuyến khích sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí túi giấy

15:50 | 31/03/2026
Theo thông báo, UNIQLO cũng đồng thời khuyến khích khách hàng mang theo các loại túi sử dụng nhiều lần khi mua sắm.
UNIQLO Cùng Quỹ Hy Vọng trao tặng thiết bị Y Tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình giáo dục tại xã Thượng Trạch UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới

Cùng thời điểm áp dụng trên, tại các cửa hàng của UNIQLO, túi giấy chỉ được cung cấp tại quầy thanh toán với mức phí 2.000 đồng/túi trong trường hợp khách hàng chưa kịp chuẩn bị túi cá nhân khi mua sắm. Mức phí này được áp dụng đồng nhất cho cả ba loại kích thước.

Kêu gọi sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí 2.000 đồng/1 túi giấy để dành tiền đóng góp cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia

Đây là loại túi giấy được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có chứng nhận FSC uy tín, một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững, góp phần thúc đẩy sử dụng nguồn nguyên liệu có trách nhiệm.

Chứng nhận FSC (Forest Stewardship Council) là tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đảm bảo nguyên liệu gỗ/lâm sản có nguồn gốc hợp pháp, thân thiện môi trường, lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế. Chứng chỉ này xác nhận sản phẩm (gỗ, giấy, đồ nội thất) được theo dõi xuyên suốt từ rừng đến tay người tiêu dùng.

Tổ chức phi chính phủ này được thành lập từ năm 1993 với mục đích chống nạn phá rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ quyền lợi của người bản địa/công nhân rừng.

Việc thực hiện thu phí túi giấy nhằm khuyến khích khách hàng điều chỉnh thói quen khi mua sắm, ưu tiên mang túi cá nhân hoặc túi sử dụng nhiều lần, qua đó hướng đến giảm thiểu rác thải tác động đến môi trường. Song song với đó, khách hàng có thể lựa chọn túi tote với chất liệu vải canvas bền và tiện dụng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng lâu dài trong sinh hoạt hàng ngày.

Được biết, một phần doanh thu từ việc bán túi giấy sẽ được UNIQLO Việt Nam đóng góp cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia nhằm thực hiện các hoạt động trồng và bảo tồn rừng đặc dụng đầu nguồn tại các Vườn Quốc gia - Khu Bảo tồn Thiên nhiên.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia được trao quyền và thực hiện các sáng kiến trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh thái, du lịch bền vững và giáo dục môi trường, đặc biệt tại Việt Nam, nhằm kiến tạo một tương lai nơi con người sống hài hoà và bền vững với Mẹ thiên nhiên. Các chương trình hiện nay của Gaia bao gồm: (1) Trồng và phục hồi rừng, (2) Trải nghiệm thiên nhiên cho các doanh nghiệp, gia đình, học sinh và giới trẻ, (3) Kết nối cộng đồng, (4) Rác thải nhựa và Sống Xanh.
UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

IoT:

IoT: 'Trục xương sống' định hình tương lai giao thông và môi trường đô thị tại Việt Nam

Thanh niên, cán bộ Đoàn tiên phong bảo vệ môi trường từ xử lý chất thải nông nghiệp

Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Được phát triển bởi Tập đoàn GELEX và vận hành bởi Fairmont Hotels & Resorts, khách sạn hướng tới trở thành biểu tượng mới của phong cách sống và dịch vụ cao cấp tại Hà Nội.
Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Đấu Trường Chân Lý mùa 17, mang tên “Lãnh Địa Thần Thánh”, dự kiến ra mắt trên máy chủ thử nghiệm vào ngày 31/3/2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 30/3/2026, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Theo đó, báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda cho thấy du khách Việt xếp thứ hai khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến.
Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua

Chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô lớn của Trung Nguyên Legend không chỉ trao tri thức mà còn thúc đẩy tư duy khởi nghiệp, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có năng lực và khát vọng phát triển.
Game Việt

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Sản xuất Trung Quốc tăng tốc trở lại, PMI đạt mức cao nhất trong một năm

Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

