Bộ Tài chính vừa tổ chức Họp báo thường kỳ Quý II/2026. Buổi họp báo do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.

Ngưỡng doanh thu trên 1 tỷ đồng mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế

Tại cuộc họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính Mai Sơn cho biết, Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế. Ông Mai Sơn nhấn mạnh: “Trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, cơ quan thuế đã nghiên cứu đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, với mục tiêu giúp hộ kinh doanh yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Theo ông Mai Sơn, trong quá trình xây dựng thể chế chính sách, một trong những điểm được quan tâm là ngưỡng doanh thu. Ngưỡng doanh thu hiện nay được điều chỉnh theo hướng trên 1 tỷ đồng mới phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Nhóm tính thuế theo tỉ lệ doanh thu không thay đổi tỉ suất thuế. Điểm thay đổi là hình thức thực hiện, khi hộ kinh doanh sẽ chủ động xác định doanh thu theo từng kỳ tháng, quý để xác định nghĩa vụ thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính Mai Sơn phát biểu tại họp báo.

“Cơ quan thuế đang phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện. Các phần mềm ứng dụng, chữ ký số và các gói hỗ trợ miễn phí được triển khai nhằm giúp người kinh doanh dễ tiếp cận hơn” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng cho biết, qua quá trình triển khai, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện khai đúng. Cơ quan thuế tiếp tục theo sát diễn biến từng tờ khai, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu thực hiện. Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp giải pháp và các cơ quan thông tấn báo chí góp phần giúp quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế diễn ra thuận lợi, tạo tín hiệu tích cực trong việc nâng cao tính thích ứng và tuân thủ của hộ kinh doanh.

Theo đại diện Cục Thuế, đơn vị này sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định liên quan, bảo đảm chính sách khi ban hành tiếp tục mang lại lợi ích và sự thuận tiện cho hộ kinh doanh.

Lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây không tính vào thu nhập chịu thuế

Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Bộ Tài chính Trương Bá Tuấn cho biết, thu nhập chịu thuế của cá nhân hiện được chia thành nhiều nhóm, trong đó có tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương, thù lao, lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền. Ông Trương Bá Tuấn cũng cho biết, chính sách hiện hành quy định một số trường hợp lợi ích từ nhà ở không tính vào thu nhập chịu thuế, như nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động tại khu kinh tế, địa bàn khó khăn.

“Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ điều chỉnh theo hướng mở rộng hơn để hỗ trợ người lao động. Lợi ích từ nhà ở, tiền điện, nước liên quan đến nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng cung cấp cho người lao động sử dụng sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế, không còn giới hạn về địa bàn như trước đây” - ông Trương Bá Tuấn chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì họp báo.

Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng việc hỗ trợ người lao động ổn định chỗ ở cần được nghiên cứu tổng thể trong quá trình sửa đổi và hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đồng thời nhấn mạnh, chính sách thuế chỉ là một trong nhiều công cụ để giải quyết bài toán nhà ở cho người lao động. Hiện Chính phủ đang triển khai nhiều chương trình nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân, trong đó tập trung phát triển nhà ở xã hội dành cho nhóm có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng phù hợp thực tiễn trong nước, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để góp phần hỗ trợ người lao động có thêm điều kiện tiếp cận nhà ở” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Nghiên cứu khung pháp lý ưu đãi năng lượng sạch

Cũng tại buổi họp báo, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Bộ Tài chính Trương Bá Tuấn đã chia sẻ thông tin về việc sử dụng công cụ thuế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đặc biệt là khuyến khích sử dụng xăng sinh học E10. Ông Trương Bá Tuấn cho biết, các giải pháp hiện tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất của nhà sản xuất và giảm chi phí thuế mà người sử dụng trực tiếp phải nộp.

Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Bộ Tài chính Trương Bá Tuấn trả lời tại họp báo.

“Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ethanol dùng để phối trộn từ mức 10% xuống còn 5% nhằm giảm giá thành sản xuất xăng sinh học E10. Cùng với đó, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định xăng E10 chịu mức thuế suất 7% so với mức xuất 10% của xăng khoáng. Phần ethanol trong xăng E10 cũng được loại trừ khi xác định mức thuế bảo vệ môi trường phải nộp. Những chính sách này nhằm tạo sự ưu đãi từ chính sách thuế đối với người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10” - ông Trương Bá Tuấn chia sẻ.

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Chính phủ ban hành ngày 16/6, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung pháp lý ưu đãi cho năng lượng sạch.