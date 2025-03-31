HEINEKEN Việt Nam và Công an Đà Nẵng ký kết thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm

Là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực, Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương, kết nối miền Trung với cả nước và quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội cũng kéo theo áp lực lưu lượng giao thông trong thành phố, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.

Nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần gìn giữ hình ảnh thành phố hiện đại, thân thiện, tiếp tục để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, HEINEKEN Việt Nam thông qua nhãn hàng thức uống đại mạch Heineken® 0.0 và Công an Thành phố Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ, triển khai hợp tác dài hạn, thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm” từ năm 2025 đến năm 2027.

Nhãn hàng HEINEKEN và Công an Thành phố Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ

Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025, HEINEKEN Việt Nam sẽ đồng hành cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường nhận thức “Uống có trách nhiệm”, khuyến khích người dân chủ động lựa chọn thức uống không cồn phù hợp khi lái xe, và nghiêm túc tuân thủ Luật Giao thông.

Nhãn hàng Heineken® 0.0 cũng sẽ trao tặng Công an Thành phố Đà Nẵng các tặng phẩm và vật dụng cần thiết như mũ bảo hiểm đạt chuẩn, túi sơ cứu y tế,… nhằm hỗ trợ xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Nhãn hàng HEINEKEN và Công an Thành phố Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ

“Thành phố Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến an toàn để tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển du lịch bên cạnh những thuận lợi, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức trong việc duy trì trật tự đô thị và an toàn giao thông. Điều này đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của HEINEKEN Việt Nam và nhãn hàng Heineken® 0.0 trong việc đồng hành cùng Công an Thành phố trong việc nâng cao nhận thức người dân khi tham gia giao thông. Tôi tin rằng sau lễ ký kết hôm nay, các nội dung hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng, đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và an toàn xã hội của Thành phố Đà Nẵng." Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.

Bà Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam và Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Đại diện nhãn hàng, bà Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ tại buổi ký kết: “Sản phẩm Heineken® 0.0 là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, mỗi lựa chọn đúng đắn – như chọn thức uống không cồn phù hợp khi lái xe – là hành động nhỏ nhưng tạo ra tác động tích cực lớn. HEINEKEN Việt Nam và nhãn hàng Heineken® 0.0 rất vinh dự được đồng hành cùng Công an Thành phố Đà Nẵng trong hành trình lan tỏa thông điệp này và góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng.”

Với mong muốn chung tay tạo nên những thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi tham gia giao thông an toàn, trong những năm qua, thương hiệu cũng không ngừng mở rộng và thắt chặt quan hệ hợp tác với cơ quan Chính phủ, cơ quan báo chí truyền thông và các đối tác. Tất cả nhằm mục tiêu đưa văn hóa uống có trách nhiệm trở thành một nét đẹp trong đời sống, cùng hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.