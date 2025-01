E-label tiên phong trong việc minh bạch hóa hướng dẫn uống trách nhiệm

Sáng kiến này nhằm xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm mức, giúp người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định uống một cách sáng suốt.

Thông qua việc tổ chức các sáng kiến ​​khác nhau, Pernod Ricard ngày càng củng cố thêm vai trò tiên phong của mình trong việc thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm, bằng cách xây dựng hệ thống quy định thống nhất và đảm bảo rằng người tiêu dùng được trang bị thông tin chính xác về sản phẩm và lợi ích của việc sử dụng đồ uống có chừng mực.

Hoạt động này không chỉ tăng cường các nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng mà còn củng cố sức khỏe thương hiệu tập đoàn như một thương hiệu có trách nhiệm xã hội trong ngành đồ uống.​

Thông tin sản phẩm được cung cấp trên thiết bị di động khi quét nhãn điện tử E-label

Bằng việc ra mắt nhãn điện tử E-label, thị trường thứ 2 triển khai sáng kiến ​​E-label của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á sau Singapore, nhãn điện tử E-label sẽ đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin sản phẩm dễ dàng hơn của người tiêu dùng, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên uống và uống bao nhiêu.

Cụ thể, thông qua nhãn điện tử E-label người dùng có thể được truy cập thông qua mã QR được in trên nhãn sau của các sản phẩm của Pernod Ricard. Khi quét mã QR bằng bất kỳ thiết bị di động nào, người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ được dẫn trực tiếp đến một nền tảng chuyên dụng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm đồ uống đó, những rủi ro sức khỏe liên quan đến lạm dụng, hướng dẫn về uống có trách nhiệm…

Có thể nói, nhãn điện tử E-label là ‘chi tiết nhỏ tạo nên tác động lớn’ là bởi đây là tập đoàn đầu tiên, tiên phong ra mắt nhãn điện tử để thể hiện cam kết của mình đối với tính bền vững và trách nhiệm xã hội. Là một phần trong lộ trình Phát triển bền vững và Trách nhiệm xã hội (S&R) của công ty, sáng kiến ​​này không chỉ mang đến cho người tiêu dùng sự minh bạch mà còn củng cố vị thế tiên phong của Pernod Ricard trong việc thúc đẩy văn hóa uống có chừng mực và nâng cao nhận thức về rủi ro khi lạm dụng đồ uống có cồn.

“Trong nhiều năm qua, tập đoàn đã tích cực tham gia vào việc phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, thông qua nhiều nỗ lực hợp tác với các thành viên trong ngành, các tổ chức xã hội dân sự, Chính phủ và chính quyền địa phương, cũng như các tổ chức trên toàn cầu và người tiêu dùng nói chung.” Bà Giang Trịnh - Giám đốc Đối ngoại, Truyền Thông và Trách Nhiệm Xã Hội, Pernord Ricard Việt Nam và Campuchia chia sẻ về nhãn điện tử E-label.

Đáng chú ý, thông qua cách tiếp cận kỹ thuật số này, Pernod Ricard tiếp tục dẫn đầu ngành đồ uống có cồn trong việc cam kết và ủng hộ các hoạt động uống có trách nhiệm. Sự có mặt của E-label cũng giúp Pernod Ricard Việt Nam mang đến nhiều thông tin hữu ích hơn, tiện lợi hơn và hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng khi trải nghiệm sản phẩm.

Bản chất kỹ thuật số của E-label cũng cho phép cập nhật liên tục, đảm bảo thông tin luôn giữ được tính mới nhất và phù hợp với thực tiễn. Việc dễ dàng truy cập thông tin thông qua E-label cũng phục vụ cho người tiêu dùng am hiểu công nghệ và có ý thức về sức khỏe, thúc đẩy lòng tin và sự ủng hộ với thương hiệu.

Đồng thời, việc Pernod Ricard Việt Nam giới thiệu E-label đã đặt ra một tiêu chuẩn mới trong ngành về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình bằng cách cung cấp thông tin sản phẩm chi tiết và dễ tiếp cận hơn. Điều này có thể góp phần dẫn đến sự thay đổi lớn hơn trong ngành theo hướng toàn diện, cải thiện hành vi của người tiêu dùng lựa chọn uống.

“Chúng tôi tập trung vào tính bền vững được thúc đẩy bởi tầm nhìn dài hạn. Đối với Pernod Ricard, mục tiêu không chỉ là đáp ứng các yêu cầu theo quy định mà còn là tạo ra tác động thực sự và lâu dài. Với nhiều sáng kiến ​​S&R như Drink More Water để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc uống thêm nhiều nước và tự điều chỉnh tốc độ khi sử dụng đồ uống có cồn, The Bar World of Tomorrow để truyền tải cho bartender về cách phục vụ có trách nhiệm và xây dựng trải nghiệm của người tiêu dùng, và là E-label, nhằm thúc đẩy văn hóa uống chừng mực và có trách nhiệm đối với những người chọn uống, tôn trọng quyền tự do của người trưởng thành trong việc đưa ra quyết định sáng suốt về việc họ có uống hay không và uống bao nhiêu. Là một trong những sáng kiến ​​đầu tiên ra mắt tại Đông Nam Á, E-label nêu bật cam kết của chúng tôi trong việc giúp việc uống rượu có trách nhiệm trở nên dễ thực hiện và hấp dẫn với tất cả mọi người.” Ông Olivier Fages - Giám đốc điều hành Pernod Ricard Việt Nam và Campuchia chia sẻ.

Thông tin về nhãn điện tử E-label xem thêm tại đây.