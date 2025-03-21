S-Global Scholarship 2025: Chương trình học bổng có quy mô lớn chính thức trở lại

Ngày 20/3, tại TP Hà Nội đã diễn ra tọa đàm "Đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của người học: Con đường của S-Global" do SunUni Academy (đơn vị chủ trì tổ chức và đào tạo), Language Link Academic Academic (vận hành bởi HDI Education Group), Hệ thống trung tâm Newton English, Army English, Emax English, Evi English, HNM Stanford English phối hợp với các đối tác đồng hành tổ chức.

Sự kiện không chỉ là cơ hội để các chuyên gia giáo dục, đơn vị đào tạo và người học cùng trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Anh, mà còn đánh dấu sự trở lại của Học bổng S-Global - chương trình học bổng tiếng Anh trực tuyến và trực tiếp quy mô lớn, với nhiều chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các đối tượng học viên từ trẻ em tới người đi làm.

Ông Nguyễn Tiến Nam - Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, CEO SunUni Academy phát biểu tại sự kiện

Học bổng S-Global Scholarship 2025 hỗ trợ lên đến 65% học phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm giúp người Việt dễ dàng tiếp cận với các chương trình đào tạo tiếng Anh hiện đại, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với xu thế toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Nam - Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, CEO SunUni Academy nhấn mạnh Học bổng S-Global 2025 - “Becoming Beyonders” được công bố dựa trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa SunUni Academy - đơn vị đào tạo IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến chuẩn quốc tế và hệ thống các trung tâm tiếng Anh, các tổ chức giáo dục quốc tế và các đơn vị tài chính uy tín. Chương trình học bổng được phát động triển khai với mong muốn mang đến chương trình học tiếng Anh chất lượng cao cùng mức chi phí hợp lý nhằm góp phần phổ cập tiếng Anh cho người Việt trên khắp cả nước.

Đối tượng mà học bổng S-Global 2025 tài trợ rất đa dạng, bao gồm: trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 14 tuổi; học sinh, sinh viên, người đi làm có nhu cầu thi lấy chứng chỉ IELTS; người đi làm có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp để thăng tiến trong công việc.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác “Nâng cấp công nghệ và chất lượng đào tạo giảng viên” trong khuôn khổ chương trình S-Global Scholarship 2025

S-Global Scholarship 2025 là chương trình học bổng có quy mô lớn nhất, với các chương trình đa dạng và triển khai dưới nhiều hình thức, không chỉ đào tạo trực tuyến tại SunUni Academy trên phạm vi toàn quốc, mà còn được đào tạo trực tiếp tại gần 50 trung tâm thuộc hệ thống các đơn vị đào tạo tiếng Anh uy tín cho trẻ em ở khu vực miền Bắc.

Không chỉ hỗ trợ học phí, S-Global Scholarship 2025 còn được đồng hành và bảo trợ truyền thông bởi VTV với chương trình “Cùng em đến trường”. Qua đó, tài trợ miễn phí 100 suất học bổng tiếng Anh trị giá lên tới 3 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tài trợ 100% lệ phí thi Cambridge cho học sinh, tài trợ 100% học phí khóa tiền tiểu học cho các học viên ở khu vực miền Bắc, tài trợ miễn phí 20 suất học bổng tiếng Anh cho các thầy/cô giáo đang giảng dạy ở vùng cao, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhiều đối tượng học viên khác.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà đã thực sự trở thành chìa khóa quan trọng giúp người Việt mở ra cơ hội học tập, làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và tiếp cận với nguồn tri thức toàn cầu. Việc sử dụng thành thạo tiếng Anh vừa giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cá nhân, vừa là yếu tố quyết định để những người trẻ tận dụng cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với mức thu nhập cao, tránh nguy cơ bị đào thải trong thị trường lao động ngày càng khắt khe.