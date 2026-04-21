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Màn hình ASUS ProArt Display đạt chứng nhận Adobe Premiere Color Mode

Anh Tuấn

Anh Tuấn

20:24 | 21/04/2026
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Theo đó, mẫu màn hình ASUS ProArt sẽ là dòng sản phẩm đầu tiên đạt được chứng nhận chính thức cho Adobe Premiere Color Mode, mang đến độ nhất quán và chính xác cao hơn.
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Đồng thời quan hệ hợp tác này cũng mở ra cột mốc mới, khi Adobe chính thức chứng nhận các màn hình ProArt cho quy trình chỉnh sửa HDR hoàn chỉnh, giúp màn hình ProArt trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp yêu cầu độ chính xác màu sắc tuyệt đối.

Màn hình ASUS ProArt Display đạt chứng nhận Adobe Premiere Color Mode
Màn hình ASUS ProArt Display đạt chứng nhận Adobe Premiere Color Mode

Người dùng hiện có thể trải nghiệm Adobe Premiere Color Mode trên màn hình ProArt Display PA279CRV và OLED PA27UCDMR tại NAB Color Lab (Central Hall), sự kiện Adobe Community trong khuôn khổ Post Production World Conference.

Có thể nói, sự kết hợp giữa phần cứng tối ưu cho sáng tạo của ProArt và phần mềm hàng đầu ngành từ Adobe giúp nâng cao hiệu quả làm việc cho người dùng trên toàn cầu. Đồng thời, khách hàng mua các sản phẩm ProArt sẽ được tặng gói dùng thử Adobe Creative Cloud trong 3 tháng.

Dòng sản phẩm ProArt Display tiếp tục nâng tầm tiêu chuẩn cho giới sáng tạo, mang lại độ chính xác màu sắc vượt trội và độ rõ nét cao trong các quy trình làm việc hiện đại. Được thiết kế dành cho các nhà làm phim, biên tập viên và người kể chuyện bằng hình ảnh, ProArt giúp hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo với độ tin cậy cao. Các màn hình ProArt mới nhất được chứng nhận cho Adobe Premiere cho phép người dùng khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo.

Tại NAB Show 2026, Adobe không chỉ giới thiệu Adobe Premiere Color Mode thông qua chương trình đào tạo dành cho khoảng 1.500 người tham dự tại khu vực Color Lab (Central Hall). Ngoài ra, người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm quy trình làm việc mới với Adobe Premiere Color Mode trên các mẫu màn hình mới của ASUS như ProArt Display OLED PA27UCDMR và ProArt Display PA279CRV với độ phân giải 4K HDR, độ phủ màu 99% DCI-P3 và 100% sRGB, đảm bảo hiển thị chi tiết với độ chính xác cao. Tất cả màn hình ProArt đều được cân chỉnh màu sắc tại nhà máy với Delta E < 2, mang lại độ chính xác ngay khi xuất xưởng.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Adobe, ông Karl Soule, chuyên gia quy trình làm việc phim và video tại Adobe, đã tham gia NAB Show và có những chia sẻ chuyên sâu về tương lai của dựng phim với Premiere trên màn hình ProArt.

Màn hình ASUS ProArt xuất hiện tại Adobe Community Event trong khuôn khổ Post Production World Conference.

ASUS màn hình ProArt Adobe Community Event Adobe Premiere Color Mode chứng nhận Adobe Premiere Color Mode t màn hình cho dân thiết kế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu