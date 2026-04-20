Cổ phiếu Mitsubishi Heavy Industries tăng tốc nhờ hợp đồng tàu chiến lịch sử với Australia

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro (phải) chụp ảnh cùng Eisaku Ito, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mitsubishi Heavy Industries, trước lễ ký kết hợp đồng Nhật Bản cung cấp ba tàu chiến lớp Mogami đầu tiên, tại Melbourne mới đây. Ảnh: Getty.

Theo CNBC thông tin, MHI sẽ đảm nhiệm đóng ba tàu khu trục đa năng cho Royal Australian Navy, với chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao vào năm 2029. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, vốn lâu nay bị hạn chế bởi các quy định nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí.

Thỏa thuận có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đô la Úc (tương đương 7,15 tỷ USD), là một phần trong kế hoạch mở rộng hạm đội của Australia, với ngân sách lên tới 20 tỷ đô la Úc để xây dựng 11 tàu khu trục đa năng. Ba chiếc đầu tiên sẽ do MHI chế tạo.

Các tàu chiến này được phát triển dựa trên thiết kế nâng cấp từ lớp Mogami-class frigate, nhằm thay thế các tàu lớp ANZAC đã phục vụ từ những năm 1980 trong Hải quân Australia.

Đáng chú ý, MHI đã vượt qua đối thủ châu Âu là ThyssenKrupp Marine Systems để giành hợp đồng. Theo truyền thông Australia, lợi thế của Nhật Bản nằm ở khả năng bàn giao tàu nâng cấp cho Australia sớm hơn cả kế hoạch phục vụ trong nước.

Không chỉ MHI, nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Nhật cũng tham gia dự án. NEC Corporation, Mitsubishi Electric và Hitachi sẽ cung cấp các hệ thống radar, ăng-ten và thiết bị điện tử. Sau thông tin này, cổ phiếu Mitsubishi Electric tăng 3,64%, trong khi Hitachi tăng 0,8%; riêng NEC giảm nhẹ 0,6%.

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Trong 12 tháng qua, cổ phiếu MHI đã tăng khoảng 75%, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của thị trường vào vai trò của Nhật Bản trong chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Thỏa thuận cũng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản được cho là đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí, mở đường cho việc xuất khẩu vũ khí sát thương một cách chính thức.

Về phía Australia, trong Chiến lược Quốc phòng công bố ngày 16/4, Canberra nhấn mạnh sự gia tăng sức mạnh quân sự của China là yếu tố then chốt định hình môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Báo cáo cũng đề cập việc People's Liberation Army cùng lực lượng hải cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển, bao gồm các hành vi chặn bắt tàu và máy bay nước ngoài hoạt động hợp pháp trong vùng biển và không phận quốc tế, những hành động được đánh giá là ngày càng thường xuyên và tiềm ẩn rủi ro.