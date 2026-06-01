Intel Arc G-Series

Intel Arc G-Series, dựa trên kiến trúc của Intel® Core™ Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake), Intel Arc G3 và Intel Arc G3 Extreme mang lại hiệu năng tối ưu cùng hiệu suất năng lượng vượt trội cho trải nghiệm chơi game di động trên nền tảng Windows 11.

Được thiết kế chuyên biệt cho thiết bị chơi game cầm tay (handheld) các bộ vi xử lý Intel Arc G3 mang đến hiệu năng và hiệu quả năng lượng hàng đầu. Nhờ vậy, người dùng sẽ có được trải nghiệm chơi game mượt mà, sống động cùng thời lượng pin ấn tượng mà không phải đánh đổi. Những thiết bị đầu tiên trang bị dòng vi xử lý Intel Arc G3 từ nhiều đối tác hàng đầu dự kiến sẽ lần lượt ra mắt trong vài tháng tới, khởi đầu với Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+, và OneXPlayer.

Chia sẻ về dòng sản phẩm này, ông Dan Rogers, Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel kiêm Tổng Giám đốc mảng Sản phẩm PC, Khối Máy tính Phổ thông, cho biết: “Dòng Intel Arc G-Series là kết tinh của nhiều năm nỗ lực đổi mới và cam kết sâu sắc của chúng tôi đối với lĩnh vực công nghệ game. Dòng sản phẩm này mang hiệu năng PC mạnh mẽ đến ngay trong lòng bàn tay người dùng, kết hợp sự thuận tiện và khả năng đáp ứng tức thì tương tự như trên máy chơi game console mà cộng động game thủ luôn kỳ vọng. Với những công nghệ đồ họa tiên tiến như XeSS 3, và hiệu quả năng lượng đột phá giúp kéo dài thời gian chơi game khi không cắm sạc, Intel Arc G-Series cho thấy rằng game thủ hoàn toàn có thể sở hữu một thiết bị chơi game cầm tay toàn diện mà không phải đánh đổi bất kỳ điều gì khác.”

Được thiết kế chuyên biệt cho máy chơi game cầm tay, nên vi xử lý Intel Arc G-Series chính là thành quả từ sự hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác phần cứng và nhà phát triển phần mềm nhằm mang lại khả năng tương thích rộng rãi cùng trải nghiệm chơi game di động trọn vẹn, không đánh đổi.

Được trang bị card đồ họa Intel® Arc™ B390 xây dựng trên kiến trúc Xe3 mới nhất của Intel, dòng vi xử lý Intel Arc G-Series hỗ trợ các công nghệ đồ họa tiên tiến như dò tia theo thời gian thực, tái hiện hình ảnh chân thực, sắc nét. Kết hợp với XeSS 3 giúp nâng cao hiệu năng, mang đến trải nghiệm mượt mà và cải thiện tối đa tốc độ phản hồi. Ấn tượng hơn, Intel cam kết hỗ trợ cập nhật trình điều khiển (driver) ngay khi các tựa game mới ra mắt để game thủ có được trải nghiệm tốt nhất ngay trong ngày đầu tiên, đồng thời luôn tối ưu hóa những trò chơi đã ra mắt.

Intel Series 3

Intel Series 3

Có thể nói những bước tiến đột phá của nền tảng Intel Robotics và AI tại vùng biên với sức mạnh từ dòng vi xử lý Intel Series 3, qua đó thúc đẩy hơn 130 dự án hợp tác thiết kế về AI và điện toán tại vùng biên. Động lực tăng trưởng này bao gồm thiết kế chiến lược cho robot pha chế Ella của hãng Sensory AI. Theo đó, Sensory AI ứng dụng duy nhất nền tảng Intel Core Ultra Series 3 để xử lý đồng thời cả tác vụ điều khiển theo thời gian thực và AI. Quyết định này giúp hãng loại bỏ hoàn toàn một nhóm linh kiện phần cứng, cắt giảm sự phức tạp trong quá trình phát triển phần mềm, gia tăng tỷ suất hoàn vốn (ROI), và tạo ra một lộ trình tinh gọn nhằm nhân rộng các thiết kế robot mới trên những nền tảng tương lai của Intel.

Intel Robotics

Để hỗ trợ ngành công nghiệp robot chuyển hóa các bản thiết kế thử nghiệm thành những đội máy móc được triển khai trên thực tế, Intel cũng đồng thời giới thiệu OpenVINO Physical AI. Đây là thư viện robot mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới sở hữu môi trường thực thi suy luận được tối ưu hóa ở cấp độ vi xử lý. Giải pháp này mang đến cho các nhà phát triển một phương thức đồng nhất để đưa các chính sách điều khiển robot và mô hình đa phương thức từ phòng thử nghiệm vào các hệ thống robot vận hành thực tế, trong khi vẫn tối đa hóa được hiệu năng suy luận. Bên cạnh đó, nền tảng này còn tích hợp sâu với các môi trường phát triển mô hình robot mã nguồn mở như Physical AI Studio và LeRobot, giúp quá trình xuất mô hình diễn ra hoàn toàn liền mạch.

Intel Series 3

“Các mô hình AI vật lý đang định hình lại ngành công nghiệp robot, nhưng quá trình triển khai thực tế lại đang bị kìm hãm bởi sự phân mảnh của các ngăn xếp phần mềm (software stacks) cùng những quy trình tích hợp thủ công, đơn lẻ cho từng robot. Với Intel Core Ultra Series 3 và Khung phần mềm OpenVINO Physical AI, chúng tôi cung cấp một lộ trình hợp nhất, mở, và có khả năng mở rộng từ thử nghiệm AI đến robot đạt chuẩn sản xuất thương mại, qua đó cung cấp năng lực suy luận hiệu năng cao, được tối ưu, và tăng tốc bằng sức mạnh phần cứng.” Ông Dan Rodriguez, Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel, Khối Điện toán Vùng biên, chia sẻ.

Dự kiến OpenVINO Physical AI sẽ phát hành vào cuối năm nay

Bản Preview của OpenVINO Physical AI hiện đã có mặt trên GitHub và dự kiến phát hành chính thức vào nửa cuối năm 2026. Nền tảng Physical AI Studio hiện đã sẵn sàng cung cấp trên thị trường.