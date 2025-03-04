Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ số hóa trên hạ tầng 5G VNPT

Theo thông báo mới nhất từ M1 Limited, ngày 25/2/2025, M1 Limited, VNPT và SSI Solutions đã ký kết Biên bản ghi nhớ mang tính chiến lược để áp dụng công nghệ 5G vào hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Lễ ký kết hợp tác giữa các bên. Ảnh: M1

Theo M1, Sự hợp tác này hướng đến việc tận dụng kinh nghiệm của M1 trong các giải pháp 5G hàng hải, hạ tầng mạng 5G của VNPT và khả năng tích hợp của SSI Solutions để nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại các cảng của VIMC. Ba bên cùng bắt tay hướng đến việc mở ra những hiệu quả mới trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam.

Thông báo cũng nêu rõ, VIMC dự kiến sử dụng các giải pháp được ứng dụng công nghệ 5G tăng cường chuyển đổi số vào các hoạt động như điều khiển thiết bị từ xa, cải thiện hoạt động của xe tự hành (AGV) và hệ thống giám sát tiên tiến tại các cảng của VIMC.

"VNPT đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của SSI và M1 trong việc tư vấn và triển khai 5G cho các ngành công nghiệp chuyên biệt, đặc biệt là ngành cảng biển. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên và tạo ra nguồn doanh thu bền vững từ công nghệ 5G,", ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết.

Ông Andrew Cheng, Giám đốc dịch vụ doanh nghiệp của M1 chia sẻ: "Trong vài năm qua, chúng tôi đã cùng nhau phát triển và triển khai các giải pháp thương mại hỗ trợ 5G khả thi để số hóa hoạt động hàng hải tại Singapore và hiện thực hóa các giải pháp 5G Hàng hải. Bằng cách chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm từ các trường hợp ứng dụng thành công, chúng tôi đang góp phần hiện đại hóa một trong những trung tâm hàng hải quan trọng nhất Đông Nam Á".

Vào cuối năm 2022, M1 đã khởi động một dự án đầy tham vọng kéo dài nhiều năm để cung cấp vùng phủ sóng 5G SA ( độc lập) ngoài khơi cho bờ biển phía nam và các đảo của Singapore. Với sự hợp tác và đồng tài trợ từ MPA (Cục Hàng hải và Cảng Singapore) và IMDA (Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin), M1 đang phát triển các trường hợp ứng dụng 5G hàng hải trong khuôn khổ các chương trình thử nghiệm đổi mới.

Năm 2021, giải pháp 5G hàng hải của M1 được triển khai cho Keppel Offshore & Marine (công ty con trong tập đoàn Keppel., Ltd), giải pháp bao gồm triển khai giải pháp kính thông minh AR/VR 5G hàng hải đầu tiên tại Đông Nam Á để hỗ trợ sửa chữa tàu từ xa.