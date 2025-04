Hiệu trưởng trường mầm non bị tố cáo lập khống hồ sơ và xúc phạm giáo viên

Cuối tuần qua tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam đã cùng Công an Thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ, cam kết hợp tác thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích văn hóa uống có trách nhiệm, từ đó nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng và xây dựng một đô thị du lịch giao thông an toàn, văn minh trong kỷ nguyên mới.