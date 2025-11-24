Giọng ca nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương gây ấn tượng mạnh trong MV 'Oẳn Tù Tì'

Đây là sản phẩm mới nhất của nhạc sĩ Tuấn Cry - người đứng sau nhiều bản hit triệu view, kết hợp cùng ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương, đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z yêu văn hóa dân gian. Hai thế hệ, hai phong cách âm nhạc đã gặp nhau ở điểm chung: tình yêu dành cho giá trị Việt.

MV “Oẳn Tù Tì” - Thông điệp kết nối thế hệ trẻ với văn hoá truyền thống.

MV “Oẳn Tù Tì” là một dự án đặc biệt khi đưa trò chơi dân gian quen thuộc của biết bao thế hệ vào bối cảnh hiện đại. Lấy tinh thần tươi vui và nhịp điệu sôi động làm chủ đạo, sản phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại kết hợp EDM, tạo nên một màu sắc âm nhạc vừa mới mẻ, vừa gần gũi. Khán giả không chỉ nghe, mà như được hòa mình vào một lễ hội thu nhỏ, nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc kết nối thành một tổng thể rực rỡ.

Ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương phát biểu tại cuộc họp báo ra mắt MV.

Điểm nổi bật của MV nằm ở concept được đầu tư chỉn chu. Ekip đã xây dựng “Lễ hội Oẳn Tù Tì” tại làng phép màu, nơi ba đội "Kéo - Búa - Bao" thi đấu trong không gian đầy sắc màu. Mỗi phân cảnh được xử lý theo phong cách nghệ thuật chuyên nghiệp: trang phục rực rỡ, màu sắc hài hòa, chuyển động camera linh hoạt, cùng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính biểu tượng. Nhịp điệu bắt tai và giai điệu trong trẻo khiến người xem dễ dàng bị cuốn vào bầu không khí vui tươi của trò chơi dân gian.

Xuất hiện ở vị trí trung tâm, Kim Cương đảm nhiệm vai trò “thủ lĩnh hội làng” - người dẫn dắt toàn bộ câu chuyện bằng năng lượng tích cực và phong thái tự tin. Hình ảnh của cô bé mang nét giao thoa giữa truyền thống và hiện đại: mái tóc, trang phục và vũ đạo vừa gợi nhớ vẻ đẹp dân gian nhưng vẫn trẻ trung bắt kịp xu hướng của thời đại mới. Sự kết hợp này giúp Kim Cương tạo nên dấu ấn rất riêng, khiến khán giả nhớ đến ngay từ lần đầu xem MV.

Không chỉ dừng lại ở phần nhìn, sản phẩm còn mang thông điệp rõ ràng: “Khi ký ức tuổi thơ bước vào nhịp sống hiện đại”. Nhạc sĩ Tuấn Cry và ekip mong muốn đưa những trò chơi dân gian mộc mạc trở về với đời sống trẻ em hôm nay thông qua âm nhạc, phương tiện gần gũi và lan tỏa mạnh mẽ nhất. “Oẳn tù tì” vì thế không chỉ là trò chơi, mà là ký ức đẹp, là sợi dây kết nối các thế hệ, là lời nhắc rằng truyền thống vẫn có thể sống trong hơi thở của thời đại mới.

Vũ đạo MV cũng được dàn dựng theo phong cách hiện đại, vui nhộn, dễ theo kịp xu hướng mạng xã hội. Với cấu trúc đơn giản, bắt mắt, động tác này có nhiều khả năng trở thành một trào lưu lan tỏa trong giới trẻ và cộng đồng thiếu nhi.

Hành trình ấn tượng của tài năng nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Sinh năm 2012, Nguyễn Ngọc Kim Cương sở hữu giọng hát trong trẻo cùng khả năng ngoại ngữ tốt, Kim Cương đã tạo dấu ấn qua nhiều ca khúc triệu view như Memories, Hello Việt Nam, Việt Nam những chuyến đi…

Ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương.

Ngoài ca hát, cô bé còn nổi bật ở nhiều lĩnh vực như MC, model, dancesport, lồng tiếng và piano. Tính đến nay, Kim Cương đã sở hữu hàng loạt giải thưởng: Top Singer Kid Global Asia 2023, Giải Nhất King & Queen 2023, 15 huy chương vàng khiêu vũ thể thao quốc tế…

Trong MV “Oẳn Tù Tì”, cô bé cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong giọng hát và phong cách biểu diễn. Sự tự tin, linh hoạt và kỹ năng vũ đạo tiến bộ giúp Kim Cương tỏa sáng trong từng khung hình. Đây được xem là bước đánh dấu quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Kim Cương, một tài năng nhí đang từng ngày khẳng định bản thân.

MV “Oẳn Tù Tì” không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn góp phần khơi gợi giá trị văn hóa Việt theo cách nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy sáng tạo. Một sản phẩm âm nhạc thiếu nhi được đầu tư nghiêm túc, mang tinh thần vui khỏe, văn minh, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong thời gian tới.