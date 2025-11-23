Hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

Trực thăng hỗ trợ vùng bị cô lập sáng 23/11 (Ảnh: Lê Tâm).

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23 tháng 11 năm 2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18072/BTC-NSNN ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21/11/2025).

* Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 22/11/2025, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 04 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.

Ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2514/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tiếp đến, ngày 21/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 04 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mỳ tôm; điều động 03 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ.

Lực lượng công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mỳ tôm cho Đắk Lắk.

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo cho các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo).

Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo khắc phục sự cố, thông tuyến quốc lộ 1; hiện còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc đang tiếp tục xử lý.

Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện còn đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.

Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng ngày 19/11/2025 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 04 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.