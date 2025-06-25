POP MART gắn kết cộng đồng sưu tầm Đông Nam Á thông qua Lazada

Theo đó, POP MART cho ra mắt các bộ sưu tập giới hạn và tổ chức hàng loạt sự kiện thực tế cho cộng đồng fan hâm mộ. Thương hiệu thiết kế đồ chơi nổi tiếng với việc biến các nhân vật như MOLLY, DIMOO, hay SKULLPANDA thành những đồ chơi phổ biến trong gia đình, đã sử dụng nền tảng LazMall để kết nối với hàng triệu fan khắp khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, thông qua LazMall, POP MART tiếp cận người hâm mộ một cách trực tiếp và cá nhân hóa hơn. Kể từ khi gia nhập nền tảng vào năm 2023, thương hiệu đã ghi nhận mức tăng trưởng gấp 5 lần, trở thành một trong những thương hiệu đồ chơi phát triển nhanh nhất trên LazMall - minh chứng rõ nét cho niềm đam mê sưu tập đồ chơi và các nhân vật sáng tạo của người dùng Đông Nam Á.

Thị trường sưu tầm túi mù được dự báo sẽ đạt 38,4 tỷ USD vào năm 2031, với sự bùng nổ được thúc đẩy bởi thế hệ GenZ và Millennial, những người muốn săn tìm các sản phẩm mang tính giới hạn, có khả năng kết nối cảm xúc cũng như khơi gợi những hoài niệm tuổi thơ vui tươi.

"Dù là cảm giác hồi hộp khi khám phá sự bí ẩn hay niềm vui khi tìm thấy nhân vật yêu thích, những gì mà người sưu tầm của chúng tôi tìm kiếm không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi thông thường. Hơn hết, họ mong muốn được kết nối với nhân vật thông qua những câu chuyện đặc biệt. Và Lazada chính là “cầu nối” để chúng tôi có thể mang những câu chuyện này đến với khách hàng một cách trọn vẹn và liền mạch hơn." Đại diện POP MART chia sẻ.

Đặc biệt, trongg tháng 6 này, POP MART chính thức ra mắt hai bộ sưu tập giới hạn toàn cầu là MOLLY và Zsiga, nhằm mang đến một phiên bản mềm mại, đáng yêu cho bộ sưu tập nhân vật được yêu thích này.

Các sản phẩm này sẽ được mở bán trên LazMall của Lazada từ tháng 6/2025. Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, POP MART cũng sẽ tăng lượng hàng cung ứng và tăng lượt hiển thị gian hàng LazMall của mình.

Theo đó, người sưu tầm sẽ được tận hưởng dịch vụ giao hàng nhanh chóng với 85% đơn hàng tại các thành phố lớn Đông Nam Á như Bangkok và Manila đều cam kết giao trong vòng 48 giờ kể từ khi xác nhận đơn hàng. Mỗi sản phẩm đều được đóng gói trong hộp chuyên dụng chống sốc, đảm bảo tình trạng nguyên vẹn khi giao đến tay người mua hàng. Khách hàng cũng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng đơn hàng trực tuyến theo thời gian thực thông qua ứng dụng Lazada.

Đặc biệt, tại Việt Nam, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm sự kiện “Lazada X POP MART 5KM Run” vô cùng độc đáo sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giải chạy Lazada Run 2025 tổ chức tại Tân Trào, Phú Mỹ Hưng, quận 7, tp. Hồ Chí Minh. Thông qua sự kiện sôi động hướng đến cộng đồng với sự kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa fandom, POP MART sẽ mang đến một gian hàng độc quyền nhằm xây dựng không gian giao lưu lý tưởng cho những người yêu thích văn hóa đại chúng.

Sự kiện này là một phần trong chiến lược của POP MART trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng người sưu tầm - cả online lẫn offline. Người muốn tham gia có thể đăng kí giải chạy Lazada Run tại đây.

"Thế giới POP MART được xây dựng dựa trên sự sáng tạo và kết nối. Thông qua nền tảng Lazada, các thương hiệu như POP MART có thể truyền cảm hứng và thu hút thế hệ người sưu tập mới bằng những câu chuyện vượt xa khỏi khuôn khổ của các kênh kỹ thuật số.”Bà Kaya Qin, Giám đốc Kinh doanh của Tập đoàn Lazada chia sẻ.