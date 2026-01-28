Bosch Việt Nam: 'Giải thưởng nhân sự chính là giải thưởng danh giá nhất'

Nhân sự kiện này, Điện tử & Ứng dụng đã có cuộc trò chuyện cùng ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam.

ĐT&ƯD: Trước tiên xin chúc mừng Bosch Việt Nam đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý trong năm 2025 vừa qua. Ông Andre de Jong: Xin thay mặt cho Bosch Việt Nam, cảm ơn tạp chí ĐT&ƯD. Như bạn đã biết thì Tập đoàn Bosch nói chung cũng như Bosch Việt Nam đều theo đuổi một chiến lược quan trọng, đó chính là bên cạnh việc đầu tư về môi trường làm việc hiện đại, thúc đẩy đổi mới công nghệ thì Bosch cũng luôn khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam. Những nỗ lực bền bỉ này đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng nhân sự uy tín trong và ngoài nước. Cụ thể mới đây nhất, Bosch Việt Nam và Bosch Global Software Technologies Vietnam (BGSV) đã nhận được nhiều giải thưởng nhân sự uy tín, củng cố vững chắc vị thế nhà tuyển dụng hàng đầu khu vực, đó là giải thưởng: Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia (Tạm dịch: Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á), Chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" (Great Place to Work®) năm thứ 3 liên tiếp, và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Vietnam 100 Best Place To Work) năm thứ 11 liên tiếp, cùng Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam trong năm 2025.

ĐT&ƯD: Có thể nói, việc có mặt trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia chính là thước đo toàn diện nhất về trải nghiệm của nhân viên đối với doanh nghiệp. Ông Andre de Jong: Đúng vậy, bảng xếp hạng này được dựa trên mô hình khảo sát Chỉ số Niềm tin (Trust Index™) độc quyền của Great Place To Work. Việc đánh giái thông qua đối chiếu các phản hồi bảo mật từ nhân viên với dữ liệu nhân sự thực tế đã cho thấy kết quả khảo sát tích cực, khách quan và nhất quán ở mọi cấp độ nhân sự. Kết quả này cũng được tổng hợp từ ý kiến của hơn 1,3 triệu nhân viên trong khu vực, đại diện cho tiếng nói và trải nghiệm của hơn 550 triệu người lao động tại Đông Nam Á. Có thể nói, các giải thưởng trên cũng đồng thời là bảo chứng cho tính đúng đắn của chiến lược dài hạn tại Bosch, đó là đặt triết lý "Lấy con người làm trọng tâm” làm cốt lõi để vận hành, là động lực then chốt để kiến tạo nên những năng lực tổ chức cần thiết cho lời hứa của thương hiệu "Sáng tạo vì cuộc sống".

ĐT&ƯD: Để đạt được các thành tích trên, Bosch hẳn đã có những chiến lược rất cụ thể? Ông Andre de Jong: Là một doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam, Bosch hiện đang có khoảng 6.000 nhân sự đang làm việc tại Nhà máy sản xuất dây đai truyền động lớn nhất thế giới (tại tỉnh Đồng Nai) và BGSV, đây là trung tâm phần mềm toàn cầu lớn thứ hai của Tập đoàn (chỉ sau Ấn Độ).) Ngoài ra, Bosch còn có Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Ô tô tại TP.HCM đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành di chuyển. Với lượng nhân sự đông đảo kể trên thì điều kiện tiên quyết để có thể đạt được những thành tựu này chính là cam kết đầu tư không ngừng nghỉ của Bosch vào phát triển nhân tài. Ngoài 10.000 giờ đào tạo được thực hiện mỗi năm nhằm nâng cao kỹ năng thì các nhân sự đang làm việc tại Bosch còn được xây dựng "Lộ trình phát triển năng lực" được cá nhân hóa, thiết kế riêng cho từng giai đoạn sự nghiệp. Các nhân sự đang làm việc tại Bosch Việt Nam đều có thể tự hào về điều này. Hệ sinh thái học tập tại Bosch cho phép các cộng sự tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu, hội thảo chuyên ngành, và thậm chí là các gói tài trợ để theo đuổi các bậc học cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ. Chiến lược này đảm bảo nguồn nhân lực của Bosch luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ, hỗ trợ trực tiếp cho năng lực R&D tại TP.HCM, Hà Nội và năng lực sản xuất công nghệ cao tại Đồng Nai. Một nhân tố không kém phần quan trọng khác là Bosch Việt Nam đã xây dựng một môi trường làm việc dựa trên niềm tin (high-trust environment), nơi hiệu suất được đo lường bằng sự đóng góp. Cụ thể, các cộng sự được trao quyền tự chủ với lựa chọn địa điểm làm việc linh hoạt, đảm bảo sự công bằng và thoải mái tối đa. Để cân bằng giữa hiệu suất cao và sức khỏe cá nhân, Bosch Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các ngày hội thể thao, tư vấn sức khỏe và các hoạt động gắn kết nội bộ, giúp nhân viên tìm thấy niềm vui và sự trọn vẹn trong công việc.

ĐT&ƯD: Ngoài các chiến lược đào tạo nhân sự như đã nói ở trên thì văn hóa doanh nghiệp của Bosch còn có gì đặc biệt không, thưa ông? Ông Andre de Jong: Bosch cũng có rất nhiều hoạt động thú vị để kết nối con người. Ví dụ như sáng kiến "Women@Bosch", đây là chương trình kết nối cộng đồng nhằm trao quyền cho nhân sự nữ thông qua cố vấn và phát triển lãnh đạo. Ngoài ra Bosch cũng tổ chức các khóa đào tạo về hòa nhập, tổ chức tích cực thúc đẩy bình đẳng giới hay tạo ra một không gian nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe… Với tinh thần "Lấy con người làm trọng tâm", Bosch không chỉ gói gọn trong nội bộ mà còn mở rộng ra cộng đồng xã hội. Ví dụ như mới đây nhất, Bosch Việt Nam và BGSV đã đóng góp 600 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM để hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung, thể hiện trách nhiệm chia sẻ của Bosch và các cộng sự đối với đất nước.

ĐT&ƯD: Nếu có thể nói một nhận xét ngắn gọn về Bosch Việt Nam thì ông sẽ nói gì? Ông Andre de Jong: Để thành một doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu, chúng tôi đã luôn đặt yếu tố con người làm trọng tâm. Chiến lược đó chính là động lực then chốt cho sự tăng trưởng ấn tượng ngày hôm nay. Và các giải thưởng danh giá trong năm 2025 vừa qua là minh chứng cho sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhân sự, những người đã đưa Bosch Việt Nam đạt được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực kỹ thuật ngày hôm nay.