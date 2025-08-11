Lan tỏa thông điệp 'Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội' từ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Đây không chỉ là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn thể hiện cam kết đồng hành của Ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng giải đấu và phát triển phong trào marathon tại Việt Nam.

Sự kiện do Sunrise Events Vietnam, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tổ chức, quy tụ đông đảo các câu lạc bộ và vận động viên tiêu biểu tại miền Bắc.

Các CLB và cộng đồng chạy bộ tụ họp tại buổi gặp gỡ thân mật lần thứ hai, trước thềm Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.

Đây là hoạt động nối tiếp chương trình giao lưu hồi tháng 4/2025, góp phần chuẩn bị cho mùa giải thứ 4 diễn ra ngày 5/10/2025 với nhiều đổi mới, trong đó có cung đường đua đi qua 37 công trình biểu tượng Thủ đô như Hồ Hoàn Kiếm, Cột cờ Hà Nội, Cầu Nhật Tân…

Ban tổ chức chia sẻ các thông tin cập nhật về bộ vật phẩm thi đấu, cải tiến trong công tác vận hành, cùng định hướng đưa giải đấu tiệm cận chuẩn mực quốc tế như Tokyo Marathon hay London Marathon.

Trước giờ giao lưu, Ban tổ chức phối hợp với Magic Stride – đối tác chiến lược chuyên môn tổ chức hội thảo cho vận động viên cự ly Marathon và Bán Marathon.

Thông qua các chủ đề thiết thực về phương pháp tập luyện hiệu quả, cách thiết kế giáo án phù hợp với điều kiện thời tiết, kỹ thuật vượt rào cản tâm lý và tối ưu hiệu suất thi đấu, chương trình mang đến những kiến thức chuyên sâu giúp vận động viên xây dựng lộ trình tập luyện vững vàng, hướng đến thành tích tốt hơn trong ngày đua chính thức.

“Phương thức cải thiện hiệu quả tập luyện” – được tổ chức bởi Huấn luyện viên của Magic Stride - Đối tác chiến lược chuyên môn của sự kiện

Song song, Ban tổ chức thực hiện chuỗi ghi hình tại các câu lạc bộ tiêu biểu ở Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, ghi lại câu chuyện truyền cảm hứng, lắng nghe nhu cầu và ý kiến từ cộng đồng chạy bộ.

Ông Rob Zamacona – Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam nhấn mạnh: “Những chia sẻ từ vận động viên là kim chỉ nam để chúng tôi hoàn thiện giải đấu, mở rộng tầm ảnh hưởng của phong trào thể thao tại Việt Nam. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank không chỉ là sự kiện chuyên nghiệp mà còn là hành trình gắn kết dài lâu, lan tỏa cảm hứng sống khỏe và tích cực”.

Thông qua các hoạt động gặp gỡ, hội thảo và giao lưu, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục hiện thực hóa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, kết nối từng bước chân từ trái tim Thủ đô tới cộng đồng yêu chạy bộ trên cả nước.