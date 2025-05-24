Hyundai Thành Công tặng xe Santa Fe cao cấp cho HLV Kim Sang-sik

Buổi lễ bàn giao xe có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, huấn luyện viên bóng đá Kim Sang-sik cùng các cán bộ nhân viên HTV và thành viên Ban huấn luyện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tú, Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam nhấn mạnh, Hyundai Thành Công Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động thể thao tại Việt Nam, và vinh dự được đồng hành cùng những cá nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của nền bóng đá nước nhà.

Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam Nguyễn Anh Tú chính thức bàn giao chiếc Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo cho ông Kim Sang Sik.

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được bàn giao cho Huấn luyện viên Kim Sang-sik một chiếc xe Hyundai Santa Fe như một người bạn đồng hành bền bỉ và đáng tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng ông trong tương lai. Chiếc xe là kết tinh của tinh thần sáng tạo, công nghệ hiện đại và tâm huyết sản xuất từ nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam là lời tri ân sâu sắc của chúng tôi tới những cống hiến nổi bật của HLV Kim Sang-sik cho bóng đá nước nhà".

Về phía mình, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm xúc động khi nhận xe và cho biết: “Chiếc Hyundai Santa Fe sẽ là người bạn đồng hành tin cậy trong công việc và cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hyundai Thành Công vì món quà thiết thực và ý nghĩa này.”

Ông Kim Sang Sik bên trong khoang lái chiếc Santa Fe Calligraphy 2.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik là một người có nhiều đóng góp nổi bật trong sự phát triển bóng đá khu vực, cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ông đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2024, những bước tiến tại vòng loại Asian Cup 2027, cũng như giúp đội U22 giành hạng ba tại giải giao hữu quốc tế tháng 3/2025.

HLV Kim được ghi nhận với nỗ lực xây dựng lối chơi hiệu quả, tập trung vào sự phát triển bền vững của bóng đá. Gần đây, ông cũng vinh dự được chọn làm huấn luyện viên trưởng đội Ngôi sao ASEAN trong trận đấu giao hữu với Manchester United.

Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, ông từng có sự nghiệp cầu thủ với 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và tham dự World Cup 2006. Trong vai trò huấn luyện viên, ông đã dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai Motors giành chức vô địch K-League 1 năm 2021 và Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022, đồng thời nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất K-League 2021.

Trước đây, Hyundai Thành Công Việt Nam đã từng trao tặng xe Hyundai Santa Fe cho Huấn luyện viên Park Hang-seo, thể hiện sự quan tâm và tri ân đối với những cá nhân có đóng góp lớn cho bóng đá và thể thao Việt Nam.