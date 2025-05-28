Hội nghị thượng đỉnh French Tech Vietnam 2025: Thúc đẩy hợp tác công nghệ Pháp - Việt

Sáng 27/5, Hội nghị Thượng đỉnh French Tech Vietnam 2025 đã chính thức khai mạc tại TP.HCM, quy tụ hơn 1.000 khách tham dự, bao gồm lãnh đạo cấp cao hai nước Pháp – Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia đổi mới sáng tạo.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Năm đổi mới Pháp - Việt Nam 2025, ngay thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Với chủ đề “Riding The Crest - Pháp và Việt Nam thúc đẩy đột phá đỉnh cao tiếp theo”, hội nghị do La French Tech Vietnam phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Hội đồng Cố vấn Thương mại Pháp ở nước ngoài (CCE) tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạ hội nghị, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhấn mạnh, sự kiện là cơ hội để kết nối hệ sinh thái đổi mới giữa hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực đang dẫn đầu làn sóng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, công nghệ tài chính (Fintech) và số hóa doanh nghiệp.

"Ngành công nghệ của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh với nguồn nhân lực trẻ, trình độ cao, trong khi Pháp là quốc gia đứng thứ 12 toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo," bà nói.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định sự kiện góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và khoa học công nghệ tại thành phố. Tính đến tháng 4.2025, Pháp đã có 361 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn gần 330 triệu USD, đứng thứ 17 trong hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị French Tech Vietnam 2025.

Theo ông Dũng, với nền tảng khoa học kỹ thuật vững mạnh, các chiến lược tiên phong và chính sách cởi mở nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo như kế hoạch Pháp 2030, Luật tăng trưởng và Chuyển đổi doanh nghiệp, hay nền tảng số France Connect của Pháp thực sự là nguồn cảm hứng và hình mẫu lý tưởng để các quốc gia đang phát triển như Việt Nam học hỏi, hợp tác.

Trong bối cảnh cuộc đua về khoa học - công nghệ ngày càng quyết liệt và trở thành động lực tăng trưởng mới của hầu hết các quốc gia, Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Pháp là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác, đón đầu các làn sóng công nghệ đang làm thay đổi diện mạo kinh tế như trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, công nghệ tài chính. Sự kiện cũng là nơi kết nối cộng đồng, nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp Việt - Pháp cùng kiến tạo các giải pháp đột phá, hướng đến một tương lai số toàn diện và bền vững.

L’Oréal giới thiệu công nghệ làm đẹp đột phá tại French Tech Vietnam 2025

Tại hội nghị, Tập đoàn L'Oréal, đơn vị sở hữu hơn 37 thương hiệu Quốc tế ngành làm đẹp và đã giành hơn 19 Giải thưởng Công nghệ Sáng tạo CES từ năm 2017 đến nay đã giới thiệu hàng loạt thiết bị tiên tiến, mang tính bền vững, góp phần tái định hình ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu.

Tiêu biểu là công nghệ chăm sóc da cá nhân hóa Cell BioPrint - thiết bị để bàn nhỏ gọn sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến, có khả năng phân tích làn da trong vòng 5 phút. Kết quả phân tích cung cấp thông tin về tuổi sinh học của da và khả năng đáp ứng với các thành phần hoạt tính.

L’Oréal giới thiệu công nghệ làm đẹp đột phá tại French Tech Vietnam 2025.

Thiết bị này áp dụng phương pháp phân tích proteomics để đánh giá các dấu ấn sinh học liên quan đến lão hóa như collagen, elastin và chức năng hàng rào bảo vệ da. Đây được xem là bước tiến lớn trong việc ứng dụng khoa học sinh học vào lĩnh vực làm đẹp cá nhân hóa.

Tại không gian triển lãm của L’Oréal, khách tham quan còn được trải nghiệm công nghệ chẩn đoán da dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) với thiết bị hiện đại Lancôme Skin Screen, giúp phân tích tình trạng da và gợi ý liệu trình chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ người dùng gặp hạn chế vận động như HAPTA – thiết bị thoa son thông minh của Lancôme cũng thu hút sự quan tâm lớn.



Công nghệ chăm sóc da cá nhân hóa Cell BioPrint - thiết bị để bàn nhỏ gọn sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến, có khả năng phân tích làn da trong vòng 5 phút.

L’Oréal không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc da mà còn ghi dấu trong ngành công nghệ làm đẹp tóc. Thiết bị Airlight Pro - máy sấy sử dụng ánh sáng hồng ngoại - giúp làm khô tóc nhanh hơn và giảm hư tổn do nhiệt. Trong khi đó, Colorsonic - thiết bị nhuộm tóc tại nhà hoạt động như một chiếc lược chải thông minh, tự động trộn và phân phối thuốc nhuộm đều màu, mang lại mái tóc bóng mượt dễ dàng ngay tại nhà.

Triển lãm còn giới thiệu nhiều ứng dụng VR/AR làm đẹp ảo từ L’Oréal Paris và thiết bị tạo màu son cá nhân hóa của Yves Saint Laurent, cho phép người tiêu dùng “thử trước khi mua”, mang lại trải nghiệm sản phẩm thú vị và tương tác cao.

Tất cả các đổi mới này thể hiện cam kết mạnh mẽ của L’Oréal với phát triển bền vững, kết hợp giữa sức mạnh công nghệ và các thành tựu sinh học, hướng đến các sản phẩm hiệu quả và thân thiện với môi trường.

French Tech Vietnam 2025 không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn là không gian kết nối cộng đồng startup, nhà đầu tư và chuyên gia đổi mới sáng tạo.

Các buổi thuyết trình dự án khởi nghiệp, phiên thảo luận chuyên đề cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn đã tạo nên bầu không khí sôi động tại hội nghị, sự kiện công nghệ lớn nhất của La French Tech từng được tổ chức tại Việt Nam.