Truyền thông quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Chương trình nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cho biết, cuộc cạnh tranh hình ảnh quốc gia ngày càng khốc liệt, trong khi hình ảnh Việt Nam vẫn chưa tương xứng với những thành tựu đạt được. Vì thế, Chính phủ đã giao nhiệm vụ soạn thảo chiến lược bài bản, dài hạn để khẳng định vị thế xứng đáng trên bản đồ thế giới.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại toạ đàm.

Dự thảo chiến lược đề ra mục tiêu chung là thúc đẩy thông tin tích cực về Việt Nam trong và ngoài nước nhằm tăng sự nhận diện tích cực về một hình ảnh Việt Nam "ổn định, phát triển, đổi mới và sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa". Qua đó, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Chiến lược định hướng đến năm 2030, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện truyền thông và quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài theo định hướng thống nhất; tổ chức ít nhất 10 chiến dịch truyền thông trọng điểm mang tầm quốc tế; nâng mức độ nội dung tích cực về Việt Nam trên báo chí quốc tế và nền tảng số lên ít nhất 80%. Chiến lược cũng hướng tới việc đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có mức độ xuất hiện tích cực cao trên truyền thông toàn cầu, thu hút 35 triệu khách quốc tế vào năm 2030, đồng thời đặt mục tiêu để ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 8% vào năm 2035.

Trên cơ sở đó, ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, 4 trụ cột định vị hình ảnh Việt Nam gồm ổn định, phát triển, đổi mới sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa. Theo ông Phạm Anh Tuấn, cách tiếp cận mới là chuyển từ truyền thông “những gì sẵn có” sang truyền thông “đáp ứng nhu cầu từng đối tượng”. Lồng ghép truyền thông vào các sự kiện ngoại giao, văn hóa, thể thao, kết hợp với báo chí quốc tế, các đoàn làm phim và phóng viên nước ngoài; tận dụng triệt để truyền thông số, nền tảng xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo.

“Vai trò của “người kể chuyện độc lập” ngày càng lớn. Người dân, doanh nghiệp, KOLs, du học sinh, Việt kiều… sẽ là những xu hướng hiệu quả trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam chân thực và gần gũi hơn” - ông Phạm Anh Tuấn nhận định.

Quang cảnh tọa đàm “Định vị Việt Nam - Truyền thông quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên mới”.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhận định, chiến lược cần xác định rõ truyền thông không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam tạo đột phá về hình ảnh quốc gia.

Trước bối cảnh đó, bà Vũ Việt Trang cho rằng không thể tiếp tục trình bày câu chuyện Việt Nam theo lối mòn. Những câu chuyện cần giàu cảm xúc, chân thực và khơi dậy cảm hứng. Việt Nam cần hiện lên như một quốc gia năng động, hiện đại, nhưng vẫn giữ vững cốt cách văn hóa. “Mở rộng nội dung truyền thông đa ngôn ngữ, thúc đẩy hợp tác công - tư; đẩy mạnh hợp tác quốc tế là các giải pháp để thay đổi cách kể câu chuyện Việt Nam” - bà Vũ Việt Trang kiến nghị.

Tại tọa đàm, ông Choi Seung Jin – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm nâng tầm hình ảnh quốc gia Hàn Quốc, trong đó chú trọng vào chiến lược gián tiếp dài hạn như thành lập Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế, tổ chức nhiều hoạt động có tầm ảnh hưởng toàn cầu, lồng ghép văn hóa vào sản phẩm đại chúng như điện ảnh, âm nhạc và ẩm thực.

Trong khi đó, ông Đoàn Đức Thuận, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhấn mạnh sự phối hợp giữa ba lực lượng: Chính phủ – Doanh nghiệp – Người dân trong việc định vị thương hiệu quốc gia. Chính phủ sẽ lựa chọn những giá trị độc đáo của Việt Nam, những nét riêng có về văn hóa, lịch sử, phù hợp với thời đại và xu thế phát triển. Doanh nghiệp và từng người dân sẽ là lực lượng đổi mới sáng tạo, làm nổi bật các giá trị của Việt Nam, giúp định hình thương hiệu quốc gia trong một thế giới đang phát triển.