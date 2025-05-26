Long An tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Phạm Tấn Hòa cho biết, hiện doanh nghiệp Hàn Quốc đứng thứ ba về vốn đầu tư trực tiếp tại Long An. Ông đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An cũng khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Long An. Đồng thời, ông mong muốn KOCHAM tiếp tục là cầu nối giúp tỉnh thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII - Nguyễn Trung Hải trình bày giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chia sẻ trong buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hải - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác giữa ngành Hải quan và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Trung Hải cho biết, Chi cục luôn lấy người dân làm trung tâm phục vụ và doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thực hiện phương châm “Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ” nhằm tạo niềm tin và động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XVII sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến chuyển đổi số. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hải quan khu vực XVII cũng cam kết thực hiện 6 giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong đó, Chi cục sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư về giảm thời gian, chi phí thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết; phát huy hiệu quả tổ tuyên truyền, hỗ trợ người khai hải quan và người nộp thuế; tăng cường đối thoại, tham vấn để tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ pháp luật hải quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công chức và doanh nghiệp; phối hợp thu thập thông tin phục vụ đánh giá phân luồng tờ khai; và thường xuyên kiểm tra kỷ luật công vụ, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng 24/7.

Đoàn Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM), do Chủ tịch Kim Nyoun Ho làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Những nhiệm vụ và giải pháp này nhằm xây dựng môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Hải quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trước những trao đổi này, Chủ tịch KOCHAM Kim Nyoun Ho bày tỏ lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Long An và cam kết sẽ tiếp tục giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Long An.

Ông cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải khi đầu tư tại tỉnh và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ từ các sở, ban, ngành liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của KOCHAM sẽ được các sở, ban, ngành tỉnh Long An tiếp thu, phối hợp giải đáp và tháo gỡ trong thời gian tới nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.