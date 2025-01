Cục Thuế Long An cho phép Tập đoàn Trần Anh sử dụng hóa đơn trở lại từ 9/1

Hình minh họa.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Long An đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tran Anh Group do nợ tiền thuế vượt quá thời hạn, với số tiền cưỡng chế là 13,8 tỷ đồng.

Đại diện của Tran Anh Group xác nhận đã thanh toán đầy đủ số tiền nợ vào ngân sách nhà nước theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Long An.

Tran Anh Group, thành lập từ năm 2008 dưới sự lãnh đạo của ông Trần Đức Vinh - Chủ tịch HĐQT, đã có hơn 16 năm hoạt động và được coi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại tỉnh Long An.

Hiện nay, Tran Anh Group đang quản lý và phát triển một loạt dự án bất động sản trải dài tại Long An, bao gồm: Bảo Ngọc Residence (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà); Khu đô thị Bella Vista (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà); Khu đô thị Phúc An City (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà); Trần Anh Riverside (huyện Bến Lức) và nhiều dự án khác.

Trước đó, theo ghi nhận thông tin, nhiều người dân mua đất tại dự án Khu dân cư Bella Vista bức xúc, khiếu nại vì gần chục năm vẫn chưa có sổ đỏ dù đã thanh toán 95%, người dân không dám xây nhà do dự án thiếu giấy phép.

Dự án khu dân cư Bella Vista do CTCP Hồng Đạt – Long An (Công ty Hồng Đạt) là chủ đầu tư và CTCP Tập đoàn Trần Anh Long An (Trần Anh Group) là đơn vị phát triển phân phối dự án.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho dự án khu dân cư Bella Vista Long An theo quyết định số 4936/QĐ-UBND. Quyết định này chấp thuận CTCP Hồng Đạt - Long An là nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư có diện tích khoảng 70ha tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng, thời gian 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt dự án (tức dự án sẽ có thời hạn đến 2066).

Tuy nhiên, dự án đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều khách hàng trước khi có chủ trương đầu tư.

Theo tìm hiểu, vào ngày 1/6/2016, ông Trần Đức Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Trần Anh Long An, đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số C01-27/HDCN-2016 cho khách hàng với dự án khu đô thị Bella Vista tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Một người dân đã mua lô đất 100m2 với giá hơn 400 triệu đồng (thanh toán 95% giá trị đất cho chủ đầu tư) vào năm 2016 tại dự án khu dân cư Bella Vista. Tuy nhiên đến nay đã gần chục năm trôi qua mà vẫn chưa được cầm sổ đỏ trong tay.

Còn chị L, mua sang tay dự án với giá hơn 700 triệu đồng với hi vọng xây nhà định cư cho các con nhỏ và ba mẹ già. Để mua được miếng đất trên, chị L đã gom góp tiền tiết kiệm thậm chí cả việc vay mượn, nhưng đến nay vẫn chưa có sổ.

"Chủ đầu tư hứa bảo lãnh cho khách hàng được xây nhà ở tự do nhưng không xin giấy phép xây dựng vì khu đất chưa có sổ đỏ. Mặc dù tại đây, nhiều ngôi nhà mọc lên nhưng chúng tôi biết đó là xây dựng trái phép và chủ đầu tư chỉ "bảo lãnh bằng miệng" nên chúng tôi không dám xây", chị L chia sẻ.

Trong khi người mua đất thì đối mặt với những khó khăn về tài chính, có người thậm chí không còn đủ khả năng trả nợ ngân hàng, nhưng vẫn không biết khi nào sẽ nhận được sổ đỏ để xây nhà hoặc tiến hành giao dịch thu hồi vốn.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, CTCP Hồng Đạt - Long An đã thực hiện chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền cho khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng nguyên tắc, mà chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đầy đủ đối với mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính.