Sơ lược mẫu laptop siêu mỏng nhẹ mới Vivobook S14/S16

Mẫu laptop Vivobook S14/S16 siêu mỏng mới của ASUS

Thiết kế mỏng nhẹ mới

Cụ thể, mẫu Vivobook S14 (S3407CA) mới sở hữu hai mặt kim loại siêu mỏng nhẹ, với độ mỏng chỉ 1.59cm và trọng lượng nhẹ 1.4kg, nhờ đó nó Vivobook S14 trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng thường xuyên di chuyển. Với kích thước và trọng lượng này, Vivobook S14 (S3407CA) dễ dàng để mang theo đến lớp học, quán cà phê hay văn phòng suốt cả ngày mà không gây cảm giác nặng nề.

Lớp vỏ hai mặt kim loại cao cấp, cùng khả năng đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H giúp Vivobook S14 sẵn sàng chịu được những va đập, thay đổi nhiệt độ và những điều kiện sử dụng khắc nghiệt nhất, đảm bảo sự bền bỉ trong mọi hành trình học tập, công tác hay giải trí.

Vivobook S14 (S3407CA) có trọng lượng chỉ 1,4kg

Hiệu suất vượt trội với vi xử lý Intel® Core™ H-series

Mặc dù sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, nhưng dòng Vivobook S mới vẫn lại được trang bị vi xử lý Intel® Core™ H-series hiệu năng cao, giúp máy trở thành một trong những lựa chọn hiếm thấy trong phân khúc ultrabook.

Với vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra 7 255H (kiến trúc Arrow Lake), Vivobook S14 (S3407CA) có công suất thiết kế (TDP) tối đa 35W, cho khả năng xử lý mạnh mẽ trong các tác vụ đa nhiệm và công việc chuyên sâu. Thế hệ vi xử lý Intel® Core™ Ultra (Series 2) còn tích hợp đồ họa Intel® Arc™, mang lại hiệu năng cải tiến cho các tác vụ đồ họa và giải trí.

Đặc biệt, khi kết hợp với bộ nhớ RAM 16GB DDR5 và SSD PCIe 4.0 tốc độ cao, Vivobook S14 có thể đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và sáng tạo nội dung trong nhiều tình huống thực tế, từ xử lý tài liệu, truy cập cùng lúc nhiều website, chỉnh sửa hình ảnh hay sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Vivobook S14 (S3407CA) còn là một cộng sự AI trong công việc hàng ngày nhờ khả năng nhân xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng được tích hợp trong vi xử lý Intel® Core™ Ultra (Series 2) giúp máy có thể tăng tốc khi làm việc với các tác vụ trí tuệ nhân tạo, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất tổng thể và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Đặc biệt khi cần hoàn thành bài thuyết trình trong thời gian ngắn hay chỉnh sửa nhanh báo cáo quan trọng, người dùng có thể dễ dàng kích hoạt trợ lý AI Microsoft Copilot chỉ với một lần nhấn phím chuyên dụng, hỗ trợ tóm tắt nội dung, soạn thảo văn bản hoặc tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

Đáng chú ý, công nghệ lọc tiếng ồn ASUS AI Noise-Canceling đảm bảo giọng nói của người dùng luôn trong trẻo, rõ ràng. Cùng với camera FHD tích hợp AI tự động cân chỉnh ánh sáng và theo dõi khuôn mặt, nên người dùng luôn xuất hiện sắc nét và chuyên nghiệp trong mọi cuộc gọi video, bất kể đang làm việc ở nhà, ngoài trời hay trong điều kiện ánh sáng không ổn định.

Ngoài ra, với viên pin lên đến 20 giờ sử dụng, người dùng Vivobook S14 (S3407CA) sẽ luôn sẵn sàng cho công việc và giải trí.

Với màn hình 14-inch WUXGA IPS, Vivobook S14 (S3407CA) cho chất lượng hiển thị sắc nét với tỷ lệ 16:10, giúp tăng không gian hiển thị nội dung khi làm việc và học tập. Thiết kế NanoEdge viền mỏng đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy 87%, mang tới màn hình lớn hơn trong một thân máy nhỏ gọn hơn.

Về âm thanh, Vivobook S14 sử dụng hệ thống loa stereo tích hợp Dolby Atmos® tái tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động.

Máy cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, giúp đáp ứng tốt nhu cầu công việc và giải trí. Trong khi chuẩn kết nối WiFi 6 đảm bảo tốc độ đường truyền ổn định và nhanh chóng, giúp người dùng duy trì hiệu quả công việc và giải trí liên tục. Camera hồng ngoại FHD hỗ trợ Windows Hello giúp đăng nhập nhanh bằng khuôn mặt, kết hợp cùng nắp che webcam vật lý để tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Vivobook S14 sở hữu pin dung lượng lớn 70Wh, cho phép máy hoạt động liên tục tới 20 giờ liên tục, đáp ứng trọn vẹn một ngày dài làm việc và giải trí mà không cần lo lắng tìm kiếm ổ điện. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hỗ trợ nạp 60% dung lượng pin chỉ trong khoảng 49 phút, giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục công việc khi cần thiết.

ASUS cho biết Vivobook S14 cũng được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn mới, nâng tổng số chu kỳ sạc từ 1.000 lên đến 1.200 lần, tương đương với việc tăng khoảng 20% tuổi thọ so với thế hệ trước. Sau 1.200 lần sạc, pin vẫn duy trì được khoảng 70% dung lượng ban đầu, giúp Vivobook S14 bền bỉ đồng hành cùng người dùng qua nhiều năm sử dụng mà vẫn giữ hiệu suất ổn định.

Vivobook S14 (S3407CA) có hai lựa chọn cấu hình là Vivobook S14 (S3407VA) và Vivobook S16 (S3607VA), đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng. Cả hai đều kế thừa thiết kế hai mặt kim loại mỏng nhẹ, độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H, cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Intel® Core™ H-series, bộ nhớ RAM 16GB và pin dung lượng lớn 70Wh cho thời lượng sử dụng cả ngày.

Riêng Vivobook S16 với màn hình 16inch WUXGA rộng rãi, tần số quét cao lên đến 144Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và nhiều không gian hơn để làm việc.