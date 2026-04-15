Từ hôm nay (15/4), có thể dùng VNeID để kiểm tra, xác nhận SIM chính chủ

Theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, việc xác thực thông tin thuê bao được triển khai nhằm siết chặt quản lý SIM không chính chủ – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo trong thời gian qua.

Thông tư quy định rõ, doanh nghiệp viễn thông chỉ được phép cung cấp dịch vụ cho thuê bao mới sau khi đã hoàn tất việc đăng ký và xác thực đầy đủ thông tin. Đối với các trường hợp không thực hiện xác thực hoặc xác thực không đầy đủ, không chính xác, nhà mạng có trách nhiệm tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi, bao gồm gọi điện và gửi tin nhắn SMS.

Mục Số điện thoại trong phần Ví giấy tờ trên ứng dụng VNeID

Việc xác thực thông tin thuê bao bao gồm 4 trường: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; cùng với thông tin sinh trắc học là ảnh khuôn mặt.

Người dùng có thể thực hiện xác thực bằng nhiều hình thức, như trực tuyến qua ứng dụng VNeID, qua ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch theo quy định.

Một trong những điểm mới của Thông tư số 08 là VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại các SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Đây cũng sẽ là cơ sở để yêu cầu các nhà mạng tiến hành xác thực lại những thuê bao không chính chủ.

Tuy nhiên, không phải tất cả thuê bao đều phải xác thực lại. Chỉ những người nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng hoặc thông báo trên ứng dụng VNeID mới cần thực hiện.

Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip hoặc số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ không phải xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị gắn SIM kể từ ngày 15/6/2026.

Theo lộ trình, việc xác thực không triển khai đồng loạt từ ngày 15/4/2026 mà thực hiện theo từng đợt. Khi truy cập ứng dụng VNeID, người dùng có thể kiểm tra danh sách các số điện thoại đứng tên mình, từ đó lựa chọn xác nhận “đang sử dụng” hoặc “không sử dụng” đối với từng thuê bao.

Trong trường hợp người dùng xác nhận trên ứng dụng VNeID rằng mình "không sử dụng" số đó, sau khi nhận được phản hồi này, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ thông báo liên tục trong vòng 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần tới người đang sử dụng số di động đó, yêu cầu thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao. Trường hợp cá nhân sử dụng số thuê bao này không thực hiện, nhà mạng tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, trước khi tiến tới khóa hai chiều.

Biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng thông tin của người này đứng tên cho số điện thoại của người khác, một trong những nguyên nhân của SIM không chính chủ và vấn nạn cuộc gọi rác thời gian qua.

Đối với các nhóm đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, doanh nghiệp viễn thông sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, toàn bộ quá trình chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao – dù thực hiện qua ứng dụng hay tại điểm giao dịch – đều được cung cấp miễn phí. Người dân được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.